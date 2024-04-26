https://ria.ru/20240426/opravdanie-1942574979.html
Жителя Омска заподозрили в оправдании нацизма
Жителя Омска заподозрили в оправдании нацизма - РИА Новости, 26.04.2024
Жителя Омска заподозрили в оправдании нацизма
Жителя Омска подозревают в оправдании нацизма из-за оскорбления Зои Космодемьянской, рассказали в пресс-службе СУСК России по Омской области. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T18:07
2024-04-26T18:07
2024-04-26T18:30
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зоя космодемьянская
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ОМСК, 26 апр - РИА Новости. Жителя Омска подозревают в оправдании нацизма из-за оскорбления Зои Космодемьянской, рассказали в пресс-службе СУСК России по Омской области. Уголовное дело по статье "реабилитация нацизма" возбуждено на 25-летнего омича. Мужчина одобрял преступления нацистов и распространял ложные сведений о деятельности СССР в годы Второй мировой войны. "По версии следствия, в сентябре 2023 года подозреваемый в сети Интернет разместил комментарий, в котором в грубой и нецензурной форме высказал негативную оценку личности и действий Героя Советского союза Зои Анатольевны Космодемьянской, а также отрицал факты установленные приговором Международного военного трибунала для суда и наказания главных военных преступников европейских стран оси", - уточнили в пресс-службе. Суд назначил омичу подписку о невыезде. В квартире, где он живет вместе с родителями, проведены обыски. Мужчине грозит до пяти лет лишения свободы.
https://ria.ru/20231027/sud-1905590432.html
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происшествия, омск, россия, омская область, зоя космодемьянская
Происшествия, Омск, Россия, Омская область, Зоя Космодемьянская
Жителя Омска заподозрили в оправдании нацизма
Омича заподозрили в оправдании нацизма из-за оскорбления Зои Космодемьянской