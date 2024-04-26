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Обвиняемая в теракте в Стамбуле получила семь пожизненных сроков - РИА Новости, 26.04.2024
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14:31 26.04.2024 (обновлено: 16:01 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/obvinyaemaya-1942504752.html
Обвиняемая в теракте в Стамбуле получила семь пожизненных сроков
Обвиняемая в теракте в Стамбуле получила семь пожизненных сроков - РИА Новости, 26.04.2024
Обвиняемая в теракте в Стамбуле получила семь пожизненных сроков
Суд приговорил обвиняемую в совершении теракта в центре Стамбула к семи пожизненным срокам, сообщило агентство IHA. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:31
2024-04-26T16:01
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СТАМБУЛ, 26 апр — РИА Новости. Суд приговорил обвиняемую в совершении теракта в центре Стамбула к семи пожизненным срокам, сообщило агентство IHA."Обвиняемая в совершении теракта на улице Истикляль Ахлям аль-Башир приговорена судом к семи пожизненным срокам и 1794 годам лишения свободы", — говорится в публикации.На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября 2022 года произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадали 99. Подозреваемая в теракте Ахлям аль-Башир призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Тогдашний глава МВД Сулейман Сойлу отметил, что указание совершить теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани.Аль-Башир за все время суда не произнесла ни слова в свою защиту, лишь попросив разговора с сестрой. В списке обвинений: создание или руководство террористической организацией, умышленное убийство посредством взрыва, хранение опасных веществ. Для подсудимой требовали по совокупности обвинений семь пожизненных сроков и заключение от 1949 до 3009 лет. В феврале прошлого года на севере Сирии ликвидировали террориста Халила Менджи, спланировавшего теракт и принявшего участие в его организации.
https://ria.ru/20240210/arest-1926523468.html
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в мире, стамбул, турция, сирия, сулейман сойлу
В мире, Стамбул, Турция, Сирия, Сулейман Сойлу
Обвиняемая в теракте в Стамбуле получила семь пожизненных сроков

Исполнительницу теракта в Стамбуле приговорили к семи пожизненным срокам

© РИА Новости / Елена Палажченко | Перейти в медиабанкДворец правосудия Анкары
Дворец правосудия Анкары - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Елена Палажченко
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СТАМБУЛ, 26 апр — РИА Новости. Суд приговорил обвиняемую в совершении теракта в центре Стамбула к семи пожизненным срокам, сообщило агентство IHA.
"Обвиняемая в совершении теракта на улице Истикляль Ахлям аль-Башир приговорена судом к семи пожизненным срокам и 1794 годам лишения свободы", — говорится в публикации.
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На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября 2022 года произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадали 99. Подозреваемая в теракте Ахлям аль-Башир призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Тогдашний глава МВД Сулейман Сойлу отметил, что указание совершить теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани.
Аль-Башир за все время суда не произнесла ни слова в свою защиту, лишь попросив разговора с сестрой. В списке обвинений: создание или руководство террористической организацией, умышленное убийство посредством взрыва, хранение опасных веществ. Для подсудимой требовали по совокупности обвинений семь пожизненных сроков и заключение от 1949 до 3009 лет.
В феврале прошлого года на севере Сирии ликвидировали террориста Халила Менджи, спланировавшего теракт и принявшего участие в его организации.
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