Обвиняемая в теракте в Стамбуле получила семь пожизненных сроков
Исполнительницу теракта в Стамбуле приговорили к семи пожизненным срокам
Дворец правосудия Анкары. Архивное фото
СТАМБУЛ, 26 апр — РИА Новости. Суд приговорил обвиняемую в совершении теракта в центре Стамбула к семи пожизненным срокам, сообщило агентство IHA.
"Обвиняемая в совершении теракта на улице Истикляль Ахлям аль-Башир приговорена судом к семи пожизненным срокам и 1794 годам лишения свободы", — говорится в публикации.
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На пешеходной улице Истикляль в центре Стамбула 13 ноября 2022 года произошел взрыв, погибли шесть человек, пострадали 99. Подозреваемая в теракте Ахлям аль-Башир призналась в связях с запрещенной в Турции Рабочей партией Курдистана (РПК). Тогдашний глава МВД Сулейман Сойлу отметил, что указание совершить теракт поступило из приграничного сирийского города Кобани.
Аль-Башир за все время суда не произнесла ни слова в свою защиту, лишь попросив разговора с сестрой. В списке обвинений: создание или руководство террористической организацией, умышленное убийство посредством взрыва, хранение опасных веществ. Для подсудимой требовали по совокупности обвинений семь пожизненных сроков и заключение от 1949 до 3009 лет.
В феврале прошлого года на севере Сирии ликвидировали террориста Халила Менджи, спланировавшего теракт и принявшего участие в его организации.
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