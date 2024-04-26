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Дроны ВСУ наносят удары по домам жителей Харьковской области - РИА Новости, 26.04.2024
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08:15 26.04.2024 (обновлено: 08:40 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/obstrely-1942407965.html
Дроны ВСУ наносят удары по домам жителей Харьковской области
Дроны ВСУ наносят удары по домам жителей Харьковской области - РИА Новости, 26.04.2024
Дроны ВСУ наносят удары по домам жителей Харьковской области
Дроны-камикадзе и артиллерия Киева наносят удары по домам мирных жителей на подконтрольной РФ территории Харьковской области, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T08:15
2024-04-26T08:40
специальная военная операция на украине
украина
происшествия
харьковская область
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апр - РИА Новости. Дроны-камикадзе и артиллерия Киева наносят удары по домам мирных жителей на подконтрольной РФ территории Харьковской области, передает корреспондент РИА Новости. "Оттуда прилетело, а там Украина... Что я скажу: привет детворе, если они видят. Не хочу ничего говорить: все нас жалеют, а нам все по голове", - сказал местный житель, комментируя очередной обстрел. По словам его земляков, их дома атакуют также дронами-камикадзе, после чего дома просто сгорают. "Бахнуло, я во дворе был, рвануло добре и загорелось. Мне в хате выбило (стекла - ред.), - взрыв был, в огороде взрыв был, кругом взрывы, ну прифронтовая зона", - рассказал агентству местный житель Александр.
https://ria.ru/20240419/ganchev-1940947107.html
https://ria.ru/20240315/kharkov-1933314088.html
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украина, происшествия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Происшествия, Харьковская область
Дроны ВСУ наносят удары по домам жителей Харьковской области

Украинские дроны наносят удары по домам мирных жителей в Харьковской области

© AP Photo / Evgeniy MaloletkaРазрушенные дома в городе Изюм
Разрушенные дома в городе Изюм - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Evgeniy Maloletka
Разрушенные дома в городе Изюм. Архивное фото
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апр - РИА Новости. Дроны-камикадзе и артиллерия Киева наносят удары по домам мирных жителей на подконтрольной РФ территории Харьковской области, передает корреспондент РИА Новости.
"Оттуда прилетело, а там Украина... Что я скажу: привет детворе, если они видят. Не хочу ничего говорить: все нас жалеют, а нам все по голове", - сказал местный житель, комментируя очередной обстрел.
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По словам его земляков, их дома атакуют также дронами-камикадзе, после чего дома просто сгорают.
"Бахнуло, я во дворе был, рвануло добре и загорелось. Мне в хате выбило (стекла - ред.), - взрыв был, в огороде взрыв был, кругом взрывы, ну прифронтовая зона", - рассказал агентству местный житель Александр.
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Специальная военная операция на УкраинеУкраинаПроисшествияХарьковская область
 
 
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