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Дроны ВСУ наносят удары по домам жителей Харьковской области
Дроны ВСУ наносят удары по домам жителей Харьковской области - РИА Новости, 26.04.2024
Дроны ВСУ наносят удары по домам жителей Харьковской области
Дроны-камикадзе и артиллерия Киева наносят удары по домам мирных жителей на подконтрольной РФ территории Харьковской области, передает корреспондент РИА... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T08:15
2024-04-26T08:15
2024-04-26T08:40
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происшествия
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ХАРЬКОВСКАЯ ОБЛАСТЬ, 26 апр - РИА Новости. Дроны-камикадзе и артиллерия Киева наносят удары по домам мирных жителей на подконтрольной РФ территории Харьковской области, передает корреспондент РИА Новости. "Оттуда прилетело, а там Украина... Что я скажу: привет детворе, если они видят. Не хочу ничего говорить: все нас жалеют, а нам все по голове", - сказал местный житель, комментируя очередной обстрел. По словам его земляков, их дома атакуют также дронами-камикадзе, после чего дома просто сгорают. "Бахнуло, я во дворе был, рвануло добре и загорелось. Мне в хате выбило (стекла - ред.), - взрыв был, в огороде взрыв был, кругом взрывы, ну прифронтовая зона", - рассказал агентству местный житель Александр.
https://ria.ru/20240419/ganchev-1940947107.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
украина, происшествия, харьковская область
Специальная военная операция на Украине, Украина, Происшествия, Харьковская область
Дроны ВСУ наносят удары по домам жителей Харьковской области
Украинские дроны наносят удары по домам мирных жителей в Харьковской области