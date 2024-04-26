https://ria.ru/20240426/obstrel-1942629765.html
При обстреле Каховки со стороны ВСУ погиб человек, есть раненые
При обстреле Каховки со стороны ВСУ погиб человек, есть раненые - РИА Новости, 26.04.2024
При обстреле Каховки со стороны ВСУ погиб человек, есть раненые
Один человек погиб и трое ранены из-за попадания снаряда в частный дом в Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T21:19
2024-04-26T21:19
2024-04-26T21:19
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_0:121:3000:1809_1920x0_80_0_0_5ac7c0faa28297de55f0fd2201c5ca60.jpg
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Один человек погиб и трое ранены из-за попадания снаряда в частный дом в Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В пятницу утром сообщалось об обстреле ВСУ жилого сектора Новой Каховки, где погиб человек и повреждены три частных дома. "В Каховке снаряд киевских террористов прилетел прямо в частный дом. Из-за теракта погиб один человек, ещё два получили ранения средней степени тяжести и попали в больницу", - написал он в своем Telegram-канале. Сальдо добавил, что обстрел жилого сектора в Горностаевке привёл к повреждению трёх частных жилых домов, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20240404/ataka-1937857608.html
каховка
херсонская область
новая каховка
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942522464_328:0:3000:2004_1920x0_80_0_0_b6c8bba1b1df70d446e43899dc57f250.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
каховка, херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
При обстреле Каховки со стороны ВСУ погиб человек, есть раненые
Один человек погиб, трое ранены из-за попадания снаряда в частный дом в Каховке