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При обстреле Каховки со стороны ВСУ погиб человек, есть раненые - РИА Новости, 26.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
21:19 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/obstrel-1942629765.html
При обстреле Каховки со стороны ВСУ погиб человек, есть раненые
При обстреле Каховки со стороны ВСУ погиб человек, есть раненые - РИА Новости, 26.04.2024
При обстреле Каховки со стороны ВСУ погиб человек, есть раненые
Один человек погиб и трое ранены из-за попадания снаряда в частный дом в Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T21:19
2024-04-26T21:19
специальная военная операция на украине
каховка
херсонская область
новая каховка
владимир сальдо
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Один человек погиб и трое ранены из-за попадания снаряда в частный дом в Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В пятницу утром сообщалось об обстреле ВСУ жилого сектора Новой Каховки, где погиб человек и повреждены три частных дома. "В Каховке снаряд киевских террористов прилетел прямо в частный дом. Из-за теракта погиб один человек, ещё два получили ранения средней степени тяжести и попали в больницу", - написал он в своем Telegram-канале. Сальдо добавил, что обстрел жилого сектора в Горностаевке привёл к повреждению трёх частных жилых домов, погибших и пострадавших нет.
https://ria.ru/20240404/ataka-1937857608.html
каховка
херсонская область
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каховка, херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, Каховка, Херсонская область , Новая Каховка, Владимир Сальдо, Вооруженные силы Украины
При обстреле Каховки со стороны ВСУ погиб человек, есть раненые

Один человек погиб, трое ранены из-за попадания снаряда в частный дом в Каховке

© AP Photo / Mstyslav ChernovУкраинские военнослужащие
Украинские военнослужащие - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Mstyslav Chernov
Украинские военнослужащие. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Один человек погиб и трое ранены из-за попадания снаряда в частный дом в Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо.
В пятницу утром сообщалось об обстреле ВСУ жилого сектора Новой Каховки, где погиб человек и повреждены три частных дома.
«
"В Каховке снаряд киевских террористов прилетел прямо в частный дом. Из-за теракта погиб один человек, ещё два получили ранения средней степени тяжести и попали в больницу", - написал он в своем Telegram-канале.
Сальдо добавил, что обстрел жилого сектора в Горностаевке привёл к повреждению трёх частных жилых домов, погибших и пострадавших нет.
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Специальная военная операция на УкраинеКаховкаХерсонская областьНовая КаховкаВладимир СальдоВооруженные силы Украины
 
 
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