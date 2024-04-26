https://ria.ru/20240426/obstrel-1942629765.html

При обстреле Каховки со стороны ВСУ погиб человек, есть раненые

При обстреле Каховки со стороны ВСУ погиб человек, есть раненые - РИА Новости, 26.04.2024

При обстреле Каховки со стороны ВСУ погиб человек, есть раненые

Один человек погиб и трое ранены из-за попадания снаряда в частный дом в Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T21:19

2024-04-26T21:19

2024-04-26T21:19

специальная военная операция на украине

каховка

херсонская область

новая каховка

владимир сальдо

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Один человек погиб и трое ранены из-за попадания снаряда в частный дом в Каховке, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо. В пятницу утром сообщалось об обстреле ВСУ жилого сектора Новой Каховки, где погиб человек и повреждены три частных дома. "В Каховке снаряд киевских террористов прилетел прямо в частный дом. Из-за теракта погиб один человек, ещё два получили ранения средней степени тяжести и попали в больницу", - написал он в своем Telegram-канале. Сальдо добавил, что обстрел жилого сектора в Горностаевке привёл к повреждению трёх частных жилых домов, погибших и пострадавших нет.

https://ria.ru/20240404/ataka-1937857608.html

каховка

херсонская область

новая каховка

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каховка, херсонская область , новая каховка, владимир сальдо, вооруженные силы украины