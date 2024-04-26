https://ria.ru/20240426/obstrel-1942453132.html

В Новой Каховке после обстрела со стороны ВСУ погиб человек

В Новой Каховке после обстрела со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 26.04.2024

В Новой Каховке после обстрела со стороны ВСУ погиб человек

Один человек погиб в Новой Каховке после обстрела ВСУ, повреждены три частных дома, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:44

2024-04-26T11:44

2024-04-26T11:55

новая каховка

вооруженные силы украины

специальная военная операция на украине

владимир сальдо

херсонская область

происшествия

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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Один человек погиб в Новой Каховке после обстрела ВСУ, повреждены три частных дома, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, противник нанес удар утром в пятницу по жилому сектору в Новой Каховке, выпустив 12 мин из 120-мм миномётов."Один человек погиб. Повреждены три частных домостроения", - написал Сальдо.

https://ria.ru/20240426/obstrel-1942437171.html

новая каховка

херсонская область

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Дарья Буймова

новая каховка, вооруженные силы украины, владимир сальдо, херсонская область , происшествия