https://ria.ru/20240426/obstrel-1942453132.html
В Новой Каховке после обстрела со стороны ВСУ погиб человек
В Новой Каховке после обстрела со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 26.04.2024
В Новой Каховке после обстрела со стороны ВСУ погиб человек
Один человек погиб в Новой Каховке после обстрела ВСУ, повреждены три частных дома, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:44
2024-04-26T11:44
2024-04-26T11:55
новая каховка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Один человек погиб в Новой Каховке после обстрела ВСУ, повреждены три частных дома, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, противник нанес удар утром в пятницу по жилому сектору в Новой Каховке, выпустив 12 мин из 120-мм миномётов."Один человек погиб. Повреждены три частных домостроения", - написал Сальдо.
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новая каховка
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РИА Новости
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7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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В Новой Каховке после обстрела со стороны ВСУ погиб человек
Сальдо: в Новой Каховке после обстрела ВСУ погиб человек, повреждены три дома