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В Новой Каховке после обстрела со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 26.04.2024
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Специальная военная операция на Украине
 
11:44 26.04.2024 (обновлено: 11:55 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/obstrel-1942453132.html
В Новой Каховке после обстрела со стороны ВСУ погиб человек
В Новой Каховке после обстрела со стороны ВСУ погиб человек - РИА Новости, 26.04.2024
В Новой Каховке после обстрела со стороны ВСУ погиб человек
Один человек погиб в Новой Каховке после обстрела ВСУ, повреждены три частных дома, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:44
2024-04-26T11:55
новая каховка
вооруженные силы украины
специальная военная операция на украине
владимир сальдо
херсонская область
происшествия
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Один человек погиб в Новой Каховке после обстрела ВСУ, повреждены три частных дома, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.По его словам, противник нанес удар утром в пятницу по жилому сектору в Новой Каховке, выпустив 12 мин из 120-мм миномётов."Один человек погиб. Повреждены три частных домостроения", - написал Сальдо.
https://ria.ru/20240426/obstrel-1942437171.html
новая каховка
херсонская область
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новая каховка, вооруженные силы украины, владимир сальдо, херсонская область , происшествия
Новая Каховка, Вооруженные силы Украины, Специальная военная операция на Украине, Владимир Сальдо, Херсонская область , Происшествия
В Новой Каховке после обстрела со стороны ВСУ погиб человек

Сальдо: в Новой Каховке после обстрела ВСУ погиб человек, повреждены три дома

© Фото : Владимир Сальдо/TelegramПоследствия обстрела жилого сектора в Новой Каховке Херсонской области. 26 апреля 2024
Последствия обстрела жилого сектора в Новой Каховке Херсонской области. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Владимир Сальдо/Telegram
Последствия обстрела жилого сектора в Новой Каховке Херсонской области. 26 апреля 2024
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СИМФЕРОПОЛЬ, 26 апр – РИА Новости. Один человек погиб в Новой Каховке после обстрела ВСУ, повреждены три частных дома, сообщил губернатор Херсонской области Владимир Сальдо в своем Telegram-канале.
По его словам, противник нанес удар утром в пятницу по жилому сектору в Новой Каховке, выпустив 12 мин из 120-мм миномётов.
"Один человек погиб. Повреждены три частных домостроения", - написал Сальдо.
Последствия обстрела села Коровяковка Глушковского района Курской области. 26 апреля 2024 - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
В Курской области при обстреле ВСУ погиб человек
11:00
 
Специальная военная операция на УкраинеНовая КаховкаВооруженные силы УкраиныВладимир СальдоХерсонская областьПроисшествия
 
 
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