https://ria.ru/20240426/neyroset-1942481446.html

Нейросеть для оценки состояния дорог собираются использовать на Вологодчине

Нейросеть для оценки состояния дорог собираются использовать на Вологодчине - РИА Новости, 26.04.2024

Нейросеть для оценки состояния дорог собираются использовать на Вологодчине

На дорогах Вологодской области протестировали программно-аппаратный комплекс нейросетевой видео-аналитики, который смог оценить состояние дорожного полотна,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:11

2024-04-26T13:11

2024-04-26T13:11

вологодская область

вологодская область

георгий филимонов

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942484314_0:0:1200:676_1920x0_80_0_0_5cf7c049f3d6e47e36fab4178070da61.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. На дорогах Вологодской области протестировали программно-аппаратный комплекс нейросетевой видео-аналитики, который смог оценить состояние дорожного полотна, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Пилотное тестирование прошло успешно. Искусственный интеллект оценил состояние проезжей части и придорожной зоны в Вологодском округе. Программа выявила не только дефекты дорожного полотна, но и нарушения по благоустройству. Мы рассматриваем вопрос о внедрении этой технологии для дальнейшего использования, чтобы ускорить процесс устранения дефектов", – цитирует пресс-служба врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. По результатам пилотирования в Вологодском округе система указала на трещины, дефекты дорожной разметки и крен опор некоторых дорожных знаков. Замечания были переданы ответственным специалистам и устранены. Искусственный интеллект оценивает состояние дорожного покрытия и придорожных зон с помощью оборудования, установленного на автомобиле инженера технического надзора. Данные подгружаются в виртуальный рабочий кабинет специалиста для анализа. Полученную информацию распределяют по видам нарушений и доводят до ответственного специалиста.

https://ria.ru/20231012/ii-1902304254.html

вологодская область

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

вологодская область, георгий филимонов