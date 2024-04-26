https://ria.ru/20240426/neyroset-1942481446.html
Нейросеть для оценки состояния дорог собираются использовать на Вологодчине
Нейросеть для оценки состояния дорог собираются использовать на Вологодчине - РИА Новости, 26.04.2024
Нейросеть для оценки состояния дорог собираются использовать на Вологодчине
На дорогах Вологодской области протестировали программно-аппаратный комплекс нейросетевой видео-аналитики, который смог оценить состояние дорожного полотна,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:11
2024-04-26T13:11
2024-04-26T13:11
вологодская область
вологодская область
георгий филимонов
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. На дорогах Вологодской области протестировали программно-аппаратный комплекс нейросетевой видео-аналитики, который смог оценить состояние дорожного полотна, сообщает пресс-служба регионального правительства. "Пилотное тестирование прошло успешно. Искусственный интеллект оценил состояние проезжей части и придорожной зоны в Вологодском округе. Программа выявила не только дефекты дорожного полотна, но и нарушения по благоустройству. Мы рассматриваем вопрос о внедрении этой технологии для дальнейшего использования, чтобы ускорить процесс устранения дефектов", – цитирует пресс-служба врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова. По результатам пилотирования в Вологодском округе система указала на трещины, дефекты дорожной разметки и крен опор некоторых дорожных знаков. Замечания были переданы ответственным специалистам и устранены. Искусственный интеллект оценивает состояние дорожного покрытия и придорожных зон с помощью оборудования, установленного на автомобиле инженера технического надзора. Данные подгружаются в виртуальный рабочий кабинет специалиста для анализа. Полученную информацию распределяют по видам нарушений и доводят до ответственного специалиста.
https://ria.ru/20231012/ii-1902304254.html
вологодская область
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РИА Новости
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
вологодская область, георгий филимонов
Вологодская область, Вологодская область, Георгий Филимонов
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. На дорогах Вологодской области протестировали программно-аппаратный комплекс нейросетевой видео-аналитики, который смог оценить состояние дорожного полотна, сообщает пресс-служба регионального правительства.
"Пилотное тестирование прошло успешно. Искусственный интеллект оценил состояние проезжей части и придорожной зоны в Вологодском округе. Программа выявила не только дефекты дорожного полотна, но и нарушения по благоустройству. Мы рассматриваем вопрос о внедрении этой технологии для дальнейшего использования, чтобы ускорить процесс устранения дефектов", – цитирует пресс-служба врио губернатора Вологодской области Георгия Филимонова
.
По результатам пилотирования в Вологодском округе система указала на трещины, дефекты дорожной разметки и крен опор некоторых дорожных знаков. Замечания были переданы ответственным специалистам и устранены.
Искусственный интеллект оценивает состояние дорожного покрытия и придорожных зон с помощью оборудования, установленного на автомобиле инженера технического надзора. Данные подгружаются в виртуальный рабочий кабинет специалиста для анализа. Полученную информацию распределяют по видам нарушений и доводят до ответственного специалиста.