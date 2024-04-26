https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942406880.html
В Курганской области остаются подтопленными более 2,1 тысячи жилых домов
В Курганской области остаются подтопленными более 2,1 тысячи жилых домов - РИА Новости, 26.04.2024
В Курганской области остаются подтопленными более 2,1 тысячи жилых домов
В Курганской области на 26 апреля остаются подтопленными более 2,1 тысячи жилых и более 6,8 тысячи дачных домов, а также 6 низководных мостов и 11 участков... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T08:04
2024-04-26T08:04
2024-04-26T08:09
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ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр – РИА Новости. В Курганской области на 26 апреля остаются подтопленными более 2,1 тысячи жилых и более 6,8 тысячи дачных домов, а также 6 низководных мостов и 11 участков автодорог, сообщил в пятницу пресс-центр ГУМЧС России по региону.Как сообщалось, на 25 апреля оставались подтопленными в семи муниципальных образованиях в 34 населенных пунктах 2112 жилых и 6849 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков авто."По состоянию на 26 апреля, остаются подтопленными в 7 муниципальных образованиях в 34 населенных пунктах 2106 жилых и 6849 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.За прошедшие сутки в 2 муниципальных образованиях (Кетовский, Белозерский) в 2 населенных пунктах от воды освободилось 6 жилых домов, уточняется в сообщении.В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.
https://ria.ru/20240425/otpusk-1942264940.html
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РИА Новости
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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происшествия, курганская область, наводнения в россии — 2024, россия
Происшествия, Курганская область, Наводнения в России — 2024, Россия
В Курганской области остаются подтопленными более 2,1 тысячи жилых домов
В Курганской области подтоплены 2,1 тысячи жилых и 6,8 тысячи дачных домов
ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр – РИА Новости. В Курганской области на 26 апреля остаются подтопленными более 2,1 тысячи жилых и более 6,8 тысячи дачных домов, а также 6 низководных мостов и 11 участков автодорог, сообщил в пятницу пресс-центр ГУМЧС России по региону.
Как сообщалось, на 25 апреля оставались подтопленными в семи муниципальных образованиях в 34 населенных пунктах 2112 жилых и 6849 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков авто.
"По состоянию на 26 апреля, остаются подтопленными в 7 муниципальных образованиях в 34 населенных пунктах 2106 жилых и 6849 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.
За прошедшие сутки в 2 муниципальных образованиях (Кетовский, Белозерский) в 2 населенных пунктах от воды освободилось 6 жилых домов, уточняется в сообщении.
В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.