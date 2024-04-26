https://ria.ru/20240426/navodnenie-1942406880.html

В Курганской области остаются подтопленными более 2,1 тысячи жилых домов

В Курганской области остаются подтопленными более 2,1 тысячи жилых домов - РИА Новости, 26.04.2024

В Курганской области остаются подтопленными более 2,1 тысячи жилых домов

В Курганской области на 26 апреля остаются подтопленными более 2,1 тысячи жилых и более 6,8 тысячи дачных домов, а также 6 низководных мостов и 11 участков... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T08:04

2024-04-26T08:04

2024-04-26T08:09

происшествия

курганская область

наводнения в россии — 2024

россия

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ЧЕЛЯБИНСК, 26 апр – РИА Новости. В Курганской области на 26 апреля остаются подтопленными более 2,1 тысячи жилых и более 6,8 тысячи дачных домов, а также 6 низководных мостов и 11 участков автодорог, сообщил в пятницу пресс-центр ГУМЧС России по региону.Как сообщалось, на 25 апреля оставались подтопленными в семи муниципальных образованиях в 34 населенных пунктах 2112 жилых и 6849 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков авто."По состоянию на 26 апреля, остаются подтопленными в 7 муниципальных образованиях в 34 населенных пунктах 2106 жилых и 6849 дачных домов, 6 низководных мостов и 11 участков автомобильных дорог", - говорится в сообщении.За прошедшие сутки в 2 муниципальных образованиях (Кетовский, Белозерский) в 2 населенных пунктах от воды освободилось 6 жилых домов, уточняется в сообщении.В регионе с 8 апреля введен режим ЧС областного масштаба.

https://ria.ru/20240425/otpusk-1942264940.html

https://ria.ru/20240424/uscherb-1942058212.html

курганская область

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, курганская область, наводнения в россии — 2024, россия