https://ria.ru/20240426/nato-1942584860.html

"Объявит конгресс". Офицер НАТО отреагировал на заявление Байдена о России

"Объявит конгресс". Офицер НАТО отреагировал на заявление Байдена о России - РИА Новости, 26.04.2024

"Объявит конгресс". Офицер НАТО отреагировал на заявление Байдена о России

США не станут по умолчанию защищать страны НАТО из-за пятой статьи устава альянса о коллективном ответе на нападение, заявил отставной американский подполковник РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T18:40

2024-04-26T18:40

2024-04-26T18:40

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. США не станут по умолчанию защищать страны НАТО из-за пятой статьи устава альянса о коллективном ответе на нападение, заявил отставной американский подполковник Дэниел Дэвис в своем YouTube-канале."Байден сказал, что у нас не будет выбора, кроме как вступить в войну в случае атаки на нашего союзника по НАТО. Это неправда. <…> Если на кого-то напали, это как бы рассматривается как нападение на всех членов блока. И только после этого каждая страна сама решает, отвечает ли ее национальным интересам отправка оружия или войск в зону боевых действий", — отметил эксперт.Дэвис добавил, что пятая статья устава альянса не предполагает автоматического вступления в конфликт. США, в частности, будут в первую очередь ориентироваться на свою конституцию, только конгресс может вынести решение о том, стоит ли объявлять войну или нет, резюмировал подполковник.Ранее президент Соединенных Штатов Джо Байден выразил уверенность, что Россия "обязательно ударит" по стране НАТО, как только возьмет под контроль Украину.В Москве неоднократно указывали на отсутствие агрессивных планов в отношении других государств, в том числе и стран Североатлантического альянса. При этом в Кремле не раз отмечали, что государства альянса, напротив, ведут себя деструктивно, стремятся к конфронтации. По словам пресс-секретаря президента Дмитрия Пескова, блок нацелен на экспансию в постсоветское пространство, что не может принести большей безопасности региону.

https://ria.ru/20240426/rossiya-1942535818.html

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в мире, сша, россия, украина, джо байден, дмитрий песков, нато