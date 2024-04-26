Молодых пермских артистов наградили на фестивале "Театральное Приволжье"
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского краяМолодых пермских артистов наградили на фестивале "Театральное Приволжье"
Молодых пермских артистов наградили на фестивале "Театральное Приволжье"
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Национальном театре Удмуртской Республики прошло награждение победителей V Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье", среди победителей – молодые артисты Пермского края, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Фестиваль проходил четыре дня на нескольких творческих площадках Удмуртии с тематическими экскурсиями, мастер-классами и встречами с актерами. Свои произведения на фестивале представили коллективы из Татарстана, Удмуртии и Чувашии, Пермского края, Нижегородской и Самарской областей. Кроме того, в Ижевске побывали ребята-победители индивидуальных номинаций и авторы афиш и плакатов из Мордовии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской и Пензенской областей.
Лауреатами фестивалями от Пермского края стала студия творческого развития детей "ОПЕРЕНИЕ/СОЛЬ", которая заняла первое место в номинации "Лучший детский спектакль", представив произведение "Крылья". Кроме того, в номинации "Лучшие режиссерские работы" отмечен Михаил Шибанов, в номинации "Лучшая мужская роль" - Арсений Анянов, в номинации "Лучшая женская роль" - Василиса Помелова, в номинации "Лучшее музыкальное оформление" - Михаил Шибанов.
В этом году победители фестиваля отправятся в путешествие на теплоходе по Волге в рамках спецпроекта "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024". Больше недели педагоги и режиссеры Российского института театрального искусства ГИТИС вместе с молодыми актерами будут создавать эскизы к будущим спектаклям и презентовать их в городах-участниках фестиваля: Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подчеркивал, что с детских и молодежных театров чаще всего начинается большой путь в театральное искусство. И в этом хорошим подспорьем для начинающих артистов становится фестиваль "Театральное Приволжье". Событие также является отличным поводом заявить о себе и обменяться опытом с талантливыми коллегами из других регионов.
"В пятом фестивале приняли участие порядка 20 тысяч молодых актеров из 1312 непрофессиональных театральных коллективов. От этого победы еще приятнее. Поздравляем наших талантливых ребят!" – цитирует пресс-служба губернатора.