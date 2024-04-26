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Молодых пермских артистов наградили на фестивале "Театральное Приволжье" - РИА Новости, 26.04.2024
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12:54 26.04.2024
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Молодых пермских артистов наградили на фестивале "Театральное Приволжье"
Молодых пермских артистов наградили на фестивале "Театральное Приволжье" - РИА Новости, 26.04.2024
Молодых пермских артистов наградили на фестивале "Театральное Приволжье"
В Национальном театре Удмуртской Республики прошло награждение победителей V Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье",... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:54
2024-04-26T12:54
пермский край
дмитрий махонин
удмуртская республика (удмуртия)
гитис
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Национальном театре Удмуртской Республики прошло награждение победителей V Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье", среди победителей – молодые артисты Пермского края, сообщает пресс-служба краевого правительства. Фестиваль проходил четыре дня на нескольких творческих площадках Удмуртии с тематическими экскурсиями, мастер-классами и встречами с актерами. Свои произведения на фестивале представили коллективы из Татарстана, Удмуртии и Чувашии, Пермского края, Нижегородской и Самарской областей. Кроме того, в Ижевске побывали ребята-победители индивидуальных номинаций и авторы афиш и плакатов из Мордовии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской и Пензенской областей. Лауреатами фестивалями от Пермского края стала студия творческого развития детей "ОПЕРЕНИЕ/СОЛЬ", которая заняла первое место в номинации "Лучший детский спектакль", представив произведение "Крылья". Кроме того, в номинации "Лучшие режиссерские работы" отмечен Михаил Шибанов, в номинации "Лучшая мужская роль" - Арсений Анянов, в номинации "Лучшая женская роль" - Василиса Помелова, в номинации "Лучшее музыкальное оформление" - Михаил Шибанов. В этом году победители фестиваля отправятся в путешествие на теплоходе по Волге в рамках спецпроекта "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024". Больше недели педагоги и режиссеры Российского института театрального искусства ГИТИС вместе с молодыми актерами будут создавать эскизы к будущим спектаклям и презентовать их в городах-участниках фестиваля: Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подчеркивал, что с детских и молодежных театров чаще всего начинается большой путь в театральное искусство. И в этом хорошим подспорьем для начинающих артистов становится фестиваль "Театральное Приволжье". Событие также является отличным поводом заявить о себе и обменяться опытом с талантливыми коллегами из других регионов. "В пятом фестивале приняли участие порядка 20 тысяч молодых актеров из 1312 непрофессиональных театральных коллективов. От этого победы еще приятнее. Поздравляем наших талантливых ребят!" – цитирует пресс-служба губернатора.
https://ria.ru/20240425/mchs-1942214863.html
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пермский край, дмитрий махонин, удмуртская республика (удмуртия), гитис
Пермский край, Дмитрий Махонин, Удмуртская Республика (Удмуртия), ГИТИС

Молодых пермских артистов наградили на фестивале "Театральное Приволжье"

© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского краяМолодых пермских артистов наградили на фестивале "Театральное Приволжье"
Молодых пермских артистов наградили на фестивале Театральное Приволжье - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Сайт губернатора и Правительства Пермского края
Молодых пермских артистов наградили на фестивале "Театральное Приволжье"
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Национальном театре Удмуртской Республики прошло награждение победителей V Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье", среди победителей – молодые артисты Пермского края, сообщает пресс-служба краевого правительства.
Фестиваль проходил четыре дня на нескольких творческих площадках Удмуртии с тематическими экскурсиями, мастер-классами и встречами с актерами. Свои произведения на фестивале представили коллективы из Татарстана, Удмуртии и Чувашии, Пермского края, Нижегородской и Самарской областей. Кроме того, в Ижевске побывали ребята-победители индивидуальных номинаций и авторы афиш и плакатов из Мордовии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской и Пензенской областей.
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Лауреатами фестивалями от Пермского края стала студия творческого развития детей "ОПЕРЕНИЕ/СОЛЬ", которая заняла первое место в номинации "Лучший детский спектакль", представив произведение "Крылья". Кроме того, в номинации "Лучшие режиссерские работы" отмечен Михаил Шибанов, в номинации "Лучшая мужская роль" - Арсений Анянов, в номинации "Лучшая женская роль" - Василиса Помелова, в номинации "Лучшее музыкальное оформление" - Михаил Шибанов.
В этом году победители фестиваля отправятся в путешествие на теплоходе по Волге в рамках спецпроекта "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024". Больше недели педагоги и режиссеры Российского института театрального искусства ГИТИС вместе с молодыми актерами будут создавать эскизы к будущим спектаклям и презентовать их в городах-участниках фестиваля: Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове.
Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подчеркивал, что с детских и молодежных театров чаще всего начинается большой путь в театральное искусство. И в этом хорошим подспорьем для начинающих артистов становится фестиваль "Театральное Приволжье". Событие также является отличным поводом заявить о себе и обменяться опытом с талантливыми коллегами из других регионов.
"В пятом фестивале приняли участие порядка 20 тысяч молодых актеров из 1312 непрофессиональных театральных коллективов. От этого победы еще приятнее. Поздравляем наших талантливых ребят!" – цитирует пресс-служба губернатора.
 
Пермский крайДмитрий МахонинУдмуртская Республика (Удмуртия)ГИТИС
 
 
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