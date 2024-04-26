https://ria.ru/20240426/nagrazhdenie-1942471269.html

Молодых пермских артистов наградили на фестивале "Театральное Приволжье"

Молодых пермских артистов наградили на фестивале "Театральное Приволжье" - РИА Новости, 26.04.2024

Молодых пермских артистов наградили на фестивале "Театральное Приволжье"

В Национальном театре Удмуртской Республики прошло награждение победителей V Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье",... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:54

2024-04-26T12:54

2024-04-26T12:54

пермский край

дмитрий махонин

удмуртская республика (удмуртия)

гитис

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942477368_0:59:1124:691_1920x0_80_0_0_a29b1c652518bb86a786332b08a18ad6.png

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. В Национальном театре Удмуртской Республики прошло награждение победителей V Фестиваля детских и молодежных театральных коллективов "Театральное Приволжье", среди победителей – молодые артисты Пермского края, сообщает пресс-служба краевого правительства. Фестиваль проходил четыре дня на нескольких творческих площадках Удмуртии с тематическими экскурсиями, мастер-классами и встречами с актерами. Свои произведения на фестивале представили коллективы из Татарстана, Удмуртии и Чувашии, Пермского края, Нижегородской и Самарской областей. Кроме того, в Ижевске побывали ребята-победители индивидуальных номинаций и авторы афиш и плакатов из Мордовии, Пермского края, Кировской, Нижегородской, Оренбургской и Пензенской областей. Лауреатами фестивалями от Пермского края стала студия творческого развития детей "ОПЕРЕНИЕ/СОЛЬ", которая заняла первое место в номинации "Лучший детский спектакль", представив произведение "Крылья". Кроме того, в номинации "Лучшие режиссерские работы" отмечен Михаил Шибанов, в номинации "Лучшая мужская роль" - Арсений Анянов, в номинации "Лучшая женская роль" - Василиса Помелова, в номинации "Лучшее музыкальное оформление" - Михаил Шибанов. В этом году победители фестиваля отправятся в путешествие на теплоходе по Волге в рамках спецпроекта "ГИТИСФЕСТ. Театральное Приволжье 2024". Больше недели педагоги и режиссеры Российского института театрального искусства ГИТИС вместе с молодыми актерами будут создавать эскизы к будущим спектаклям и презентовать их в городах-участниках фестиваля: Нижнем Новгороде, Чебоксарах, Казани, Ульяновске, Самаре, Саратове. Губернатор Пермского края Дмитрий Махонин ранее подчеркивал, что с детских и молодежных театров чаще всего начинается большой путь в театральное искусство. И в этом хорошим подспорьем для начинающих артистов становится фестиваль "Театральное Приволжье". Событие также является отличным поводом заявить о себе и обменяться опытом с талантливыми коллегами из других регионов. "В пятом фестивале приняли участие порядка 20 тысяч молодых актеров из 1312 непрофессиональных театральных коллективов. От этого победы еще приятнее. Поздравляем наших талантливых ребят!" – цитирует пресс-служба губернатора.

https://ria.ru/20240425/mchs-1942214863.html

пермский край

удмуртская республика (удмуртия)

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

пермский край, дмитрий махонин, удмуртская республика (удмуртия), гитис