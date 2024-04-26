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ЦБ изучит вопрос о дополнительном регулировании платежей на маркетплейсах - РИА Новости, 26.04.2024
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16:34 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/nabiullina-1942545362.html
ЦБ изучит вопрос о дополнительном регулировании платежей на маркетплейсах
ЦБ изучит вопрос о дополнительном регулировании платежей на маркетплейсах - РИА Новости, 26.04.2024
ЦБ изучит вопрос о дополнительном регулировании платежей на маркетплейсах
Банк России изучает вопрос о необходимости дополнительного регулирования платежей на маркетплейсах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:34
2024-04-26T16:34
экономика
россия
эльвира набиуллина
анатолий аксаков
центральный банк рф (цб рф)
госдума рф
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Банк России изучает вопрос о необходимости дополнительного регулирования платежей на маркетплейсах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина. "О том, что необходимо дополнительное регулирование, мы сейчас эту тему изучаем", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли ЦБ РФ как-либо контролировать платежи, которые проводятся на маркетплейсах. Она отметила, что маркетплейсы работают по-разному, у части из них есть свои банки, которые им принадлежат и обслуживают платежи, совершенные на площадке. Они действуют по общим правилам банковской деятельности. "Там есть регулирование, выстроено уже регулирование и надзор. Но есть, конечно, и вопросы, которые возникают здесь", - добавила Набиуллина. Ранее в апреле СМИ со ссылкой на заявления топ-менеджеров ВТБ и ПСБ на конференции "Платежная индустрия - стратегическое развитие и новые решения" сообщили, что крупные банки видят конкурентные преимущества у маркетплейсов, которые внедряют способы оплаты со скидкой через свои финансовые сервисы. При этом глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков попросил ЦБ обратить внимание на эту проблему и инициировать законопроекты, чтобы выравнивать условия конкуренции.
https://ria.ru/20240426/ozon-1942423278.html
https://ria.ru/20240205/marketpleysy-1925397991.html
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экономика, россия, эльвира набиуллина, анатолий аксаков, центральный банк рф (цб рф), госдума рф
Экономика, Россия, Эльвира Набиуллина, Анатолий Аксаков, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ), Госдума РФ
ЦБ изучит вопрос о дополнительном регулировании платежей на маркетплейсах

Набиуллина: ЦБ изучает вопрос о регулировании платежей на маркетплейсах

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкЭльвира Набиуллина
Эльвира Набиуллина
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Эльвира Набиуллина. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Банк России изучает вопрос о необходимости дополнительного регулирования платежей на маркетплейсах, заявила глава регулятора Эльвира Набиуллина.
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"О том, что необходимо дополнительное регулирование, мы сейчас эту тему изучаем", - сказала Набиуллина, отвечая на вопрос журналистов о том, планирует ли ЦБ РФ как-либо контролировать платежи, которые проводятся на маркетплейсах.
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Она отметила, что маркетплейсы работают по-разному, у части из них есть свои банки, которые им принадлежат и обслуживают платежи, совершенные на площадке. Они действуют по общим правилам банковской деятельности. "Там есть регулирование, выстроено уже регулирование и надзор. Но есть, конечно, и вопросы, которые возникают здесь", - добавила Набиуллина.
Ранее в апреле СМИ со ссылкой на заявления топ-менеджеров ВТБ и ПСБ на конференции "Платежная индустрия - стратегическое развитие и новые решения" сообщили, что крупные банки видят конкурентные преимущества у маркетплейсов, которые внедряют способы оплаты со скидкой через свои финансовые сервисы. При этом глава комитета Госдумы по финрынку Анатолий Аксаков попросил ЦБ обратить внимание на эту проблему и инициировать законопроекты, чтобы выравнивать условия конкуренции.
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ЭкономикаРоссияЭльвира НабиуллинаАнатолий АксаковЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)Госдума РФ
 
 
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