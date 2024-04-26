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Мурашко рассказал, сколько женщин отказались от абортов в 2023 году - РИА Новости, 26.04.2024
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13:37 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/murashko-1942492557.html
Мурашко рассказал, сколько женщин отказались от абортов в 2023 году
Мурашко рассказал, сколько женщин отказались от абортов в 2023 году - РИА Новости, 26.04.2024
Мурашко рассказал, сколько женщин отказались от абортов в 2023 году
От прерывания беременности в 2023 году отказались 46 тысяч женщин, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:37
2024-04-26T13:37
общество
россия
михаил мурашко
татьяна голикова
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости. От прерывания беременности в 2023 году отказались 46 тысяч женщин, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "46 тысяч женщин в 2023 году отказались от прерывания беременности. Сделана новая методология анкетирования и информирования о вариантах поддержки для женщины в стадии репродуктивного выбора", - сказал Мурашко на заседании Совета законодателей РФ. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что количество абортов в результате доабортного консультирования в регионах, входящих в пилотный проект по поддержанию репродуктивного здоровья, уменьшилось на 24%.
https://ria.ru/20231123/abort-1911135078.html
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общество, россия, михаил мурашко, татьяна голикова
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Татьяна Голикова
Мурашко рассказал, сколько женщин отказались от абортов в 2023 году

Мурашко: в России в 2023 году 46 тысяч женщин отказались от аборта

© РИА Новости / Алексей Никольский | Перейти в медиабанкМинистр здравоохранения РФ Михаил Мурашко
Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Алексей Никольский
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Министр здравоохранения РФ Михаил Мурашко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости. От прерывания беременности в 2023 году отказались 46 тысяч женщин, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко.
«
"46 тысяч женщин в 2023 году отказались от прерывания беременности. Сделана новая методология анкетирования и информирования о вариантах поддержки для женщины в стадии репродуктивного выбора", - сказал Мурашко на заседании Совета законодателей РФ.
Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что количество абортов в результате доабортного консультирования в регионах, входящих в пилотный проект по поддержанию репродуктивного здоровья, уменьшилось на 24%.
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