https://ria.ru/20240426/murashko-1942492557.html
Мурашко рассказал, сколько женщин отказались от абортов в 2023 году
Мурашко рассказал, сколько женщин отказались от абортов в 2023 году - РИА Новости, 26.04.2024
Мурашко рассказал, сколько женщин отказались от абортов в 2023 году
От прерывания беременности в 2023 году отказались 46 тысяч женщин, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:37
2024-04-26T13:37
2024-04-26T13:37
общество
россия
михаил мурашко
татьяна голикова
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925344730_0:65:2974:1738_1920x0_80_0_0_12576af155f10f5147c96cf8c95fa28c.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости. От прерывания беременности в 2023 году отказались 46 тысяч женщин, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "46 тысяч женщин в 2023 году отказались от прерывания беременности. Сделана новая методология анкетирования и информирования о вариантах поддержки для женщины в стадии репродуктивного выбора", - сказал Мурашко на заседании Совета законодателей РФ. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что количество абортов в результате доабортного консультирования в регионах, входящих в пилотный проект по поддержанию репродуктивного здоровья, уменьшилось на 24%.
https://ria.ru/20231123/abort-1911135078.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/02/04/1925344730_123:0:2852:2047_1920x0_80_0_0_712f36ba6f5231c44751b8c352004764.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, михаил мурашко, татьяна голикова
Общество, Россия, Михаил Мурашко, Татьяна Голикова
Мурашко рассказал, сколько женщин отказались от абортов в 2023 году
Мурашко: в России в 2023 году 46 тысяч женщин отказались от аборта