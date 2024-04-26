https://ria.ru/20240426/murashko-1942492557.html

Мурашко рассказал, сколько женщин отказались от абортов в 2023 году

Мурашко рассказал, сколько женщин отказались от абортов в 2023 году - РИА Новости, 26.04.2024

Мурашко рассказал, сколько женщин отказались от абортов в 2023 году

От прерывания беременности в 2023 году отказались 46 тысяч женщин, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:37

2024-04-26T13:37

2024-04-26T13:37

общество

россия

михаил мурашко

татьяна голикова

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр – РИА Новости. От прерывания беременности в 2023 году отказались 46 тысяч женщин, заявил министр здравоохранения России Михаил Мурашко. "46 тысяч женщин в 2023 году отказались от прерывания беременности. Сделана новая методология анкетирования и информирования о вариантах поддержки для женщины в стадии репродуктивного выбора", - сказал Мурашко на заседании Совета законодателей РФ. Ранее вице-премьер РФ Татьяна Голикова заявила, что количество абортов в результате доабортного консультирования в регионах, входящих в пилотный проект по поддержанию репродуктивного здоровья, уменьшилось на 24%.

https://ria.ru/20231123/abort-1911135078.html

россия

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Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

общество, россия, михаил мурашко, татьяна голикова