https://ria.ru/20240426/mrot-1942508606.html

Матвиенко призвала повысить пособие по беременности и родам

Матвиенко призвала повысить пособие по беременности и родам - РИА Новости, 26.04.2024

Матвиенко призвала повысить пособие по беременности и родам

Пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за ликвидации организации, должно быть не меньше МРОТ, сейчас эта сумма составляет менее тысячи рублей... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:46

2024-04-26T14:46

2024-04-26T15:04

общество

валентина матвиенко

совет федерации рф

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детские вопросы

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за ликвидации организации, должно быть не меньше МРОТ, сейчас эта сумма составляет менее тысячи рублей в месяц, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "В крайне несправедливом положении находятся женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации. Только вдумайтесь: пособие по беременности и родам для них составляет менее тысячи рублей в месяц! Это в десятки раз меньше, чем для работающих женщин, в том числе для тех, кто имеет стаж работы менее полугода. То есть, женщина мало того, что остается без работы, так еще и получает мизерную сумму. Считаю, что размер пособия по беременности и родам для этой категории женщин должен быть не ниже минимального размера оплаты труда. И прошу сенаторов, депутатов Государственной Думы, коллег из правительства совместно проработать этот вопрос", - сказала Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей. Она также отметила, что еще одной чувствительной темой является гармоничное совмещение "семьи и карьеры". "И женщины, и мужчины – не должны выбирать "или-или". Чтобы они смелее решались на создание семьи, в процесс её поддержки нужно активнее вовлекать работодателей. В ряде регионов компании уже воссоздают ясли, поддерживают женщин, которые вышли из декретного отпуска. Инициативы эти замечательные, но им не хватает системности", - объяснила председатель.

https://ria.ru/20240403/matkapital-1937552392.html

https://ria.ru/20240425/semya-1942311687.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы