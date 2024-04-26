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Матвиенко призвала повысить пособие по беременности и родам - РИА Новости, 26.04.2024
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14:46 26.04.2024 (обновлено: 15:04 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/mrot-1942508606.html
Матвиенко призвала повысить пособие по беременности и родам
Матвиенко призвала повысить пособие по беременности и родам - РИА Новости, 26.04.2024
Матвиенко призвала повысить пособие по беременности и родам
Пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за ликвидации организации, должно быть не меньше МРОТ, сейчас эта сумма составляет менее тысячи рублей... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:46
2024-04-26T15:04
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за ликвидации организации, должно быть не меньше МРОТ, сейчас эта сумма составляет менее тысячи рублей в месяц, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко. "В крайне несправедливом положении находятся женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации. Только вдумайтесь: пособие по беременности и родам для них составляет менее тысячи рублей в месяц! Это в десятки раз меньше, чем для работающих женщин, в том числе для тех, кто имеет стаж работы менее полугода. То есть, женщина мало того, что остается без работы, так еще и получает мизерную сумму. Считаю, что размер пособия по беременности и родам для этой категории женщин должен быть не ниже минимального размера оплаты труда. И прошу сенаторов, депутатов Государственной Думы, коллег из правительства совместно проработать этот вопрос", - сказала Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей. Она также отметила, что еще одной чувствительной темой является гармоничное совмещение "семьи и карьеры". "И женщины, и мужчины – не должны выбирать "или-или". Чтобы они смелее решались на создание семьи, в процесс её поддержки нужно активнее вовлекать работодателей. В ряде регионов компании уже воссоздают ясли, поддерживают женщин, которые вышли из декретного отпуска. Инициативы эти замечательные, но им не хватает системности", - объяснила председатель.
https://ria.ru/20240403/matkapital-1937552392.html
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общество, валентина матвиенко, совет федерации рф, социальный навигатор, год семьи, детские вопросы
Общество, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Социальный навигатор, Год семьи, Детские вопросы
Матвиенко призвала повысить пособие по беременности и родам

Матвиенко: пособие по беременности и родам должно быть не меньше МРОТ

© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за ликвидации организации, должно быть не меньше МРОТ, сейчас эта сумма составляет менее тысячи рублей в месяц, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"В крайне несправедливом положении находятся женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации. Только вдумайтесь: пособие по беременности и родам для них составляет менее тысячи рублей в месяц! Это в десятки раз меньше, чем для работающих женщин, в том числе для тех, кто имеет стаж работы менее полугода. То есть, женщина мало того, что остается без работы, так еще и получает мизерную сумму. Считаю, что размер пособия по беременности и родам для этой категории женщин должен быть не ниже минимального размера оплаты труда. И прошу сенаторов, депутатов Государственной Думы, коллег из правительства совместно проработать этот вопрос", - сказала Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей.
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Она также отметила, что еще одной чувствительной темой является гармоничное совмещение "семьи и карьеры".
"И женщины, и мужчины – не должны выбирать "или-или". Чтобы они смелее решались на создание семьи, в процесс её поддержки нужно активнее вовлекать работодателей. В ряде регионов компании уже воссоздают ясли, поддерживают женщин, которые вышли из декретного отпуска. Инициативы эти замечательные, но им не хватает системности", - объяснила председатель.
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