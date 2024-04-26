Матвиенко призвала повысить пособие по беременности и родам
Матвиенко: пособие по беременности и родам должно быть не меньше МРОТ
© Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
© Пресс-служба Совета Федерации РФ
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Пособие по беременности и родам для женщин, уволенных из-за ликвидации организации, должно быть не меньше МРОТ, сейчас эта сумма составляет менее тысячи рублей в месяц, заявила председатель Совфеда Валентина Матвиенко.
"В крайне несправедливом положении находятся женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации. Только вдумайтесь: пособие по беременности и родам для них составляет менее тысячи рублей в месяц! Это в десятки раз меньше, чем для работающих женщин, в том числе для тех, кто имеет стаж работы менее полугода. То есть, женщина мало того, что остается без работы, так еще и получает мизерную сумму. Считаю, что размер пособия по беременности и родам для этой категории женщин должен быть не ниже минимального размера оплаты труда. И прошу сенаторов, депутатов Государственной Думы, коллег из правительства совместно проработать этот вопрос", - сказала Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей.
Она также отметила, что еще одной чувствительной темой является гармоничное совмещение "семьи и карьеры".
"И женщины, и мужчины – не должны выбирать "или-или". Чтобы они смелее решались на создание семьи, в процесс её поддержки нужно активнее вовлекать работодателей. В ряде регионов компании уже воссоздают ясли, поддерживают женщин, которые вышли из декретного отпуска. Инициативы эти замечательные, но им не хватает системности", - объяснила председатель.