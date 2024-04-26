https://ria.ru/20240426/most-1942642876.html

Крымский мост открыли для движения автотранспорта

Крымский мост открыли для движения автотранспорта - РИА Новости, 26.04.2024

Крымский мост открыли для движения автотранспорта

Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 31 минуту после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T23:28

2024-04-26T23:28

2024-04-26T23:28

республика крым

крымский мост

общество

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 31 минуту после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 22.30 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.

https://ria.ru/20240214/most-1927216284.html

республика крым

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

республика крым, крымский мост, общество