https://ria.ru/20240426/most-1942642876.html
Крымский мост открыли для движения автотранспорта
Крымский мост открыли для движения автотранспорта - РИА Новости, 26.04.2024
Крымский мост открыли для движения автотранспорта
Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 31 минуту после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T23:28
2024-04-26T23:28
2024-04-26T23:28
республика крым
крымский мост
общество
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Проезд автотранспорта по Крымскому мосту открыт спустя 31 минуту после приостановки движения, сообщается в Telegram-канале об оперативной обстановке на мосту. Сообщение о перекрытии движения автотранспорта по Крымскому мосту поступило в пятницу в 22.30 мск. "Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено", - говорится в сообщении.
https://ria.ru/20240214/most-1927216284.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика крым, крымский мост, общество
Республика Крым, Крымский мост, Общество
Крымский мост открыли для движения автотранспорта
Движение автотранспорта по Крымскому мосту возобновили спустя 31 минуту