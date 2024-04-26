https://ria.ru/20240426/moskva-1942386612.html

В Москве временно ограничат движение на ряде улиц

В Москве временно ограничат движение на ряде улиц - РИА Новости, 26.04.2024

В Москве временно ограничат движение на ряде улиц

Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц Москвы в пятницу из-за репетиции парада Победы. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T00:20

2024-04-26T00:20

2024-04-26T11:34

общество

садовое кольцо (москва)

москва

новый арбат

день победы

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц Москвы в пятницу из-за репетиции парада Победы.Как сообщали в Telegram-канале департамента транспорта столицы, ограничения движения введут 26 апреля в центре и на юго-востоке города.В пятницу движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади с 16:30 до 19:00. Также с 17:30 до окончания мероприятия движения не будет на ряде центральных набережных и улиц.Движение для транспорта повторно закроют с 23:30 на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта, а еще с 22:30 до окончания мероприятия на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, а также Большого Каменного моста.Помимо того, в районе Таганской площади с 16:30 26 апреля до 3:00 27 апреля будет организовано двустороннее движение.На всех вышеупомянутых участках парковка будет запрещена до 27 апреля.

https://ria.ru/20240418/tekhnika-1940920425.html

садовое кольцо (москва)

москва

новый арбат

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общество, садовое кольцо (москва), москва, новый арбат, день победы