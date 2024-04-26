В Москве временно ограничат движение на ряде улиц
На ряде улиц Москвы 26 апреля ограничат движение из-за репетиции парада Победы
© РИА Новости / Виталий БелоусовСотрудник Военной автомобильной инспекции на Тверской улице перед началом репетиции парада Победы в Москве
Сотрудник Военной автомобильной инспекции на Тверской улице перед началом репетиции парада Победы в Москве. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц Москвы в пятницу из-за репетиции парада Победы.
Как сообщали в Telegram-канале департамента транспорта столицы, ограничения движения введут 26 апреля в центре и на юго-востоке города.
В пятницу движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади с 16:30 до 19:00. Также с 17:30 до окончания мероприятия движения не будет на ряде центральных набережных и улиц.
Движение для транспорта повторно закроют с 23:30 на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта, а еще с 22:30 до окончания мероприятия на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, а также Большого Каменного моста.
Помимо того, в районе Таганской площади с 16:30 26 апреля до 3:00 27 апреля будет организовано двустороннее движение.
На всех вышеупомянутых участках парковка будет запрещена до 27 апреля.
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