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В Москве временно ограничат движение на ряде улиц - РИА Новости, 26.04.2024
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00:20 26.04.2024 (обновлено: 11:34 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/moskva-1942386612.html
В Москве временно ограничат движение на ряде улиц
В Москве временно ограничат движение на ряде улиц - РИА Новости, 26.04.2024
В Москве временно ограничат движение на ряде улиц
Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц Москвы в пятницу из-за репетиции парада Победы. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T00:20
2024-04-26T11:34
общество
садовое кольцо (москва)
москва
новый арбат
день победы
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц Москвы в пятницу из-за репетиции парада Победы.Как сообщали в Telegram-канале департамента транспорта столицы, ограничения движения введут 26 апреля в центре и на юго-востоке города.В пятницу движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади с 16:30 до 19:00. Также с 17:30 до окончания мероприятия движения не будет на ряде центральных набережных и улиц.Движение для транспорта повторно закроют с 23:30 на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта, а еще с 22:30 до окончания мероприятия на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, а также Большого Каменного моста.Помимо того, в районе Таганской площади с 16:30 26 апреля до 3:00 27 апреля будет организовано двустороннее движение.На всех вышеупомянутых участках парковка будет запрещена до 27 апреля.
https://ria.ru/20240418/tekhnika-1940920425.html
садовое кольцо (москва)
москва
новый арбат
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общество, садовое кольцо (москва), москва, новый арбат, день победы
Общество, Садовое кольцо (Москва), Москва, Новый Арбат, День Победы
В Москве временно ограничат движение на ряде улиц

На ряде улиц Москвы 26 апреля ограничат движение из-за репетиции парада Победы

© РИА Новости / Виталий БелоусовСотрудник Военной автомобильной инспекции на Тверской улице перед началом репетиции парада Победы в Москве
Сотрудник Военной автомобильной инспекции на Тверской улице перед началом репетиции парада Победы в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Сотрудник Военной автомобильной инспекции на Тверской улице перед началом репетиции парада Победы в Москве. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Движение транспорта будет ограничено на ряде улиц Москвы в пятницу из-за репетиции парада Победы.
Как сообщали в Telegram-канале департамента транспорта столицы, ограничения движения введут 26 апреля в центре и на юго-востоке города.
В пятницу движение будет закрыто на участках Волгоградского проспекта, Садового кольца, Таганской площади с 16:30 до 19:00. Также с 17:30 до окончания мероприятия движения не будет на ряде центральных набережных и улиц.
Движение для транспорта повторно закроют с 23:30 на участках Садового кольца, Волгоградского проспекта, а еще с 22:30 до окончания мероприятия на участке Садового кольца, улицы Новый Арбат, а также Большого Каменного моста.
Помимо того, в районе Таганской площади с 16:30 26 апреля до 3:00 27 апреля будет организовано двустороннее движение.
На всех вышеупомянутых участках парковка будет запрещена до 27 апреля.
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ОбществоСадовое кольцо (Москва)МоскваНовый АрбатДень Победы
 
 
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