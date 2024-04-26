https://ria.ru/20240426/moskva-1941820721.html

Пламя без полымя: как пожарить шашлык в Москве без печальных последствий

Пламя без полымя: как пожарить шашлык в Москве без печальных последствий - РИА Новости, 26.04.2024

Пламя без полымя: как пожарить шашлык в Москве без печальных последствий

Длинные майские праздники многие москвичи обычно проводят на даче или же на природе за городом, активно открывая сезон шашлыков. Впрочем, устроить пикник можно... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T09:00

2024-04-26T09:00

2024-04-26T09:00

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москва

городское хозяйство москвы

майские праздники

пожарная безопасность

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Длинные майские праздники многие москвичи обычно проводят на даче или же на природе за городом, активно открывая сезон шашлыков. Впрочем, устроить пикник можно и в одном из городских парков, но с условием строгого соблюдения всех мер безопасности. Где и как следует устраивать жаровни в черте столицы и как не нарваться на штраф, разбиралось РИА Новости.Рациональный подходВ первую очередь важно определиться с местом проведения пикника и его форматом. Если вы задумали пожарить шашлыки, то важно учесть, что разведение открытого огня во дворах жилых домов, на парковках и в зеленых зонах Москвы (парках, скверах, на особо охраняемых природных территориях) категорически запрещено! За это полагается административный штраф в размере до 5 тысяч рублей.Однако без разведения огня пикник устроить можно. Главное, не располагаться на цветниках и клумбах, в зонах для тихого отдыха, не мешать отдыхающим на детских и спортивных площадках и не топтать газоны с установленными табличками "По газонам не ходить". Разумеется, не забудьте после себя убрать мусор.Пикник с мангалом и шашлыками уместно проводить в специально отведенных для этого зонах, где разведение костра официально разрешено. В Москве таких точек больше ста, по несколько в каждом округе. Выбрать подходящую точку поближе к дому можно заранее на портале открытых данных. Учитывая востребованность, рекомендуем забронировать беседку в режиме онлайн на определенный день и время.Зоны для пикника оборудованы всем необходимым: там есть столы, лавочки и навесы, мангалы и урны. На площадках расположены ящики с песком и информационные щиты с подробными правилами поведения, телефонами аварийных служб и памятками о пожарной безопасности. В некоторых точках есть бесплатный городской Wi-Fi, а в шаговой доступности работают общественные туалетные кабины и кафе.Безопасный отдыхУчтите важный момент при разведении огня – в Москве законодательно запрещено ломать и спиливать ветки деревьев, стволы, обдирать кору.Поэтому стоит запастись углями и дровами заранее. Природные территории столицы регулярно патрулируют инспекторы ГПБУ "Государственный природоохранный центр" Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, сотрудники полиции, МЧС и департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы. Выявленным нарушителям выписывают штрафы.Позаботьтесь не только о еде, но и экипировке. Выбирайте удобную обувь, возьмите головной убор от солнца и рабочие перчатки, чтобы не испачкать руки при разжигании угля в мангале. Для еды подойдет одноразовая скатерть и посуда. Если пикник проходит вечером, то лучше захватите с собой теплые вещи. И, конечно же, не забудьте влажные и бумажные салфетки, а также мусорные мешки, чтобы убрать беседку после пикника.Напомним, что употреблять алкогольные напитки в обустроенных зонах отдыха запрещено – ограничьтесь лимонадом, горячим чаем из термоса или морсом. Взять домашних питомцев на площадку не получится – выгул собак на пикниковых точках запрещен.

https://realty.ria.ru/20221228/kvatira-1840485173.html

https://realty.ria.ru/20210513/vodolazy-1731951330.html

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2024

Артем Смирнов

Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

москва, городское хозяйство москвы, майские праздники, пожарная безопасность