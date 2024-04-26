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Пламя без полымя: как пожарить шашлык в Москве без печальных последствий - РИА Новости, 26.04.2024
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Москва Сегодня: мегаполис для жизни
 
09:00 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/moskva-1941820721.html
Пламя без полымя: как пожарить шашлык в Москве без печальных последствий
Пламя без полымя: как пожарить шашлык в Москве без печальных последствий - РИА Новости, 26.04.2024
Пламя без полымя: как пожарить шашлык в Москве без печальных последствий
Длинные майские праздники многие москвичи обычно проводят на даче или же на природе за городом, активно открывая сезон шашлыков. Впрочем, устроить пикник можно... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T09:00
2024-04-26T09:00
москва сегодня: мегаполис для жизни
москва
городское хозяйство москвы
майские праздники
пожарная безопасность
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Длинные майские праздники многие москвичи обычно проводят на даче или же на природе за городом, активно открывая сезон шашлыков. Впрочем, устроить пикник можно и в одном из городских парков, но с условием строгого соблюдения всех мер безопасности. Где и как следует устраивать жаровни в черте столицы и как не нарваться на штраф, разбиралось РИА Новости.Рациональный подходВ первую очередь важно определиться с местом проведения пикника и его форматом. Если вы задумали пожарить шашлыки, то важно учесть, что разведение открытого огня во дворах жилых домов, на парковках и в зеленых зонах Москвы (парках, скверах, на особо охраняемых природных территориях) категорически запрещено! За это полагается административный штраф в размере до 5 тысяч рублей.Однако без разведения огня пикник устроить можно. Главное, не располагаться на цветниках и клумбах, в зонах для тихого отдыха, не мешать отдыхающим на детских и спортивных площадках и не топтать газоны с установленными табличками "По газонам не ходить". Разумеется, не забудьте после себя убрать мусор.Пикник с мангалом и шашлыками уместно проводить в специально отведенных для этого зонах, где разведение костра официально разрешено. В Москве таких точек больше ста, по несколько в каждом округе. Выбрать подходящую точку поближе к дому можно заранее на портале открытых данных. Учитывая востребованность, рекомендуем забронировать беседку в режиме онлайн на определенный день и время.Зоны для пикника оборудованы всем необходимым: там есть столы, лавочки и навесы, мангалы и урны. На площадках расположены ящики с песком и информационные щиты с подробными правилами поведения, телефонами аварийных служб и памятками о пожарной безопасности. В некоторых точках есть бесплатный городской Wi-Fi, а в шаговой доступности работают общественные туалетные кабины и кафе.Безопасный отдыхУчтите важный момент при разведении огня – в Москве законодательно запрещено ломать и спиливать ветки деревьев, стволы, обдирать кору.Поэтому стоит запастись углями и дровами заранее. Природные территории столицы регулярно патрулируют инспекторы ГПБУ "Государственный природоохранный центр" Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, сотрудники полиции, МЧС и департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы. Выявленным нарушителям выписывают штрафы.Позаботьтесь не только о еде, но и экипировке. Выбирайте удобную обувь, возьмите головной убор от солнца и рабочие перчатки, чтобы не испачкать руки при разжигании угля в мангале. Для еды подойдет одноразовая скатерть и посуда. Если пикник проходит вечером, то лучше захватите с собой теплые вещи. И, конечно же, не забудьте влажные и бумажные салфетки, а также мусорные мешки, чтобы убрать беседку после пикника.Напомним, что употреблять алкогольные напитки в обустроенных зонах отдыха запрещено – ограничьтесь лимонадом, горячим чаем из термоса или морсом. Взять домашних питомцев на площадку не получится – выгул собак на пикниковых точках запрещен.
https://realty.ria.ru/20221228/kvatira-1840485173.html
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4.7
96
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7 495 645-6601
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москва, городское хозяйство москвы, майские праздники, пожарная безопасность
Москва Сегодня: мегаполис для жизни, Москва, Городское хозяйство Москвы, майские праздники, пожарная безопасность

Пламя без полымя: как пожарить шашлык в Москве без печальных последствий

© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина готовит овощи на гриле на фестивале фудтраков в парке "Сокольники" в Москве
Мужчина готовит овощи на гриле на фестивале фудтраков в парке Сокольники в Москве - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Длинные майские праздники многие москвичи обычно проводят на даче или же на природе за городом, активно открывая сезон шашлыков. Впрочем, устроить пикник можно и в одном из городских парков, но с условием строгого соблюдения всех мер безопасности. Где и как следует устраивать жаровни в черте столицы и как не нарваться на штраф, разбиралось РИА Новости.

Рациональный подход

В первую очередь важно определиться с местом проведения пикника и его форматом. Если вы задумали пожарить шашлыки, то важно учесть, что разведение открытого огня во дворах жилых домов, на парковках и в зеленых зонах Москвы (парках, скверах, на особо охраняемых природных территориях) категорически запрещено! За это полагается административный штраф в размере до 5 тысяч рублей.
Однако без разведения огня пикник устроить можно. Главное, не располагаться на цветниках и клумбах, в зонах для тихого отдыха, не мешать отдыхающим на детских и спортивных площадках и не топтать газоны с установленными табличками "По газонам не ходить". Разумеется, не забудьте после себя убрать мусор.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкОтдыхающие жарят шашлык в Измайловском парке в Москве
Отдыхающие жарят шашлык в Измайловском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Отдыхающие жарят шашлык в Измайловском парке в Москве
Пикник с мангалом и шашлыками уместно проводить в специально отведенных для этого зонах, где разведение костра официально разрешено. В Москве таких точек больше ста, по несколько в каждом округе. Выбрать подходящую точку поближе к дому можно заранее на портале открытых данных. Учитывая востребованность, рекомендуем забронировать беседку в режиме онлайн на определенный день и время.
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Зоны для пикника оборудованы всем необходимым: там есть столы, лавочки и навесы, мангалы и урны. На площадках расположены ящики с песком и информационные щиты с подробными правилами поведения, телефонами аварийных служб и памятками о пожарной безопасности. В некоторых точках есть бесплатный городской Wi-Fi, а в шаговой доступности работают общественные туалетные кабины и кафе.

Безопасный отдых

Учтите важный момент при разведении огня – в Москве законодательно запрещено ломать и спиливать ветки деревьев, стволы, обдирать кору.
Поэтому стоит запастись углями и дровами заранее. Природные территории столицы регулярно патрулируют инспекторы ГПБУ "Государственный природоохранный центр" Департамента природопользования и охраны окружающей среды города Москвы, сотрудники полиции, МЧС и департамента по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и пожарной безопасности Москвы. Выявленным нарушителям выписывают штрафы.
© РИА Новости / Кирилл Каллиников | Перейти в медиабанкМужчина жарит шашлык в Измайловском парке в Москве
Мужчина жарит шашлык в Измайловском парке в Москве - РИА Новости, 1920, 23.04.2024
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в медиабанк
Мужчина жарит шашлык в Измайловском парке в Москве
Позаботьтесь не только о еде, но и экипировке. Выбирайте удобную обувь, возьмите головной убор от солнца и рабочие перчатки, чтобы не испачкать руки при разжигании угля в мангале. Для еды подойдет одноразовая скатерть и посуда. Если пикник проходит вечером, то лучше захватите с собой теплые вещи. И, конечно же, не забудьте влажные и бумажные салфетки, а также мусорные мешки, чтобы убрать беседку после пикника.
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Напомним, что употреблять алкогольные напитки в обустроенных зонах отдыха запрещено – ограничьтесь лимонадом, горячим чаем из термоса или морсом. Взять домашних питомцев на площадку не получится – выгул собак на пикниковых точках запрещен.
 
Москва Сегодня: мегаполис для жизниМоскваГородское хозяйство Москвымайские праздникипожарная безопасность
 
 
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