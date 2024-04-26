https://ria.ru/20240426/mo-1942398233.html
Десант уничтожил в опорном пункте в Донбассе группу пехоты ВСУ
Десант уничтожил в опорном пункте в Донбассе группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024
Десант уничтожил в опорном пункте в Донбассе группу пехоты ВСУ
Бронегруппа тульских десантников из состава Южной группировки войск уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте на Северском участке фронта в Донбассе,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T05:24
2024-04-26T05:24
2024-04-26T05:24
россия
донбасс
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
бмд-4м
специальная военная операция на украине
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931692090_0:0:3071:1728_1920x0_80_0_0_386ce535e899de56a12e831eaaef42d4.jpg
ЛУГАНСК, 26 апр – РИА Новости. Бронегруппа тульских десантников из состава Южной группировки войск уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте на Северском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Разведгруппа "крылатой пехоты" при помощи БПЛА обнаружила опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом на одном из участков в ДНР", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что командование Южной группировки войск для уничтожения цели направила бронегруппу гвардейского парашютно-десантного полка тульского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М. "Экипажи бронегруппы подавили из 100-миллиметровых пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив до отделения личного состава ВСУ. После выполнения поставленной задачи, бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район", - дополнили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240426/spetsoperatsiya-1942397832.html
https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935404948.html
россия
донбасс
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/03/07/1931692090_265:0:2994:2047_1920x0_80_0_0_89ff90c0a1e61d7acac8b0580fb81a56.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, бмд-4м
Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, БМД-4М, Специальная военная операция на Украине
Десант уничтожил в опорном пункте в Донбассе группу пехоты ВСУ
Бронегруппа тульских десантников уничтожила пехоту ВСУ в "опорнике" в Донбассе