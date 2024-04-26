https://ria.ru/20240426/mo-1942398233.html

Десант уничтожил в опорном пункте в Донбассе группу пехоты ВСУ

Десант уничтожил в опорном пункте в Донбассе группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024

Десант уничтожил в опорном пункте в Донбассе группу пехоты ВСУ

Бронегруппа тульских десантников из состава Южной группировки войск уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте на Северском участке фронта в Донбассе,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T05:24

2024-04-26T05:24

2024-04-26T05:24

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ЛУГАНСК, 26 апр – РИА Новости. Бронегруппа тульских десантников из состава Южной группировки войск уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте на Северском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Разведгруппа "крылатой пехоты" при помощи БПЛА обнаружила опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом на одном из участков в ДНР", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что командование Южной группировки войск для уничтожения цели направила бронегруппу гвардейского парашютно-десантного полка тульского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М. "Экипажи бронегруппы подавили из 100-миллиметровых пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив до отделения личного состава ВСУ. После выполнения поставленной задачи, бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район", - дополнили в оборонном ведомстве.

https://ria.ru/20240426/spetsoperatsiya-1942397832.html

https://ria.ru/20240324/spetsoperatsiya-1935404948.html

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россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, бмд-4м