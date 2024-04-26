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Десант уничтожил в опорном пункте в Донбассе группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
05:24 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/mo-1942398233.html
Десант уничтожил в опорном пункте в Донбассе группу пехоты ВСУ
Десант уничтожил в опорном пункте в Донбассе группу пехоты ВСУ - РИА Новости, 26.04.2024
Десант уничтожил в опорном пункте в Донбассе группу пехоты ВСУ
Бронегруппа тульских десантников из состава Южной группировки войск уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте на Северском участке фронта в Донбассе,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T05:24
2024-04-26T05:24
россия
донбасс
вооруженные силы украины
воздушно-десантные войска россии
бмд-4м
специальная военная операция на украине
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ЛУГАНСК, 26 апр – РИА Новости. Бронегруппа тульских десантников из состава Южной группировки войск уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте на Северском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ. "Разведгруппа "крылатой пехоты" при помощи БПЛА обнаружила опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом на одном из участков в ДНР", - сообщили в МО РФ. Уточняется, что командование Южной группировки войск для уничтожения цели направила бронегруппу гвардейского парашютно-десантного полка тульского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М. "Экипажи бронегруппы подавили из 100-миллиметровых пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив до отделения личного состава ВСУ. После выполнения поставленной задачи, бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район", - дополнили в оборонном ведомстве.
https://ria.ru/20240426/spetsoperatsiya-1942397832.html
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россия, донбасс, вооруженные силы украины, воздушно-десантные войска россии, бмд-4м
Россия, Донбасс, Вооруженные силы Украины, Воздушно-десантные войска России, БМД-4М, Специальная военная операция на Украине
Десант уничтожил в опорном пункте в Донбассе группу пехоты ВСУ

Бронегруппа тульских десантников уничтожила пехоту ВСУ в "опорнике" в Донбассе

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкРоссийский военнослужащий
Российский военнослужащий - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
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ЛУГАНСК, 26 апр – РИА Новости. Бронегруппа тульских десантников из состава Южной группировки войск уничтожила группу пехоты ВСУ в опорном пункте на Северском участке фронта в Донбассе, сообщили журналистам в министерстве обороны РФ.
"Разведгруппа "крылатой пехоты" при помощи БПЛА обнаружила опорный пункт ВСУ с укрывшимся в нем личным составом на одном из участков в ДНР", - сообщили в МО РФ.
Реактивная система залпового огня Град в зоне проведения специальной военной операции - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
На правом берегу Днепра уничтожили пункты управления БПЛА ВСУ
05:08
Уточняется, что командование Южной группировки войск для уничтожения цели направила бронегруппу гвардейского парашютно-десантного полка тульского гвардейского соединения ВДВ на боевых машинах десанта четвертого поколения БМД-4М.
"Экипажи бронегруппы подавили из 100-миллиметровых пушек оборонительные позиции неприятеля, уничтожив до отделения личного состава ВСУ. После выполнения поставленной задачи, бронегруппа оперативно совершила отход в безопасный район", - дополнили в оборонном ведомстве.
Редкий десантный вариант гранатомета СПГ-9 - РИА Новости, 1920, 24.03.2024
Тульские десантники сорвали ротацию ВСУ на Северском направлении
24 марта, 05:06
 
Специальная военная операция на УкраинеРоссияДонбассВооруженные силы УкраиныВоздушно-десантные войска РоссииБМД-4М
 
 
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