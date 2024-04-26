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Лучшим российским фильмом ММКФ стала картина "Лгунья" Юлии Трофимовой - РИА Новости, 26.04.2024
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Культура
 
20:27 26.04.2024 (обновлено: 20:32 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/mmkf-1942622050.html
Лучшим российским фильмом ММКФ стала картина "Лгунья" Юлии Трофимовой
Лучшим российским фильмом ММКФ стала картина "Лгунья" Юлии Трофимовой - РИА Новости, 26.04.2024
Лучшим российским фильмом ММКФ стала картина "Лгунья" Юлии Трофимовой
Фильм "Лгунья" Юлии Трофимовой удостоен награды в конкурсе "Русские премьеры" Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), где за звание лучшего фильма... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T20:27
2024-04-26T20:32
культура
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Фильм "Лгунья" Юлии Трофимовой удостоен награды в конкурсе "Русские премьеры" Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), где за звание лучшего фильма боролись исключительно российские картины, передает корреспондент РИА Новости. Церемония вручения наград проходит в пятницу в столичном театре "Россия". "Приз конкурса "Русские премьеры" получает фильм "Лгунья" Юлии Трофимовой", - сказала председатель жюри конкурса "Русские премьеры" Татьяна Лютаева. "Это великая честь стоять на этой сцене. Мы впервые стоим на этой сцене. Спасибо жюри, спасибо фестивалю. Это было чудесно", - отметила Трофимова, получая награду. ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.
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олимпийские игры, сергей эйзенштейн, ричард гир, алан паркер
Культура, Олимпийские игры, Сергей Эйзенштейн, Ричард Гир, Алан Паркер
Лучшим российским фильмом ММКФ стала картина "Лгунья" Юлии Трофимовой

Фильм "Лгунья" Юлии Трофимовой получил приз конкурса "Русские премьеры" ММКФ

© ВЕГА Фильм, 2024Кадр из фильма "Лгунья" Юлии Трофимовой
Кадр из фильма Лгунья Юлии Трофимовой
© ВЕГА Фильм, 2024
Кадр из фильма "Лгунья" Юлии Трофимовой
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Фильм "Лгунья" Юлии Трофимовой удостоен награды в конкурсе "Русские премьеры" Московского Международного кинофестиваля (ММКФ), где за звание лучшего фильма боролись исключительно российские картины, передает корреспондент РИА Новости.
Церемония вручения наград проходит в пятницу в столичном театре "Россия".
"Приз конкурса "Русские премьеры" получает фильм "Лгунья" Юлии Трофимовой", - сказала председатель жюри конкурса "Русские премьеры" Татьяна Лютаева.
"Это великая честь стоять на этой сцене. Мы впервые стоим на этой сцене. Спасибо жюри, спасибо фестивалю. Это было чудесно", - отметила Трофимова, получая награду.
ММКФ – один из старейших фестивалей в мире, впервые он прошел в 1935 году, председателем жюри был режиссер Сергей Эйзенштейн. С 1959 года фестиваль начал проводиться регулярно. За последние 20 лет жюри фестиваля возглавляли крупнейшие кинематографисты мира, среди которых Ричард Гир, Тео Ангелопулос, Алан Паркер, Люк Бессон, Эктор Бабенко, Ким Ки Дук.
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