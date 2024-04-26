https://ria.ru/20240426/minyust-1942460885.html

Минюст потребовал запретить "Антироссийское сепаратистское движение"

Минюст потребовал запретить "Антироссийское сепаратистское движение" - РИА Новости, 26.04.2024

Минюст потребовал запретить "Антироссийское сепаратистское движение"

Министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения "Антироссийское сепаратистское движение" и его структурных... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:01

2024-04-26T12:01

2024-04-26T12:01

россия

министерство юстиции рф (минюст россии)

происшествия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/03/03/1855737350_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_861cc70df0561342a8f2626992a90cda.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения "Антироссийское сепаратистское движение" и его структурных подразделений экстремистской организацией и запрете в России, сообщается на сайте ведомства. "По административному исковому заявлению Минюста России о признании международного общественного движения по разрушению многонационального единства и территориальной целостности России "Антироссийское сепаратистское движение" и его структурных подразделений экстремистскими организациями и запрете их деятельности на территории Российской Федерации судебное разбирательство назначено на 7 июня", - говорится в сообщении. Заседание состоится в Верховном суде РФ.

https://ria.ru/20240419/sbu-1940993338.html

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

россия, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия