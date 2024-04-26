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Минюст потребовал запретить "Антироссийское сепаратистское движение" - РИА Новости, 26.04.2024
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12:01 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/minyust-1942460885.html
Минюст потребовал запретить "Антироссийское сепаратистское движение"
Минюст потребовал запретить "Антироссийское сепаратистское движение" - РИА Новости, 26.04.2024
Минюст потребовал запретить "Антироссийское сепаратистское движение"
Министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения "Антироссийское сепаратистское движение" и его структурных... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:01
2024-04-26T12:01
россия
министерство юстиции рф (минюст россии)
происшествия
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения "Антироссийское сепаратистское движение" и его структурных подразделений экстремистской организацией и запрете в России, сообщается на сайте ведомства. "По административному исковому заявлению Минюста России о признании международного общественного движения по разрушению многонационального единства и территориальной целостности России "Антироссийское сепаратистское движение" и его структурных подразделений экстремистскими организациями и запрете их деятельности на территории Российской Федерации судебное разбирательство назначено на 7 июня", - говорится в сообщении. Заседание состоится в Верховном суде РФ.
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россия, министерство юстиции рф (минюст россии), происшествия
Россия, Министерство юстиции РФ (Минюст России), Происшествия
Минюст потребовал запретить "Антироссийское сепаратистское движение"

Минюст через суд потребовал запретить "Антироссийское сепаратистское движение"

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЗдание Министерства юстиции РФ
Здание Министерства юстиции РФ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Здание Министерства юстиции РФ. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Министерство юстиции РФ направило в суд иск о признании международного общественного движения "Антироссийское сепаратистское движение" и его структурных подразделений экстремистской организацией и запрете в России, сообщается на сайте ведомства.
"По административному исковому заявлению Минюста России о признании международного общественного движения по разрушению многонационального единства и территориальной целостности России "Антироссийское сепаратистское движение" и его структурных подразделений экстремистскими организациями и запрете их деятельности на территории Российской Федерации судебное разбирательство назначено на 7 июня", - говорится в сообщении.
Заседание состоится в Верховном суде РФ.
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