https://ria.ru/20240426/mingazov-1942478193.html

В Хабаровске задержали журналиста Мингазова, сообщил адвокат

В Хабаровске задержали журналиста Мингазова, сообщил адвокат - РИА Новости, 26.04.2024

В Хабаровске задержали журналиста Мингазова, сообщил адвокат

В Хабаровске за распространение фейков о российской армии задержали журналиста Forbes Сергея Мингазова, сообщил адвокат Константин Бубон в Facebook*. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:50

2024-04-26T12:50

2024-04-26T16:11

хабаровск

forbes

сергей мингазов

происшествия

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Хабаровске за распространение фейков о российской армии задержали журналиста Forbes Сергея Мингазова, сообщил адвокат Константин Бубон в Facebook*."Сергей Мингазов задержан и находится в ИВС УВД по городу Хабаровску. Формальная квалификация — пункт "д" часть вторая статья 207.3 УК. <…> За репост публикации о событиях в Буче в телеграм-канале, — написал он.По словам адвоката, с утра у Мингазова провели обыск, во время которого изъяли телефон и компьютеры. Днем ему предъявили обвинение."Завтра будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения", — сказал Бубон, не уточнив, какую именно меру запросит следствие.Как отметили на сайте Forbes, изданию пока не удалось связаться с журналистом.В начале апреля 2022 года в украинских СМИ и социальных сетях появились фото и видео с лежащими на улицах телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Киев обвинил Москву в массовых убийствах мирного населения.В российском Минобороны назвали это очередной провокацией и подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских солдат за то время, пока город находился под их контролем. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали Бучу из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес Москвы, а прислушаться к ее аргументации.Россия также запросила ООН о передаче списков погибших жителей Бучи, но украинская сторона отказалась поделиться этими сведениями со всемирной организацией. По словам первого зампостпреда Москвы при ООН Дмитрия Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы погиб именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию об их "убийстве" российскими войсками.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.

https://ria.ru/20240422/prigovor-1941551458.html

https://ria.ru/20240304/gallyamov-1930989727.html

https://ria.ru/20240422/khinshteyn-1941548456.html

хабаровск

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хабаровск, forbes, сергей мингазов, происшествия