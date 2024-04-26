Рейтинг@Mail.ru
В Хабаровске задержали журналиста Мингазова, сообщил адвокат - РИА Новости, 26.04.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:50 26.04.2024 (обновлено: 16:11 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/mingazov-1942478193.html
В Хабаровске задержали журналиста Мингазова, сообщил адвокат
В Хабаровске задержали журналиста Мингазова, сообщил адвокат - РИА Новости, 26.04.2024
В Хабаровске задержали журналиста Мингазова, сообщил адвокат
В Хабаровске за распространение фейков о российской армии задержали журналиста Forbes Сергея Мингазова, сообщил адвокат Константин Бубон в Facebook*. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:50
2024-04-26T16:11
хабаровск
forbes
сергей мингазов
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:322:3067:2047_1920x0_80_0_0_5d32258eb04fd6d9d0bd00c10ce09cba.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Хабаровске за распространение фейков о российской армии задержали журналиста Forbes Сергея Мингазова, сообщил адвокат Константин Бубон в Facebook*.&quot;Сергей Мингазов задержан и находится в ИВС УВД по городу Хабаровску. Формальная квалификация — пункт &quot;д&quot; часть вторая статья 207.3 УК. &lt;…&gt; За репост публикации о событиях в Буче в телеграм-канале, — написал он.По словам адвоката, с утра у Мингазова провели обыск, во время которого изъяли телефон и компьютеры. Днем ему предъявили обвинение."Завтра будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения", — сказал Бубон, не уточнив, какую именно меру запросит следствие.Как отметили на сайте Forbes, изданию пока не удалось связаться с журналистом.В начале апреля 2022 года в украинских СМИ и социальных сетях появились фото и видео с лежащими на улицах телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Киев обвинил Москву в массовых убийствах мирного населения.В российском Минобороны назвали это очередной провокацией и подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских солдат за то время, пока город находился под их контролем. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали Бучу из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес Москвы, а прислушаться к ее аргументации.Россия также запросила ООН о передаче списков погибших жителей Бучи, но украинская сторона отказалась поделиться этими сведениями со всемирной организацией. По словам первого зампостпреда Москвы при ООН Дмитрия Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы погиб именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию об их "убийстве" российскими войсками.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240422/prigovor-1941551458.html
https://ria.ru/20240304/gallyamov-1930989727.html
https://ria.ru/20240422/khinshteyn-1941548456.html
хабаровск
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/156186/61/1561866151_0:0:2729:2047_1920x0_80_0_0_8ff6f11913202149084d4a95cbb6de87.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
хабаровск, forbes, сергей мингазов, происшествия
Хабаровск, Forbes, Сергей Мингазов, Происшествия
В Хабаровске задержали журналиста Мингазова, сообщил адвокат

Адвокат журналиста Мингазова сообщил о его задержании по делу о фейках о ВС РФ

© Sputnik / Табылды КадырбековРуки в наручниках
Руки в наручниках - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Sputnik / Табылды Кадырбеков
Руки в наручниках. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. В Хабаровске за распространение фейков о российской армии задержали журналиста Forbes Сергея Мингазова, сообщил адвокат Константин Бубон в Facebook*.
«

"Сергей Мингазов задержан и находится в ИВС УВД по городу Хабаровску. Формальная квалификация — пункт "д" часть вторая статья 207.3 УК. <…> За репост публикации о событиях в Буче в телеграм-канале, — написал он.

Статуя богини правосудия Фемиды - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
В Москве вынесли приговор местному жителю за фейки о российской армии
22 апреля, 16:06
По словам адвоката, с утра у Мингазова провели обыск, во время которого изъяли телефон и компьютеры. Днем ему предъявили обвинение.
"Завтра будет рассматриваться вопрос об избрании меры пресечения", — сказал Бубон, не уточнив, какую именно меру запросит следствие.
Как отметили на сайте Forbes, изданию пока не удалось связаться с журналистом.
В начале апреля 2022 года в украинских СМИ и социальных сетях появились фото и видео с лежащими на улицах телами погибших, которые, как утверждается, сняты в Буче после того, как город оставили российские военнослужащие. Киев обвинил Москву в массовых убийствах мирного населения.
Политолог Аббас Галлямов (признан в России иноагентом) - РИА Новости, 1920, 04.03.2024
Политолога Галлямова* заочно арестовали за фейки об армии
4 марта, 12:46
В российском Минобороны назвали это очередной провокацией и подчеркнули, что ни один житель Бучи не пострадал от действий российских солдат за то время, пока город находился под их контролем. При этом украинские войска круглосуточно обстреливали Бучу из артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес Москвы, а прислушаться к ее аргументации.
Россия также запросила ООН о передаче списков погибших жителей Бучи, но украинская сторона отказалась поделиться этими сведениями со всемирной организацией. По словам первого зампостпреда Москвы при ООН Дмитрия Полянского, понятно, что передача этих списков, по которым можно было бы сличить имена тех, кто якобы погиб именно в Буче, позволила бы подорвать украинскую версию об их "убийстве" российскими войсками.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
Председатель комитета Государственной Думы РФ по информационной политике, информационным технологиям и связи Александр Хинштейн - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
В Госдуме призвали жестко пресекать распространение фейков
22 апреля, 15:54
 
ХабаровскForbesСергей МингазовПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала