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МИД ждет от мигрантов из Центральной Азии соблюдения российских законов - РИА Новости, 26.04.2024
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17:11 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/migranty-1942557063.html
МИД ждет от мигрантов из Центральной Азии соблюдения российских законов
МИД ждет от мигрантов из Центральной Азии соблюдения российских законов - РИА Новости, 26.04.2024
МИД ждет от мигрантов из Центральной Азии соблюдения российских законов
Москва надеется, что страны Центральной Азии, чьи граждане едут в Россию на работу, будут ориентировать их на следование всем нормам российского... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:11
2024-04-26T17:11
россия
михаил галузин
центральная азия
общество
министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
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ТАШКЕНТ, 26 апр - РИА Новости. Москва надеется, что страны Центральной Азии, чьи граждане едут в Россию на работу, будут ориентировать их на следование всем нормам российского законодательства, заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Мы прежде всего исходим того, что наши друзья в центрально-азиатском регионе, правительства государств региона, тех государств региона, чьи граждане в большом количестве приезжают в Россию в сфере трудовой деятельности, конечно же, будут ориентировать трудовых мигрантов на безусловное следование всем нормам российского законодательства, на безусловное уважение наших традиций", - сказал он.
https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html
россия
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россия, михаил галузин, центральная азия, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)
Россия, Михаил Галузин, Центральная Азия, Общество, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)
МИД ждет от мигрантов из Центральной Азии соблюдения российских законов

МИД России ждет, что Центральная Азия сориентирует мигрантов соблюдать законы

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкЗагранпаспорт Республики Таджикистан мигранта
Загранпаспорт Республики Таджикистан мигранта - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Загранпаспорт Республики Таджикистан мигранта. Архивное фото
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ТАШКЕНТ, 26 апр - РИА Новости. Москва надеется, что страны Центральной Азии, чьи граждане едут в Россию на работу, будут ориентировать их на следование всем нормам российского законодательства, заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин.
"Мы прежде всего исходим того, что наши друзья в центрально-азиатском регионе, правительства государств региона, тех государств региона, чьи граждане в большом количестве приезжают в Россию в сфере трудовой деятельности, конечно же, будут ориентировать трудовых мигрантов на безусловное следование всем нормам российского законодательства, на безусловное уважение наших традиций", - сказал он.
Изображение сгенерировано ИИ
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