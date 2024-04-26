https://ria.ru/20240426/migranty-1942557063.html

МИД ждет от мигрантов из Центральной Азии соблюдения российских законов

МИД ждет от мигрантов из Центральной Азии соблюдения российских законов - РИА Новости, 26.04.2024

МИД ждет от мигрантов из Центральной Азии соблюдения российских законов

Москва надеется, что страны Центральной Азии, чьи граждане едут в Россию на работу, будут ориентировать их на следование всем нормам российского... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:11

2024-04-26T17:11

2024-04-26T17:11

россия

михаил галузин

центральная азия

общество

министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)

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ТАШКЕНТ, 26 апр - РИА Новости. Москва надеется, что страны Центральной Азии, чьи граждане едут в Россию на работу, будут ориентировать их на следование всем нормам российского законодательства, заявил в пятницу журналистам замглавы МИД РФ Михаил Галузин. "Мы прежде всего исходим того, что наши друзья в центрально-азиатском регионе, правительства государств региона, тех государств региона, чьи граждане в большом количестве приезжают в Россию в сфере трудовой деятельности, конечно же, будут ориентировать трудовых мигрантов на безусловное следование всем нормам российского законодательства, на безусловное уважение наших традиций", - сказал он.

https://ria.ru/20240419/migranty-1940911161.html

россия

центральная азия

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Кирилл Волков

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Кирилл Волков

россия, михаил галузин, центральная азия, общество, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф)