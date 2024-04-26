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Глава Дагестана перенес операцию - РИА Новости, 26.04.2024
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14:59 26.04.2024 (обновлено: 15:16 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/melikov-1942512956.html
Глава Дагестана перенес операцию
Глава Дагестана перенес операцию - РИА Новости, 26.04.2024
Глава Дагестана перенес операцию
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале, что перенес операцию на ногу, которую давно планировал, она прошла успешно. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:59
2024-04-26T15:16
сергей меликов
республика дагестан
общество
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МАХАЧКАЛА, 26 апр - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале, что перенес операцию на ногу, которую давно планировал, она прошла успешно.&quot;Я давно планировал операцию на ногу. Старая травма периодически напоминала о себе, ограничивая мою активность. Но, несмотря на рекомендации врачей, я ждал возможности выделить для лечения несколько недель. Операция прошла успешно. Сейчас я прохожу реабилитацию, по настоянию специалистов - в стационаре&quot;, - написал Меликов.
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сергей меликов, республика дагестан, общество
Сергей Меликов, Республика Дагестан, Общество
Глава Дагестана перенес операцию

Глава Дагестана Меликов перенес операцию на ногу, которую давно планировал

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкГлава Республики Дагестан Сергей Меликов
Глава Республики Дагестан Сергей Меликов
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Глава Республики Дагестан Сергей Меликов. Архивное фото
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МАХАЧКАЛА, 26 апр - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале, что перенес операцию на ногу, которую давно планировал, она прошла успешно.
«

"Я давно планировал операцию на ногу. Старая травма периодически напоминала о себе, ограничивая мою активность. Но, несмотря на рекомендации врачей, я ждал возможности выделить для лечения несколько недель. Операция прошла успешно. Сейчас я прохожу реабилитацию, по настоянию специалистов - в стационаре", - написал Меликов.

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Сергей МеликовРеспублика ДагестанОбщество
 
 
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