https://ria.ru/20240426/melikov-1942512956.html
Глава Дагестана перенес операцию
Глава Дагестана перенес операцию - РИА Новости, 26.04.2024
Глава Дагестана перенес операцию
Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале, что перенес операцию на ногу, которую давно планировал, она прошла успешно. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:59
2024-04-26T14:59
2024-04-26T15:16
сергей меликов
республика дагестан
общество
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МАХАЧКАЛА, 26 апр - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале, что перенес операцию на ногу, которую давно планировал, она прошла успешно."Я давно планировал операцию на ногу. Старая травма периодически напоминала о себе, ограничивая мою активность. Но, несмотря на рекомендации врачей, я ждал возможности выделить для лечения несколько недель. Операция прошла успешно. Сейчас я прохожу реабилитацию, по настоянию специалистов - в стационаре", - написал Меликов.
https://ria.ru/20240425/chibis-1942263453.html
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сергей меликов, республика дагестан, общество
Сергей Меликов, Республика Дагестан, Общество
Глава Дагестана перенес операцию
Глава Дагестана Меликов перенес операцию на ногу, которую давно планировал