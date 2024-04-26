https://ria.ru/20240426/melikov-1942512956.html

Глава Дагестана перенес операцию

Глава Дагестана перенес операцию - РИА Новости, 26.04.2024

Глава Дагестана перенес операцию

Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале, что перенес операцию на ногу, которую давно планировал, она прошла успешно. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:59

2024-04-26T14:59

2024-04-26T15:16

сергей меликов

республика дагестан

общество

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МАХАЧКАЛА, 26 апр - РИА Новости. Глава Дагестана Сергей Меликов сообщил в своем Telegram-канале, что перенес операцию на ногу, которую давно планировал, она прошла успешно."Я давно планировал операцию на ногу. Старая травма периодически напоминала о себе, ограничивая мою активность. Но, несмотря на рекомендации врачей, я ждал возможности выделить для лечения несколько недель. Операция прошла успешно. Сейчас я прохожу реабилитацию, по настоянию специалистов - в стационаре", - написал Меликов.

https://ria.ru/20240425/chibis-1942263453.html

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сергей меликов, республика дагестан, общество