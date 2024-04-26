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Россия ведет решительный бой с нацизмом, заявил Медведев - РИА Новости, 26.04.2024
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11:42 26.04.2024 (обновлено: 11:53 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/medvedev-1942452865.html
Россия ведет решительный бой с нацизмом, заявил Медведев
Россия ведет решительный бой с нацизмом, заявил Медведев - РИА Новости, 26.04.2024
Россия ведет решительный бой с нацизмом, заявил Медведев
Россия сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом, уничтожает новых фашистов на полях сражений, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:42
2024-04-26T11:53
россия
в мире
дмитрий медведев
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом, уничтожает новых фашистов на полях сражений, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев."Сегодня мы вновь ведем решительный бой с нацизмом, уничтожаем новых фашистов на полях сражений с оружием в руках", - сказал Медведев в обращении к участникам акции "Диктант Победы".Он добавил, что Россия бескомпромиссно отражает атаки тех, кто хочет подменить историю фальшивками."Постоянно и бескомпромиссно отражаем атаки тех, кто хочет подменить историю фальшивками и злобной ложью, кто очерняет истинных героев, зато до небес превозносит отъявленных мерзавцев, палачей и убийц. Мы этого не допустим", - сказал Медведев.Акция "Диктант Победы" стартует 26 апреля. Она пройдет в 89 регионах России и 60 странах мира.Акция "Диктант Победы" проводится с 2019 года в рамках партпроекта "Единой России" "Историческая память", который призван пробудить у россиян интерес к событиям героического прошлого России.Задания в этом году посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам. Вопросы "Диктанта Победы" переведены на восемь языков. Задания представлены на английском, французском, испанском, польском, сербском, монгольском, китайском и греческом. Онлайн-версию также адаптировали - она доступна на английском и китайском языках.Абитуриентам, которые ответят правильно на все 25 вопросов в установленные 45 минут, "Диктант победы" дает дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.
https://ria.ru/20240421/natsizm-1941255577.html
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россия, в мире, дмитрий медведев
Россия, В мире, Дмитрий Медведев
Россия ведет решительный бой с нацизмом, заявил Медведев

Медведев: Россия ведет бой с нацизмом, уничтожая фашистов на полях сражений

© РИА Новости / Екатерина Штукина | Перейти в медиабанкДмитрий Медведев
Дмитрий Медведев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Штукина
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Дмитрий Медведев. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Россия сегодня вновь ведет решительный бой с нацизмом, уничтожает новых фашистов на полях сражений, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.
"Сегодня мы вновь ведем решительный бой с нацизмом, уничтожаем новых фашистов на полях сражений с оружием в руках", - сказал Медведев в обращении к участникам акции "Диктант Победы".
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Он добавил, что Россия бескомпромиссно отражает атаки тех, кто хочет подменить историю фальшивками.
"Постоянно и бескомпромиссно отражаем атаки тех, кто хочет подменить историю фальшивками и злобной ложью, кто очерняет истинных героев, зато до небес превозносит отъявленных мерзавцев, палачей и убийц. Мы этого не допустим", - сказал Медведев.
Акция "Диктант Победы" стартует 26 апреля. Она пройдет в 89 регионах России и 60 странах мира.
Акция "Диктант Победы" проводится с 2019 года в рамках партпроекта "Единой России" "Историческая память", который призван пробудить у россиян интерес к событиям героического прошлого России.
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Задания в этом году посвящены 80-летию полного освобождения Ленинграда, выходу советских войск на границы СССР, юбилеям писателей-фронтовиков, а также другим памятным датам. Вопросы "Диктанта Победы" переведены на восемь языков. Задания представлены на английском, французском, испанском, польском, сербском, монгольском, китайском и греческом. Онлайн-версию также адаптировали - она доступна на английском и китайском языках.
Абитуриентам, которые ответят правильно на все 25 вопросов в установленные 45 минут, "Диктант победы" дает дополнительные преференции при поступлении в вузы. А федеральные победители получают право принять участие и стать свидетелями Парада Победы 9 мая на Красной площади.
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