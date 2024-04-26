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Матвиенко призвала поддерживать желание семей иметь двух и более детей - РИА Новости, 26.04.2024
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14:52 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/matvienko-1942509880.html
Матвиенко призвала поддерживать желание семей иметь двух и более детей
Матвиенко призвала поддерживать желание семей иметь двух и более детей - РИА Новости, 26.04.2024
Матвиенко призвала поддерживать желание семей иметь двух и более детей
Каждая семья должна чувствовать, что каждый ее новый ребенок долгожданен не только для нее, но и для России, заявила председатель Совета Федерации Валентина... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:52
2024-04-26T14:52
общество
здоровье - общество
россия
китай
валентина матвиенко
совет федерации рф
федеральная служба государственной статистики (росстат)
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Каждая семья должна чувствовать, что каждый ее новый ребенок долгожданен не только для нее, но и для России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко. "Во-первых, уже к концу этого десятилетия во взрослую жизнь вступит многочисленное поколение, рождённое в 2000-х годах. Во-вторых, свыше 70 процентов граждан, по данным Росстата, хотят иметь двух и более детей. Такое желание нужно всячески поддерживать, чтобы семьи чувствовали, что каждый новый рождённый ребёнок долгожданный, любимый не только для родителей, но и для страны, для общества. И государство будет его защищать, заботиться о нём и поддерживать родителей", - сказала Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей. Она также отметила, что страна идет именно по такому пути — примеров успешных практик в субъектах много. "В России выстроена обширная система мер поддержки – от беременности матери до начала взрослой жизни ребёнка. Тем не менее, в силу объективных факторов, чередования демографических волн, смещения возраста рождения первенца и других причин положительные демографические тенденции фиксируются пока лишь в нескольких регионах. Справедливости ради, мы здесь не одиноки. Аналогичная ситуация складывается во многих развитых государствах, в том числе в Китае. Но нас волнует, конечно, наша страна. И очевидно, что для России вопрос повышения рождаемости – стратегический приоритет и условие сохранения нас как сильной, независимой защищенной державы", - подчеркнула парламентарий.
https://ria.ru/20240425/matvienko-1942193472.html
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общество, здоровье - общество, россия, китай, валентина матвиенко, совет федерации рф, федеральная служба государственной статистики (росстат)
Общество, Здоровье - Общество, Россия, Китай, Валентина Матвиенко, Совет Федерации РФ, Федеральная служба государственной статистики (Росстат)
Матвиенко призвала поддерживать желание семей иметь двух и более детей

Матвиенко: свыше 70 процентов граждан хотят иметь двух и более детей

© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ
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Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Каждая семья должна чувствовать, что каждый ее новый ребенок долгожданен не только для нее, но и для России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
«
"Во-первых, уже к концу этого десятилетия во взрослую жизнь вступит многочисленное поколение, рождённое в 2000-х годах. Во-вторых, свыше 70 процентов граждан, по данным Росстата, хотят иметь двух и более детей. Такое желание нужно всячески поддерживать, чтобы семьи чувствовали, что каждый новый рождённый ребёнок долгожданный, любимый не только для родителей, но и для страны, для общества. И государство будет его защищать, заботиться о нём и поддерживать родителей", - сказала Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей.
Она также отметила, что страна идет именно по такому пути — примеров успешных практик в субъектах много.
"В России выстроена обширная система мер поддержки – от беременности матери до начала взрослой жизни ребёнка. Тем не менее, в силу объективных факторов, чередования демографических волн, смещения возраста рождения первенца и других причин положительные демографические тенденции фиксируются пока лишь в нескольких регионах. Справедливости ради, мы здесь не одиноки. Аналогичная ситуация складывается во многих развитых государствах, в том числе в Китае. Но нас волнует, конечно, наша страна. И очевидно, что для России вопрос повышения рождаемости – стратегический приоритет и условие сохранения нас как сильной, независимой защищенной державы", - подчеркнула парламентарий.
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
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Вчера, 09:11
 
ОбществоЗдоровье - ОбществоРоссияКитайВалентина МатвиенкоСовет Федерации РФФедеральная служба государственной статистики (Росстат)
 
 
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