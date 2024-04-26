Матвиенко призвала поддерживать желание семей иметь двух и более детей
Матвиенко: свыше 70 процентов граждан хотят иметь двух и более детей
© РИА Новости / Пресс-служба Совета Федерации РФ | Перейти в медиабанкПредседатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко
Председатель Совета Федерации РФ Валентина Матвиенко. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр — РИА Новости. Каждая семья должна чувствовать, что каждый ее новый ребенок долгожданен не только для нее, но и для России, заявила председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко.
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"Во-первых, уже к концу этого десятилетия во взрослую жизнь вступит многочисленное поколение, рождённое в 2000-х годах. Во-вторых, свыше 70 процентов граждан, по данным Росстата, хотят иметь двух и более детей. Такое желание нужно всячески поддерживать, чтобы семьи чувствовали, что каждый новый рождённый ребёнок долгожданный, любимый не только для родителей, но и для страны, для общества. И государство будет его защищать, заботиться о нём и поддерживать родителей", - сказала Матвиенко в ходе заседания Совета законодателей.
Она также отметила, что страна идет именно по такому пути — примеров успешных практик в субъектах много.
"В России выстроена обширная система мер поддержки – от беременности матери до начала взрослой жизни ребёнка. Тем не менее, в силу объективных факторов, чередования демографических волн, смещения возраста рождения первенца и других причин положительные демографические тенденции фиксируются пока лишь в нескольких регионах. Справедливости ради, мы здесь не одиноки. Аналогичная ситуация складывается во многих развитых государствах, в том числе в Китае. Но нас волнует, конечно, наша страна. И очевидно, что для России вопрос повышения рождаемости – стратегический приоритет и условие сохранения нас как сильной, независимой защищенной державы", - подчеркнула парламентарий.
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