https://ria.ru/20240426/mashkova-1942506482.html

Уехавшая в США дочь Владимира Машкова окончательно отреклась от отца

Уехавшая в США дочь Владимира Машкова окончательно отреклась от отца - РИА Новости, 26.04.2024

Уехавшая в США дочь Владимира Машкова окончательно отреклась от отца

Уехавшая в США актриса Мария Машкова, дочь художественного руководителя театра Табакова Владимира Машкова в интервью либеральному телеканалу "Дождь"**... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:41

2024-04-26T14:41

2024-04-26T14:41

культура

владимир машков

новости культуры

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Уехавшая в США актриса Мария Машкова, дочь художественного руководителя театра Табакова Владимира Машкова в интервью либеральному телеканалу "Дождь"** рассказала, что ее отношения с отцом окончательно разрушены."Прошел, видимо, этот период. Я почти 40 лет инициировала встречи и очень хотела, чтобы он (Владимир Машков — Прим. ред.) был в моей жизни, но сейчас — нет", — сказала Машкова.При этом актриса добавила, что отец навсегда останется для нее "молодым, усатым, классным парнем".Мария Машкова известна по роли в сериале "Не родись красивой". Вместе с мужем и двумя детьми она уже несколько лет живет в США, в прошлом году она получила гражданство этой страны.** СМИ, признанное иноагентом.

https://ria.ru/20240205/davlenie-1925492476.html

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владимир машков, новости культуры