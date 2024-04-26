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Уехавшая в США дочь Владимира Машкова окончательно отреклась от отца - РИА Новости, 26.04.2024
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
14:41 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/mashkova-1942506482.html
Уехавшая в США дочь Владимира Машкова окончательно отреклась от отца
Уехавшая в США дочь Владимира Машкова окончательно отреклась от отца - РИА Новости, 26.04.2024
Уехавшая в США дочь Владимира Машкова окончательно отреклась от отца
Уехавшая в США актриса Мария Машкова, дочь художественного руководителя театра Табакова Владимира Машкова в интервью либеральному телеканалу "Дождь"**... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:41
2024-04-26T14:41
культура
владимир машков
новости культуры
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Уехавшая в США актриса Мария Машкова, дочь художественного руководителя театра Табакова Владимира Машкова в интервью либеральному телеканалу "Дождь"** рассказала, что ее отношения с отцом окончательно разрушены."Прошел, видимо, этот период. Я почти 40 лет инициировала встречи и очень хотела, чтобы он (Владимир Машков — Прим. ред.) был в моей жизни, но сейчас — нет", — сказала Машкова.При этом актриса добавила, что отец навсегда останется для нее "молодым, усатым, классным парнем".Мария Машкова известна по роли в сериале "Не родись красивой". Вместе с мужем и двумя детьми она уже несколько лет живет в США, в прошлом году она получила гражданство этой страны.** СМИ, признанное иноагентом.
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владимир машков, новости культуры
Культура, Владимир Машков, Новости культуры
Уехавшая в США дочь Владимира Машкова окончательно отреклась от отца

Уехавшая в США дочь Машкова призналась, что отношения с отцом разрушены

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкМария Машкова в кинотеатре "Октябрь"
Мария Машкова в кинотеатре Октябрь - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Уехавшая в США актриса Мария Машкова, дочь художественного руководителя театра Табакова Владимира Машкова в интервью либеральному телеканалу "Дождь"** рассказала, что ее отношения с отцом окончательно разрушены.
"Прошел, видимо, этот период. Я почти 40 лет инициировала встречи и очень хотела, чтобы он (Владимир Машков — Прим. ред.) был в моей жизни, но сейчас — нет", — сказала Машкова.
При этом актриса добавила, что отец навсегда останется для нее "молодым, усатым, классным парнем".
Мария Машкова известна по роли в сериале "Не родись красивой". Вместе с мужем и двумя детьми она уже несколько лет живет в США, в прошлом году она получила гражданство этой страны.
** СМИ, признанное иноагентом.
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