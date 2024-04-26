https://ria.ru/20240426/mashkova-1942506482.html
Уехавшая в США дочь Владимира Машкова окончательно отреклась от отца
Уехавшая в США дочь Владимира Машкова окончательно отреклась от отца - РИА Новости, 26.04.2024
Уехавшая в США дочь Владимира Машкова окончательно отреклась от отца
Уехавшая в США актриса Мария Машкова, дочь художественного руководителя театра Табакова Владимира Машкова в интервью либеральному телеканалу "Дождь"**... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:41
2024-04-26T14:41
2024-04-26T14:41
культура
владимир машков
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16985/18/169851801_0:92:2549:1526_1920x0_80_0_0_4fe0b5d8a43e7a2e8863ee7e05e5ef69.jpg
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Уехавшая в США актриса Мария Машкова, дочь художественного руководителя театра Табакова Владимира Машкова в интервью либеральному телеканалу "Дождь"** рассказала, что ее отношения с отцом окончательно разрушены."Прошел, видимо, этот период. Я почти 40 лет инициировала встречи и очень хотела, чтобы он (Владимир Машков — Прим. ред.) был в моей жизни, но сейчас — нет", — сказала Машкова.При этом актриса добавила, что отец навсегда останется для нее "молодым, усатым, классным парнем".Мария Машкова известна по роли в сериале "Не родись красивой". Вместе с мужем и двумя детьми она уже несколько лет живет в США, в прошлом году она получила гражданство этой страны.** СМИ, признанное иноагентом.
https://ria.ru/20240205/davlenie-1925492476.html
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/16985/18/169851801_0:0:2549:1913_1920x0_80_0_0_73352eee86b4d1a0b859f54a5a2178a3.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
владимир машков, новости культуры
Культура, Владимир Машков, Новости культуры
Уехавшая в США дочь Владимира Машкова окончательно отреклась от отца
Уехавшая в США дочь Машкова призналась, что отношения с отцом разрушены
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Уехавшая в США актриса Мария Машкова, дочь художественного руководителя театра Табакова Владимира Машкова в интервью либеральному телеканалу "Дождь"** рассказала, что ее отношения с отцом окончательно разрушены.
"Прошел, видимо, этот период. Я почти 40 лет инициировала встречи и очень хотела, чтобы он (Владимир Машков — Прим. ред.) был в моей жизни, но сейчас — нет", — сказала Машкова.
При этом актриса добавила, что отец навсегда останется для нее "молодым, усатым, классным парнем".
Мария Машкова известна по роли в сериале "Не родись красивой". Вместе с мужем и двумя детьми она уже несколько лет живет в США, в прошлом году она получила гражданство этой страны.
** СМИ, признанное иноагентом.