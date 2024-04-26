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"Жестко". Американский офицер испугался ответа России на ход Белого дома

"Жестко". Американский офицер испугался ответа России на ход Белого дома - РИА Новости, 26.04.2024

"Жестко". Американский офицер испугался ответа России на ход Белого дома

США ждет жесткий ответ России в случае конфискации денежных активов страны, пишет бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T09:46

2024-04-26T09:46

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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. США ждет жесткий ответ России в случае конфискации денежных активов страны, пишет бывший советник Пентагона, отставной полковник Дуглас Макгрегор в соцсети Х."Путин, Лавров и Песков делают жесткие заявления. Американцы должны ожидать, что Москва введет санкции против оставшихся бизнесов в России или конфискует их", — указал он.Кроме того, Макгрегор предупредил, что Россия в качестве ответа может увеличить стоимость энергоносителей, что нанесет ущерб Европе, а также приведет к росту цен на топливо в США.Накануне замглавы МИД Сергей Рябков заявлял, что Россия может понизить уровень дипломатических отношения с США в случае конфискации активов.После начала спецоперации на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину российских валютных резервов на сумму примерно 300 миллиардов евро. Около 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear — одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем.В Брюсселе обсуждают пути использования замороженных активов России для финансирования восстановления Украины. Европейский центробанк предупреждал, что это может нести репутационные риски для евро в долгосрочной перспективе, призывая "смотреть за пределы этого отдельного конфликта" и искать другие способы финансирования Киева.В Кремле заявляли, что принятие подобных решений "будет еще одним шагом в попрании всех правил и норм международного права". В МИД заморозку финансов назвали воровством.

https://ria.ru/20240426/vsu-1942415598.html

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