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Лукашенко освободил от должности помощника Косинца - РИА Новости, 26.04.2024
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08:28 26.04.2024 (обновлено: 10:04 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/lukashenko-1942408878.html
Лукашенко освободил от должности помощника Косинца
Лукашенко освободил от должности помощника Косинца - РИА Новости, 26.04.2024
Лукашенко освободил от должности помощника Косинца
Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности своего помощника Александра Косинца, который накануне был избран заместителем председателя... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T08:28
2024-04-26T10:04
белоруссия
александр лукашенко
в мире
минск
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МИНСК, 25 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности своего помощника Александра Косинца, который накануне был избран заместителем председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС), сообщила пресс-служба главы государства."Александр Косинец освобожден от должности помощника президента Беларуси в связи с переходом на выборную должность служащего. Соответствующий указ подписал 25 апреля глава государства Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.Там напоминается, что на заседании VII Всебелорусского народного собрания 24 апреля Косинец был избран заместителем председателя ВНС.В Минске 24-25 апреля состоялось заседание Всебелорусского народного собрания – первое после наделения ВНС конституционным статусом "высшего представительного органа народовластия Республики Беларусь, определяющего стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающего незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие".В первый день заседания делегаты ВНС проголосовали за избрание Лукашенко председателем собрания, Косинца – его заместителем. Также они избрали оставшихся 13 членов президиума ВНС. Президиум является постоянно действующим коллегиальным органом для оперативного решения вопросов, входящих в компетенцию ВНС. Председатель ВНС и его заместители осуществляют свои полномочия на профессиональной основе, иные делегаты - без отрыва от трудовой деятельности.Во второй день делегаты утвердили обновленные концепцию нацбезопасности республики и военную доктрину Белоруссии. Делегаты также утвердили смету расходов ВНС на текущий год. Во время рассмотрения этого вопроса Лукашенко отметил, что "смета небольшая", и подчеркнул, что нужно вычесть его зарплату, потому что ему "нельзя две получать". Президент пошутил, что "уже сэкономили".Согласно переходным статьям основного закона Белоруссии, лицо, занимающее должность президента на дату вступления в силу обновленной конституции, может одновременно являться президентом и председателем Всебелорусского народного собрания.В Белоруссии 15 марта 2022 года вступили в силу изменения и дополнения в конституцию, принятые в результате прошедшего 27 февраля того же года референдума.
https://ria.ru/20240425/belorussiya-1942255286.html
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белоруссия, александр лукашенко, в мире, минск
Белоруссия, Александр Лукашенко, В мире, Минск
Лукашенко освободил от должности помощника Косинца

Лукашенко освободил от должности помощника Косинца, избранного зампредом ВНС

© РИА Новости / Кристина Кормилицына | Перейти в медиабанкПрезидент Белоруссии Александр Лукашенко
Президент Белоруссии Александр Лукашенко - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Кристина Кормилицына
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МИНСК, 25 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности своего помощника Александра Косинца, который накануне был избран заместителем председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС), сообщила пресс-служба главы государства.
"Александр Косинец освобожден от должности помощника президента Беларуси в связи с переходом на выборную должность служащего. Соответствующий указ подписал 25 апреля глава государства Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.
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Там напоминается, что на заседании VII Всебелорусского народного собрания 24 апреля Косинец был избран заместителем председателя ВНС.
В Минске 24-25 апреля состоялось заседание Всебелорусского народного собрания – первое после наделения ВНС конституционным статусом "высшего представительного органа народовластия Республики Беларусь, определяющего стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающего незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие".
В первый день заседания делегаты ВНС проголосовали за избрание Лукашенко председателем собрания, Косинца – его заместителем. Также они избрали оставшихся 13 членов президиума ВНС. Президиум является постоянно действующим коллегиальным органом для оперативного решения вопросов, входящих в компетенцию ВНС. Председатель ВНС и его заместители осуществляют свои полномочия на профессиональной основе, иные делегаты - без отрыва от трудовой деятельности.
Во второй день делегаты утвердили обновленные концепцию нацбезопасности республики и военную доктрину Белоруссии. Делегаты также утвердили смету расходов ВНС на текущий год. Во время рассмотрения этого вопроса Лукашенко отметил, что "смета небольшая", и подчеркнул, что нужно вычесть его зарплату, потому что ему "нельзя две получать". Президент пошутил, что "уже сэкономили".
Согласно переходным статьям основного закона Белоруссии, лицо, занимающее должность президента на дату вступления в силу обновленной конституции, может одновременно являться президентом и председателем Всебелорусского народного собрания.
В Белоруссии 15 марта 2022 года вступили в силу изменения и дополнения в конституцию, принятые в результате прошедшего 27 февраля того же года референдума.
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