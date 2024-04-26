https://ria.ru/20240426/lukashenko-1942408878.html

Лукашенко освободил от должности помощника Косинца

Лукашенко освободил от должности помощника Косинца - РИА Новости, 26.04.2024

Лукашенко освободил от должности помощника Косинца

Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности своего помощника Александра Косинца, который накануне был избран заместителем председателя... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T08:28

2024-04-26T08:28

2024-04-26T10:04

белоруссия

александр лукашенко

в мире

минск

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/0c/1939616104_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_8851ec9727f7119336f9c373375c8ba6.jpg

МИНСК, 25 апр – РИА Новости. Президент Белоруссии Александр Лукашенко освободил от должности своего помощника Александра Косинца, который накануне был избран заместителем председателя Всебелорусского народного собрания (ВНС), сообщила пресс-служба главы государства."Александр Косинец освобожден от должности помощника президента Беларуси в связи с переходом на выборную должность служащего. Соответствующий указ подписал 25 апреля глава государства Александр Лукашенко", - говорится в сообщении.Там напоминается, что на заседании VII Всебелорусского народного собрания 24 апреля Косинец был избран заместителем председателя ВНС.В Минске 24-25 апреля состоялось заседание Всебелорусского народного собрания – первое после наделения ВНС конституционным статусом "высшего представительного органа народовластия Республики Беларусь, определяющего стратегические направления развития общества и государства, обеспечивающего незыблемость конституционного строя, преемственность поколений и гражданское согласие".В первый день заседания делегаты ВНС проголосовали за избрание Лукашенко председателем собрания, Косинца – его заместителем. Также они избрали оставшихся 13 членов президиума ВНС. Президиум является постоянно действующим коллегиальным органом для оперативного решения вопросов, входящих в компетенцию ВНС. Председатель ВНС и его заместители осуществляют свои полномочия на профессиональной основе, иные делегаты - без отрыва от трудовой деятельности.Во второй день делегаты утвердили обновленные концепцию нацбезопасности республики и военную доктрину Белоруссии. Делегаты также утвердили смету расходов ВНС на текущий год. Во время рассмотрения этого вопроса Лукашенко отметил, что "смета небольшая", и подчеркнул, что нужно вычесть его зарплату, потому что ему "нельзя две получать". Президент пошутил, что "уже сэкономили".Согласно переходным статьям основного закона Белоруссии, лицо, занимающее должность президента на дату вступления в силу обновленной конституции, может одновременно являться президентом и председателем Всебелорусского народного собрания.В Белоруссии 15 марта 2022 года вступили в силу изменения и дополнения в конституцию, принятые в результате прошедшего 27 февраля того же года референдума.

https://ria.ru/20240425/belorussiya-1942255286.html

https://ria.ru/20240425/belorusy-1942233668.html

белоруссия

минск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Дарья Буймова

Дарья Буймова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

белоруссия, александр лукашенко, в мире, минск