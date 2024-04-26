https://ria.ru/20240426/lepestok-1942540423.html

В Донецке умер работник Дома культуры, подорвавшийся на мине "Лепесток"

В Донецке умер работник Дома культуры, подорвавшийся на мине "Лепесток" - РИА Новости, 26.04.2024

В Донецке умер работник Дома культуры, подорвавшийся на мине "Лепесток"

Сотрудник дома культуры, подорвавшийся на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, скончался от полученных ранений, сообщил мэр Алексей... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T16:15

2024-04-26T16:15

2024-04-26T16:15

в мире

куйбышевский район

донецк

украина

алексей кулемзин (донецк)

оон

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

специальная военная операция на украине

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/08/09/1808220341_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_aad52d59736b3bb41ef1d80eafd43e25.jpg

ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Сотрудник дома культуры, подорвавшийся на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, скончался от полученных ранений, сообщил мэр Алексей Кулемзин Telegram-канале. Мэр Донецка в пятницу сообщил, что 52-летний сотрудник дома культуры "Смолянка" подорвался на взрывоопасном устройстве, получив осколочные ранения. Пострадавший был госпитализирован. "К сожалению, в Куйбышевском районе от полученных ранений скончался мужчина 1972 года рождения, работник ДК "Смолянка", который подорвался на противопехотной мине "Лепесток" на прилегающей территории", - говорится в сообщении мэра. Как сообщил корреспонденту РИА Новости директор дома культуры "Смолянка" Артур Суслин, сотрудник был ранен во время работы, когда он косил траву возле здания культурного учреждения. "Мой сотрудник, дворник, выполнял свои должностные обязанности по покосу травы к праздникам. Я сидел за компьютером, услышал громкий взрыв. Подбежал к окну и увидел, что он уже лежит на траве. Рядом с ним лежала триммер-коса. Я выскочил, вызвали скорую помощь, МЧС, милицию. Скорая приехала, но в скорой он по дороге и скончался", - сказал он. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено и генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.

https://ria.ru/20230928/mina-1899299306.html

https://ria.ru/20240305/mina-1931116045.html

https://ria.ru/20240330/mina-1936779658.html

куйбышевский район

донецк

украина

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, куйбышевский район, донецк, украина, алексей кулемзин (донецк), оон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)