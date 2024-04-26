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В Донецке умер работник Дома культуры, подорвавшийся на мине "Лепесток" - РИА Новости, 26.04.2024
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16:15 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/lepestok-1942540423.html
В Донецке умер работник Дома культуры, подорвавшийся на мине "Лепесток"
В Донецке умер работник Дома культуры, подорвавшийся на мине "Лепесток" - РИА Новости, 26.04.2024
В Донецке умер работник Дома культуры, подорвавшийся на мине "Лепесток"
Сотрудник дома культуры, подорвавшийся на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, скончался от полученных ранений, сообщил мэр Алексей... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:15
2024-04-26T16:15
в мире
куйбышевский район
донецк
украина
алексей кулемзин (донецк)
оон
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Сотрудник дома культуры, подорвавшийся на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, скончался от полученных ранений, сообщил мэр Алексей Кулемзин Telegram-канале. Мэр Донецка в пятницу сообщил, что 52-летний сотрудник дома культуры "Смолянка" подорвался на взрывоопасном устройстве, получив осколочные ранения. Пострадавший был госпитализирован. "К сожалению, в Куйбышевском районе от полученных ранений скончался мужчина 1972 года рождения, работник ДК "Смолянка", который подорвался на противопехотной мине "Лепесток" на прилегающей территории", - говорится в сообщении мэра. Как сообщил корреспонденту РИА Новости директор дома культуры "Смолянка" Артур Суслин, сотрудник был ранен во время работы, когда он косил траву возле здания культурного учреждения. "Мой сотрудник, дворник, выполнял свои должностные обязанности по покосу травы к праздникам. Я сидел за компьютером, услышал громкий взрыв. Подбежал к окну и увидел, что он уже лежит на траве. Рядом с ним лежала триммер-коса. Я выскочил, вызвали скорую помощь, МЧС, милицию. Скорая приехала, но в скорой он по дороге и скончался", - сказал он. Куйбышевский район расположен на западе Донецка. Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики. Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено и генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
https://ria.ru/20230928/mina-1899299306.html
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куйбышевский район
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в мире, куйбышевский район, донецк, украина, алексей кулемзин (донецк), оон, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
В мире, Куйбышевский район, Донецк, Украина, Алексей Кулемзин (Донецк), ООН, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Специальная военная операция на Украине
В Донецке умер работник Дома культуры, подорвавшийся на мине "Лепесток"

Мэр Кулемзин: подорвавшийся на мине в Донецке мужчина умер от полученных ранений

© РИА Новости | Перейти в медиабанкПротивопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" в Донецке
Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) Лепесток в Донецке - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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Противопехотные фугасные мины (ПФМ-1) "Лепесток" в Донецке. Архивное фото
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ДОНЕЦК, 26 апр - РИА Новости. Сотрудник дома культуры, подорвавшийся на противопехотной мине "Лепесток" в Куйбышевском районе Донецка, скончался от полученных ранений, сообщил мэр Алексей Кулемзин Telegram-канале.
Мэр Донецка в пятницу сообщил, что 52-летний сотрудник дома культуры "Смолянка" подорвался на взрывоопасном устройстве, получив осколочные ранения. Пострадавший был госпитализирован.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 28.09.2023
В Донецке мирная жительница пострадала при подрыве на мине "Лепесток"
28 сентября 2023, 20:24
"К сожалению, в Куйбышевском районе от полученных ранений скончался мужчина 1972 года рождения, работник ДК "Смолянка", который подорвался на противопехотной мине "Лепесток" на прилегающей территории", - говорится в сообщении мэра.
Как сообщил корреспонденту РИА Новости директор дома культуры "Смолянка" Артур Суслин, сотрудник был ранен во время работы, когда он косил траву возле здания культурного учреждения.
"Мой сотрудник, дворник, выполнял свои должностные обязанности по покосу травы к праздникам. Я сидел за компьютером, услышал громкий взрыв. Подбежал к окну и увидел, что он уже лежит на траве. Рядом с ним лежала триммер-коса. Я выскочил, вызвали скорую помощь, МЧС, милицию. Скорая приехала, но в скорой он по дороге и скончался", - сказал он.
Противопехотная фугасная мина ПМФ-1 Лепесток - РИА Новости, 1920, 05.03.2024
В Донецке мужчина получил ранение при подрыве на мине
5 марта, 00:19
Куйбышевский район расположен на западе Донецка.
Противопехотная фугасная мина (ПФМ-1) "Лепесток" предназначена для повреждения ног и срабатывает, когда человек на нее наступает. Устанавливается на грунт дистанционными средствами минирования. Она является практически точной копией американской мины BLU-43/B (Dragontooth). Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины, неоднократно фиксировало применение украинскими войсками кассетных боеприпасов, снаряженных минами "Лепесток", по городам республики.
Постпредство РФ при ООН ранее распространило в Совбезе письмо о применении Киевом противопехотных мин "Лепесток" против гражданского населения в Донбассе. Письмо было направлено и генсеку ООН. Украина в 2005 году ратифицировала Оттавскую конвенцию, которая запрещает применение, накопление и производство противопехотных мин. Таким образом, Киев нарушает взятые на себя международные обязательства.
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Мирный житель подорвался на мине "Лепесток" в Донецке
30 марта, 08:37
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреКуйбышевский районДонецкУкраинаАлексей Кулемзин (Донецк)ООНМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
 
 
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