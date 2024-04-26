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В Дагестане наградили подростков, спасавших людей в "Крокусе" - РИА Новости, 26.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
16:54 26.04.2024 (обновлено: 18:07 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/krokus-1942552085.html
В Дагестане наградили подростков, спасавших людей в "Крокусе"
В Дагестане наградили подростков, спасавших людей в "Крокусе" - РИА Новости, 26.04.2024
В Дагестане наградили подростков, спасавших людей в "Крокусе"
В Дагестане наградили 15-летнего Ислама Халилова и 14-летнего Артема Донскова, спасавших людей во время теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T16:54
2024-04-26T18:07
теракт в "крокус сити холле"
красногорск
сажид сажидов
крокус сити холл
крокус
общество
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МАХАЧКАЛА, 26 апр — РИА Новости. В Дагестане наградили 15-летнего Ислама Халилова и 14-летнего Артема Донскова, спасавших людей во время теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минспорта республики. "Министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажид Сажидов наградил Ислама Халилова и Артема Донскова благодарностью министерства "за героизм, мужество и самоотверженность, проявленные при эвакуации граждан из "Крокус Сити Холла". Также он вручил им памятные подарки: папахи и кинжалы", — рассказали в министерстве. Наградил ребят также замминистра образования и науки Дагестана Гаджимурад Магомедов, он вручил им благодарственные письма. Затем для школьников провели экскурсию в Музее спорта Дагестана. "На встрече присутствовали дагестанские студенты, изъявившие желание послушать участников тех событий. Ислам и Артем признались, что их жизнь круто изменилась, они стали больше ценить жизнь", — добавил собеседник агентства. Артем Донсков и Ислам Халилов подрабатывали в "Крокусе" гардеробщиками в свободное от школы время, чтобы не просить у родителей карманные деньги. Во время стрельбы и пожара в комплексе школьники помогли в спасении людей — они вывели более 100 зрителей через эвакуационные выходы. Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек.
https://ria.ru/20240426/krokus-1942452584.html
https://ria.ru/20240425/terakt-1942221520.html
https://ria.ru/20240424/terakt-1941905399.html
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красногорск, сажид сажидов, крокус сити холл, крокус, общество
Теракт в "Крокус Сити Холле", Красногорск, Сажид Сажидов, Крокус Сити Холл, Крокус, Общество
В Дагестане наградили подростков, спасавших людей в "Крокусе"

В Дагестане наградили двух подростков, спасавших людей при теракте в "Крокусе"

© Фото : Минспорта ДагестанаМинистр по физической культуре и спорту Дагестана Сажид Сажидов награждает Артема Донскова
Министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажид Сажидов награждает Артема Донскова - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© Фото : Минспорта Дагестана
Министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажид Сажидов награждает Артема Донскова
Читать ria.ru в
МАХАЧКАЛА, 26 апр — РИА Новости. В Дагестане наградили 15-летнего Ислама Халилова и 14-летнего Артема Донскова, спасавших людей во время теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минспорта республики.
"Министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажид Сажидов наградил Ислама Халилова и Артема Донскова благодарностью министерства "за героизм, мужество и самоотверженность, проявленные при эвакуации граждан из "Крокус Сити Холла". Также он вручил им памятные подарки: папахи и кинжалы", — рассказали в министерстве.
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Наградил ребят также замминистра образования и науки Дагестана Гаджимурад Магомедов, он вручил им благодарственные письма. Затем для школьников провели экскурсию в Музее спорта Дагестана.
"На встрече присутствовали дагестанские студенты, изъявившие желание послушать участников тех событий. Ислам и Артем признались, что их жизнь круто изменилась, они стали больше ценить жизнь", — добавил собеседник агентства.
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Артем Донсков и Ислам Халилов подрабатывали в "Крокусе" гардеробщиками в свободное от школы время, чтобы не просить у родителей карманные деньги. Во время стрельбы и пожара в комплексе школьники помогли в спасении людей — они вывели более 100 зрителей через эвакуационные выходы.
Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"КрасногорскСажид СажидовКрокус Сити ХоллКрокусОбщество
 
 
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