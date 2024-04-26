https://ria.ru/20240426/krokus-1942552085.html

В Дагестане наградили подростков, спасавших людей в "Крокусе"

В Дагестане наградили подростков, спасавших людей в "Крокусе" - РИА Новости, 26.04.2024

В Дагестане наградили подростков, спасавших людей в "Крокусе"

В Дагестане наградили 15-летнего Ислама Халилова и 14-летнего Артема Донскова, спасавших людей во время теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T16:54

2024-04-26T16:54

2024-04-26T18:07

теракт в "крокус сити холле"

красногорск

сажид сажидов

крокус сити холл

крокус

общество

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942556172_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_def85defed6f543e76cfb68369dfe3f5.jpg

МАХАЧКАЛА, 26 апр — РИА Новости. В Дагестане наградили 15-летнего Ислама Халилова и 14-летнего Артема Донскова, спасавших людей во время теракта в "Крокус Сити Холле", сообщили РИА Новости в пресс-службе Минспорта республики. "Министр по физической культуре и спорту Дагестана Сажид Сажидов наградил Ислама Халилова и Артема Донскова благодарностью министерства "за героизм, мужество и самоотверженность, проявленные при эвакуации граждан из "Крокус Сити Холла". Также он вручил им памятные подарки: папахи и кинжалы", — рассказали в министерстве. Наградил ребят также замминистра образования и науки Дагестана Гаджимурад Магомедов, он вручил им благодарственные письма. Затем для школьников провели экскурсию в Музее спорта Дагестана. "На встрече присутствовали дагестанские студенты, изъявившие желание послушать участников тех событий. Ислам и Артем признались, что их жизнь круто изменилась, они стали больше ценить жизнь", — добавил собеседник агентства. Артем Донсков и Ислам Халилов подрабатывали в "Крокусе" гардеробщиками в свободное от школы время, чтобы не просить у родителей карманные деньги. Во время стрельбы и пожара в комплексе школьники помогли в спасении людей — они вывели более 100 зрителей через эвакуационные выходы. Стрельба и пожар в концертном зале "Крокус Сити Холл" в Красногорске произошли вечером 22 марта. В здание ворвались несколько мужчин, они расстреливали людей в упор и бросали зажигательные шашки. По последним данным, погибли 145 человек.

https://ria.ru/20240426/krokus-1942452584.html

https://ria.ru/20240425/terakt-1942221520.html

https://ria.ru/20240424/terakt-1941905399.html

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

красногорск, сажид сажидов, крокус сити холл, крокус, общество