https://ria.ru/20240426/krokus-1942452584.html

Мать спасавшего людей в "Крокусе" подростка рассказала о звонке из АП

Мать спасавшего людей в "Крокусе" подростка рассказала о звонке из АП - РИА Новости, 26.04.2024

Мать спасавшего людей в "Крокусе" подростка рассказала о звонке из АП

Мама спасшего людей в "Крокусе" Артема Александра Донскова рассказала РИА Новости, что их семье позвонили из администрации президента и задали вопрос о желании... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T11:42

2024-04-26T11:42

2024-04-26T20:04

теракт в "крокус сити холле"

происшествия

россия

красногорск

владимир путин

крокус сити холл

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942453107_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_086a34011f477e5d27116fa257c64bf9.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мама спасшего людей в "Крокусе" Артема Александра Донскова рассказала РИА Новости, что их семье позвонили из администрации президента и задали вопрос о желании ребят, помогавших спасению, встретиться с президентом России Владимиром Путиным в мае. "Некоторое время назад нам позвонили из администрации президента России и спросили, правда ли, что ребята, которые во время атаки террористов спасли людей из "Крокус Сити Холла" 22 марта, хотят встретиться с Владимиром Путиным. Мы ответили: да, это было бы большое для нас событие и большая честь. Поэтому мы рассматриваем возможность увидеться с главой государства", — рассказала Донскова. По ее словам, после случившегося в "Крокусе" ребята получили многочисленные награды и благодарности. "Мы встретились с руководством Мосгордумы, Общественной палаты и многими другими. В пятницу вылетаем по приглашению в Махачкалу. Там обещали устроить нам теплый прием, показать достопримечательности Северокавказского региона, встречи с общественностью. Но, конечно, мы мечтаем и о встрече в мае с Владимиром Путиным", — добавила она. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, в результате трагедии погибли 145 человек. Подмосковные школьники, которые подрабатывали в "Крокус Сити Холле" гардеробщиками в свободное от учебы время, смогли вывести из здания около ста человек, а после них через этот же выход спаслась еще пара сотен зрителей.

https://ria.ru/20240330/terakt-1936699601.html

https://ria.ru/20240328/krokus-1936448845.html

россия

красногорск

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

происшествия, россия, красногорск, владимир путин, крокус сити холл