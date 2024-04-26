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Мать спасавшего людей в "Крокусе" подростка рассказала о звонке из АП - РИА Новости, 26.04.2024
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Последствия стрельбы в Крокус Сити Холле - РИА Новости, 1920, 22.03.2024
Теракт в "Крокус Сити Холле"
 
11:42 26.04.2024 (обновлено: 20:04 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/krokus-1942452584.html
Мать спасавшего людей в "Крокусе" подростка рассказала о звонке из АП
Мать спасавшего людей в "Крокусе" подростка рассказала о звонке из АП - РИА Новости, 26.04.2024
Мать спасавшего людей в "Крокусе" подростка рассказала о звонке из АП
Мама спасшего людей в "Крокусе" Артема Александра Донскова рассказала РИА Новости, что их семье позвонили из администрации президента и задали вопрос о желании... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:42
2024-04-26T20:04
теракт в "крокус сити холле"
происшествия
россия
красногорск
владимир путин
крокус сити холл
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мама спасшего людей в "Крокусе" Артема Александра Донскова рассказала РИА Новости, что их семье позвонили из администрации президента и задали вопрос о желании ребят, помогавших спасению, встретиться с президентом России Владимиром Путиным в мае. "Некоторое время назад нам позвонили из администрации президента России и спросили, правда ли, что ребята, которые во время атаки террористов спасли людей из "Крокус Сити Холла" 22 марта, хотят встретиться с Владимиром Путиным. Мы ответили: да, это было бы большое для нас событие и большая честь. Поэтому мы рассматриваем возможность увидеться с главой государства", — рассказала Донскова. По ее словам, после случившегося в "Крокусе" ребята получили многочисленные награды и благодарности. "Мы встретились с руководством Мосгордумы, Общественной палаты и многими другими. В пятницу вылетаем по приглашению в Махачкалу. Там обещали устроить нам теплый прием, показать достопримечательности Северокавказского региона, встречи с общественностью. Но, конечно, мы мечтаем и о встрече в мае с Владимиром Путиным", — добавила она. Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, в результате трагедии погибли 145 человек. Подмосковные школьники, которые подрабатывали в "Крокус Сити Холле" гардеробщиками в свободное от учебы время, смогли вывести из здания около ста человек, а после них через этот же выход спаслась еще пара сотен зрителей.
https://ria.ru/20240330/terakt-1936699601.html
https://ria.ru/20240328/krokus-1936448845.html
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происшествия, россия, красногорск, владимир путин, крокус сити холл
Теракт в "Крокус Сити Холле", Происшествия, Россия, Красногорск, Владимир Путин, Крокус Сити Холл
Мать спасавшего людей в "Крокусе" подростка рассказала о звонке из АП

Мать спасшего людей в "Крокусе" подростка рассказала о его мечте увидеть Путина

© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУченик школы № 19 города Красногорска Артем Донсков, помогавший в эвакуации людей из "Крокус Сити Холла"
Ученик школы № 19 города Красногорска Артем Донсков, помогавший в эвакуации людей из Крокус Сити Холла
© Фотохост-агентство РИА Новости
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Ученик школы № 19 города Красногорска Артем Донсков, помогавший в эвакуации людей из "Крокус Сити Холла". Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мама спасшего людей в "Крокусе" Артема Александра Донскова рассказала РИА Новости, что их семье позвонили из администрации президента и задали вопрос о желании ребят, помогавших спасению, встретиться с президентом России Владимиром Путиным в мае.
"Некоторое время назад нам позвонили из администрации президента России и спросили, правда ли, что ребята, которые во время атаки террористов спасли людей из "Крокус Сити Холла" 22 марта, хотят встретиться с Владимиром Путиным. Мы ответили: да, это было бы большое для нас событие и большая честь. Поэтому мы рассматриваем возможность увидеться с главой государства", — рассказала Донскова.
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По ее словам, после случившегося в "Крокусе" ребята получили многочисленные награды и благодарности. "Мы встретились с руководством Мосгордумы, Общественной палаты и многими другими. В пятницу вылетаем по приглашению в Махачкалу. Там обещали устроить нам теплый прием, показать достопримечательности Северокавказского региона, встречи с общественностью. Но, конечно, мы мечтаем и о встрече в мае с Владимиром Путиным", — добавила она.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, в результате трагедии погибли 145 человек. Подмосковные школьники, которые подрабатывали в "Крокус Сити Холле" гардеробщиками в свободное от учебы время, смогли вывести из здания около ста человек, а после них через этот же выход спаслась еще пара сотен зрителей.
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Теракт в "Крокус Сити Холле"ПроисшествияРоссияКрасногорскВладимир ПутинКрокус Сити Холл
 
 
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