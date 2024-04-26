Мать спасавшего людей в "Крокусе" подростка рассказала о звонке из АП
Мать спасшего людей в "Крокусе" подростка рассказала о его мечте увидеть Путина
© Фотохост-агентство РИА Новости | Перейти в медиабанкУченик школы № 19 города Красногорска Артем Донсков, помогавший в эвакуации людей из "Крокус Сити Холла"
© Фотохост-агентство РИА Новости
Ученик школы № 19 города Красногорска Артем Донсков, помогавший в эвакуации людей из "Крокус Сити Холла". Архивное фото
МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Мама спасшего людей в "Крокусе" Артема Александра Донскова рассказала РИА Новости, что их семье позвонили из администрации президента и задали вопрос о желании ребят, помогавших спасению, встретиться с президентом России Владимиром Путиным в мае.
"Некоторое время назад нам позвонили из администрации президента России и спросили, правда ли, что ребята, которые во время атаки террористов спасли людей из "Крокус Сити Холла" 22 марта, хотят встретиться с Владимиром Путиным. Мы ответили: да, это было бы большое для нас событие и большая честь. Поэтому мы рассматриваем возможность увидеться с главой государства", — рассказала Донскова.
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По ее словам, после случившегося в "Крокусе" ребята получили многочисленные награды и благодарности. "Мы встретились с руководством Мосгордумы, Общественной палаты и многими другими. В пятницу вылетаем по приглашению в Махачкалу. Там обещали устроить нам теплый прием, показать достопримечательности Северокавказского региона, встречи с общественностью. Но, конечно, мы мечтаем и о встрече в мае с Владимиром Путиным", — добавила она.
Террористический акт в концертном зале "Крокус Сити Холл" в подмосковном Красногорске произошел 22 марта: нападавшие открыли огонь из автоматического оружия по находившимся в здании людям и подожгли зрительный зал. По последним данным, в результате трагедии погибли 145 человек. Подмосковные школьники, которые подрабатывали в "Крокус Сити Холле" гардеробщиками в свободное от учебы время, смогли вывести из здания около ста человек, а после них через этот же выход спаслась еще пара сотен зрителей.