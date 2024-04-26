https://ria.ru/20240426/kotyakov-1942465024.html
Котяков заявил о ряде случаев злоупотребление маткапиталом в регионах
Котяков заявил о ряде случаев злоупотребление маткапиталом в регионах - РИА Новости, 26.04.2024
Котяков заявил о ряде случаев злоупотребление маткапиталом в регионах
Злоупотребление использованием средств материнского капитала есть в отдельных регионах России, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:16
2024-04-26T12:16
2024-04-26T13:50
антон котяков
жилье
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Злоупотребление использованием средств материнского капитала есть в отдельных регионах России, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Мы действительно сегодня видим в отдельных территориях отдельными физическими лицами злоупотребление по использованию материнского капитала", - сказал Котяков во время заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге.Он поддержал предложение о введении документа, подтверждающее пригодность покупаемого на маткапитал жилья. Нужны также комиссии, которые бы подтверждали статус жилья для проживания.
https://realty.ria.ru/20240411/mishustin-1939370616.html
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антон котяков, жилье, россия, санкт-петербург, общество
Антон Котяков, Жилье, Россия, Санкт-Петербург, Общество
Котяков заявил о ряде случаев злоупотребление маткапиталом в регионах
Котяков: в регионах есть случаи злоупотребление маткапиталом