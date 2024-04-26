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Котяков заявил о ряде случаев злоупотребление маткапиталом в регионах - РИА Новости, 26.04.2024
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12:16 26.04.2024 (обновлено: 13:50 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/kotyakov-1942465024.html
Котяков заявил о ряде случаев злоупотребление маткапиталом в регионах
Котяков заявил о ряде случаев злоупотребление маткапиталом в регионах - РИА Новости, 26.04.2024
Котяков заявил о ряде случаев злоупотребление маткапиталом в регионах
Злоупотребление использованием средств материнского капитала есть в отдельных регионах России, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:16
2024-04-26T13:50
антон котяков
жилье
россия
санкт-петербург
общество
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Злоупотребление использованием средств материнского капитала есть в отдельных регионах России, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков."Мы действительно сегодня видим в отдельных территориях отдельными физическими лицами злоупотребление по использованию материнского капитала", - сказал Котяков во время заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге.Он поддержал предложение о введении документа, подтверждающее пригодность покупаемого на маткапитал жилья. Нужны также комиссии, которые бы подтверждали статус жилья для проживания.
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антон котяков, жилье, россия, санкт-петербург, общество
Антон Котяков, Жилье, Россия, Санкт-Петербург, Общество
Котяков заявил о ряде случаев злоупотребление маткапиталом в регионах

Котяков: в регионах есть случаи злоупотребление маткапиталом

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков . Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 26 апр - РИА Новости. Злоупотребление использованием средств материнского капитала есть в отдельных регионах России, сообщил министр труда и социальной защиты РФ Антон Котяков.
«
"Мы действительно сегодня видим в отдельных территориях отдельными физическими лицами злоупотребление по использованию материнского капитала", - сказал Котяков во время заседания Совета законодателей в Санкт-Петербурге.
Он поддержал предложение о введении документа, подтверждающее пригодность покупаемого на маткапитал жилья. Нужны также комиссии, которые бы подтверждали статус жилья для проживания.
Председатель правительства РФ Михаил Мишустин - РИА Новости, 1920, 11.04.2024
Мишустин подписал постановление о расширении использования маткапитала
11 апреля, 15:00
 
Антон КотяковЖильеРоссияСанкт-ПетербургОбщество
 
 
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