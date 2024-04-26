https://ria.ru/20240426/konduktor-1942559547.html

В Казани завели дело на кондуктора, вытолкавшего из автобуса пенсионерку

В Казани завели дело на кондуктора, вытолкавшего из автобуса пенсионерку - РИА Новости, 26.04.2024

В Казани завели дело на кондуктора, вытолкавшего из автобуса пенсионерку

Уголовное дело о хулиганстве возбудили на кондуктора, силой высадившей из автобуса пожилую пассажирку, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:21

2024-04-26T17:21

2024-04-26T17:43

происшествия

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следственный комитет россии (ск рф)

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НИЖНИЙ НОВГОРОД, 26 апр - РИА Новости. Уголовное дело о хулиганстве возбудили на кондуктора, силой высадившей из автобуса пожилую пассажирку, сообщает следственное управление СК РФ по Татарстану. "По факту противоправных действий кондуктора автобуса возбуждено уголовное дело по статье 213 УК РФ (хулиганство). В ходе расследования уголовного дела будут установлены все обстоятельства произошедшего", - говорится в сообщении регионального СУСК.Ранее в Telegram-канале "Происшествия Татарстан" было опубликовано снятое на мобильный телефон видео перепалки в казанском автобусе, возникшей, по словам очевидцев, из-за того, у пожилой пассажирки не работала карточка для оплаты проезда. Перебранка переросла в рукоприкладство, женщина-кондуктор несколько раз ударила пенсионерку, а затем остановила автобус и вытолкала ее на улицу.

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происшествия, россия, следственный комитет россии (ск рф), казань