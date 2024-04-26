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В "русских офшорах" уже зарегистрированы более 400 компаний - РИА Новости, 26.04.2024
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05:39 26.04.2024 (обновлено: 11:11 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/kompanii-1942398937.html
В "русских офшорах" уже зарегистрированы более 400 компаний
В "русских офшорах" уже зарегистрированы более 400 компаний - РИА Новости, 26.04.2024
В "русских офшорах" уже зарегистрированы более 400 компаний
Количество компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) на островах Русский и Октябрьский, в апреле превысило 400, регистрация... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T05:39
2024-04-26T11:11
экономика
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Количество компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) на островах Русский и Октябрьский, в апреле превысило 400, регистрация новых резидентов говорит о сохранении интереса к редомициляции в российскую юрисдикцию, рассказали РИА Новости в министерстве экономического развития. Механизм редомициляции действует в России с 2018 года, когда был принят пакет законов о создании САР на островах Октябрьский и Русский с целью возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. А в условиях значительных санкционных ограничений в 2022 году количество участников САР, которые возвращаются в Россию из-за рубежа, существенно увеличилось. "На 23 апреля на острове Октябрьский – 307 участников (в том числе 2 международных общественно-полезных фонда, 3 международных личных фонда и 302 международные компании), на острове Русский - 99 участников - международные компании", - отметили в Минэкономразвития. Таким образом, общее количество компаний в российских офшорах составляет сейчас 406. В министерстве отметили, что в 2023 году в САР зарегистрировалось 200 новых резидентов, что в 2 раза больше, чем в 2022 году и более чем в 7 раз больше, чем в 2021 году (в 2021 году в САР переехало 27 участников). "Количество иностранных компаний, переехавших в САР в 2023 году, и количество компаний, переехавших на текущую дату за 2024 год, свидетельствует о сохранении темпов редомициляции в российскую юрисдикцию", - считают в министерстве. Как сообщили РИА Новости в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), в настоящее время участниками специального административного района на острове Русский являются 99 международных компаний с общим объемом активов порядка 5,5 триллиона рублей, наиболее крупные – структуры "Интерроса", СУЭК, "Полюса", "Транснефти". В то же время партнер налоговой практики компании "Технологии Доверия" Галина Науменко считает, что в текущем году в САРы переедет меньшее количество компаний. "Мне кажется, пик (регистраций - ред.) действительно пройден, и в 2024 году переедет меньшее количество компаний. Не потому, что режим теряет популярность, а потому что все меньше "застрявших" компаний осталось за границей. Большинство российских групп перевезли, кого хотели, многие перевезли несколько компаний и уже пустили корни на "островах", - сказала она РИА Новости. Науменко напомнила, что механизм действует с 2018 года и за это время его корректировали и донастраивали много раз. По ее словам, одни из последних важных изменений – донастройка механизма инвестирования и предоставление отсрочки на снятие с учета за границей, которые существенно облегчили жизнь компаниям. При этом, по ее словам, с точки зрения донастройки инструмента можно было бы продлить послабления по срокам подготовки нужных документов за границей. "Сложности только возросли, продление было бы очень полезно практически всем компаниям, кто еще планирует переехать. Так что, САР по-прежнему актуальны в 2024 году", - подчеркнула Науменко.
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экономика
Экономика
В "русских офшорах" уже зарегистрированы более 400 компаний

Минэкономразвития: в "русских офшорах" в САР зарегистрированы более 400 компаний

© РИА Новости / Александр Кряжев | Перейти в медиабанкУчастники V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке
Участники V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Александр Кряжев
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Участники V Восточного экономического форума на набережной бухты Аякс в кампусе Дальневосточного федерального университета на острове Русский во Владивостоке. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Количество компаний, зарегистрированных в специальных административных районах (САР) на островах Русский и Октябрьский, в апреле превысило 400, регистрация новых резидентов говорит о сохранении интереса к редомициляции в российскую юрисдикцию, рассказали РИА Новости в министерстве экономического развития.
Механизм редомициляции действует в России с 2018 года, когда был принят пакет законов о создании САР на островах Октябрьский и Русский с целью возврата российского и привлечения зарубежного бизнеса из иностранных юрисдикций. А в условиях значительных санкционных ограничений в 2022 году количество участников САР, которые возвращаются в Россию из-за рубежа, существенно увеличилось.
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"На 23 апреля на острове Октябрьский – 307 участников (в том числе 2 международных общественно-полезных фонда, 3 международных личных фонда и 302 международные компании), на острове Русский - 99 участников - международные компании", - отметили в Минэкономразвития. Таким образом, общее количество компаний в российских офшорах составляет сейчас 406.
В министерстве отметили, что в 2023 году в САР зарегистрировалось 200 новых резидентов, что в 2 раза больше, чем в 2022 году и более чем в 7 раз больше, чем в 2021 году (в 2021 году в САР переехало 27 участников). "Количество иностранных компаний, переехавших в САР в 2023 году, и количество компаний, переехавших на текущую дату за 2024 год, свидетельствует о сохранении темпов редомициляции в российскую юрисдикцию", - считают в министерстве.
Как сообщили РИА Новости в Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики (КРДВ), в настоящее время участниками специального административного района на острове Русский являются 99 международных компаний с общим объемом активов порядка 5,5 триллиона рублей, наиболее крупные – структуры "Интерроса", СУЭК, "Полюса", "Транснефти".
В то же время партнер налоговой практики компании "Технологии Доверия" Галина Науменко считает, что в текущем году в САРы переедет меньшее количество компаний. "Мне кажется, пик (регистраций - ред.) действительно пройден, и в 2024 году переедет меньшее количество компаний. Не потому, что режим теряет популярность, а потому что все меньше "застрявших" компаний осталось за границей. Большинство российских групп перевезли, кого хотели, многие перевезли несколько компаний и уже пустили корни на "островах", - сказала она РИА Новости.
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Науменко напомнила, что механизм действует с 2018 года и за это время его корректировали и донастраивали много раз. По ее словам, одни из последних важных изменений – донастройка механизма инвестирования и предоставление отсрочки на снятие с учета за границей, которые существенно облегчили жизнь компаниям.
При этом, по ее словам, с точки зрения донастройки инструмента можно было бы продлить послабления по срокам подготовки нужных документов за границей. "Сложности только возросли, продление было бы очень полезно практически всем компаниям, кто еще планирует переехать. Так что, САР по-прежнему актуальны в 2024 году", - подчеркнула Науменко.
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