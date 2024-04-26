https://ria.ru/20240426/kolesnichenko-1942564767.html

Синхронистка Колесниченко победила в сольной программе на чемпионате России

Синхронистка Колесниченко победила в сольной программе на чемпионате России - РИА Новости, 26.04.2024

Синхронистка Колесниченко победила в сольной программе на чемпионате России

Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко стала победительницей в сольной технической программе на чемпионате России,... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T17:37

2024-04-26T17:37

2024-04-26T17:37

спорт

россия

екатеринбург

белоруссия

светлана колесниченко

александр мальцев (синхронист)

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко стала победительницей в сольной технической программе на чемпионате России, который проходит в Екатеринбурге. За свое выступление Колесниченко получила 313,1717 балла. Второй стала представительница Белоруссии Василина Хондошко (293,6483 балла), третьей стала Эльвира Алмазова (284,8949). В мужской сольной технической программе победу одержал Александр Мальцев (264,6783). Вторым стал Захар Трофимов (245,7750), третьим - Владимир Першин (222,8133). В субботу участники представят произвольные программы.

https://rsport.ria.ru/20240411/subbotina-1939334578.html

россия

екатеринбург

белоруссия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

спорт, россия, екатеринбург, белоруссия, светлана колесниченко, александр мальцев (синхронист)