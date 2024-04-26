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Синхронистка Колесниченко победила в сольной программе на чемпионате России - РИА Новости, 26.04.2024
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17:37 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/kolesnichenko-1942564767.html
Синхронистка Колесниченко победила в сольной программе на чемпионате России
Синхронистка Колесниченко победила в сольной программе на чемпионате России - РИА Новости, 26.04.2024
Синхронистка Колесниченко победила в сольной программе на чемпионате России
Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко стала победительницей в сольной технической программе на чемпионате России,... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T17:37
2024-04-26T17:37
спорт
россия
екатеринбург
белоруссия
светлана колесниченко
александр мальцев (синхронист)
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко стала победительницей в сольной технической программе на чемпионате России, который проходит в Екатеринбурге. За свое выступление Колесниченко получила 313,1717 балла. Второй стала представительница Белоруссии Василина Хондошко (293,6483 балла), третьей стала Эльвира Алмазова (284,8949). В мужской сольной технической программе победу одержал Александр Мальцев (264,6783). Вторым стал Захар Трофимов (245,7750), третьим - Владимир Першин (222,8133). В субботу участники представят произвольные программы.
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спорт, россия, екатеринбург, белоруссия, светлана колесниченко, александр мальцев (синхронист)
Спорт, Россия, Екатеринбург, Белоруссия, Светлана Колесниченко, Александр Мальцев (синхронист)
Синхронистка Колесниченко победила в сольной программе на чемпионате России

Синхронистка Светлана Колесниченко выиграла сольную техническую программу на ЧР

© РИА Новости / Максим Богодвид | Перейти в медиабанкТрехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко
Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Максим Богодвид
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Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Трехкратная олимпийская чемпионка в синхронном плавании Светлана Колесниченко стала победительницей в сольной технической программе на чемпионате России, который проходит в Екатеринбурге.
За свое выступление Колесниченко получила 313,1717 балла. Второй стала представительница Белоруссии Василина Хондошко (293,6483 балла), третьей стала Эльвира Алмазова (284,8949).
В мужской сольной технической программе победу одержал Александр Мальцев (264,6783). Вторым стал Захар Трофимов (245,7750), третьим - Владимир Першин (222,8133).
В субботу участники представят произвольные программы.
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