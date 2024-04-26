https://ria.ru/20240426/kitay-1942601999.html
Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" для российского ВПК
Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" для российского ВПК - РИА Новости, 26.04.2024
Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" для российского ВПК
Госсекретарь Энтони Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" российского военно-промышленного комплекса и заявил, что США готовы принять дополнительные... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T19:19
2024-04-26T19:19
2024-04-26T19:19
в мире
китай
сша
россия
энтони блинкен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896340959_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_6be5733ba9876815c99382221180015d.jpg
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" российского военно-промышленного комплекса и заявил, что США готовы принять дополнительные меры, чтобы остановить это сотрудничество. Американские власти признают, что КНР воздерживается от экспорта вооружений в Россию, но выражают обеспокоенность якобы имеющими место поставками "станков, микроэлектроники и оптики" для использования, по словам Блинкена, в "масштабном производстве боеприпасов, вооружений, танков и бронемашин, которые в свою очередь направляются на Украину". "Он (Китай - ред.) является поставщиком номер один критических компонентов, которые использует Россия для того, чтобы заново отстроить свой военно-промышленный комплекс", - заявил госсекретарь в интервью американской радиостанции NPR в ходе визита в Китай. "Мы сами уже предприняли некоторые меры. Мы готовы сделать больше, если Китай не будет готов ограничить эту деятельность", - предупредил Блинкен. Он напомнил, что США уже ввели санкции и применили меры экспортного контроля в отношении более чем ста китайских компаний. "Есть иные меры, которые мы полностью готовы принять. Как я уже говорил, если Китай не будет действовать, будем действовать мы", - добавил Блинкен.
https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html
https://ria.ru/20240423/blinken-1941612255.html
китай
сша
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896340959_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_edfa75e996d90d8daef5c5f0268ed624.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, россия, энтони блинкен
В мире, Китай, США, Россия, Энтони Блинкен
Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" для российского ВПК
Блинкен: США готовы на меры, чтобы остановить сотрудничество России и Китая
ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" российского военно-промышленного комплекса и заявил, что США готовы принять дополнительные меры, чтобы остановить это сотрудничество.
Американские власти признают, что КНР воздерживается от экспорта вооружений в Россию
, но выражают обеспокоенность якобы имеющими место поставками "станков, микроэлектроники и оптики" для использования, по словам Блинкена, в "масштабном производстве боеприпасов, вооружений, танков и бронемашин, которые в свою очередь направляются на Украину".
"Он (Китай - ред.) является поставщиком номер один критических компонентов, которые использует Россия для того, чтобы заново отстроить свой военно-промышленный комплекс", - заявил госсекретарь в интервью американской радиостанции NPR в ходе визита в Китай.
"Мы сами уже предприняли некоторые меры. Мы готовы сделать больше, если Китай не будет готов ограничить эту деятельность", - предупредил Блинкен. Он напомнил, что США уже ввели санкции и применили меры экспортного контроля в отношении более чем ста китайских компаний.
"Есть иные меры, которые мы полностью готовы принять. Как я уже говорил, если Китай не будет действовать, будем действовать мы", - добавил Блинкен.