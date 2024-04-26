https://ria.ru/20240426/kitay-1942601999.html

Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" для российского ВПК

Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" для российского ВПК - РИА Новости, 26.04.2024

Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" для российского ВПК

Госсекретарь Энтони Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" российского военно-промышленного комплекса и заявил, что США готовы принять дополнительные... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T19:19

2024-04-26T19:19

2024-04-26T19:19

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сша

россия

энтони блинкен

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ВАШИНГТОН, 26 апр - РИА Новости. Госсекретарь Энтони Блинкен назвал Китай "поставщиком номер один" российского военно-промышленного комплекса и заявил, что США готовы принять дополнительные меры, чтобы остановить это сотрудничество. Американские власти признают, что КНР воздерживается от экспорта вооружений в Россию, но выражают обеспокоенность якобы имеющими место поставками "станков, микроэлектроники и оптики" для использования, по словам Блинкена, в "масштабном производстве боеприпасов, вооружений, танков и бронемашин, которые в свою очередь направляются на Украину". "Он (Китай - ред.) является поставщиком номер один критических компонентов, которые использует Россия для того, чтобы заново отстроить свой военно-промышленный комплекс", - заявил госсекретарь в интервью американской радиостанции NPR в ходе визита в Китай. "Мы сами уже предприняли некоторые меры. Мы готовы сделать больше, если Китай не будет готов ограничить эту деятельность", - предупредил Блинкен. Он напомнил, что США уже ввели санкции и применили меры экспортного контроля в отношении более чем ста китайских компаний. "Есть иные меры, которые мы полностью готовы принять. Как я уже говорил, если Китай не будет действовать, будем действовать мы", - добавил Блинкен.

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, китай, сша, россия, энтони блинкен