https://ria.ru/20240426/kitay-1942500250.html

Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку России

Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку России - РИА Новости, 26.04.2024

Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку России

Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя поддержку РФ со стороны КНР, заявил, что, если Пекин не примет меры по "решению этой проблемы", это сделает... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:08

2024-04-26T14:08

2024-04-26T17:51

в мире

россия

сша

китай

энтони блинкен

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/09/0e/1896340959_0:85:3072:1813_1920x0_80_0_0_6be5733ba9876815c99382221180015d.jpg

МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя поддержку РФ со стороны КНР, заявил, что, если Пекин не примет меры по "решению этой проблемы", это сделает Вашингтон.В ходе пресс-конференции в Пекине он отметил, что Китай не может улучшить отношения с Европой, при этом поддерживая Россию. "Обеспечение трансатлантической безопасности — это коренной интерес США. В ходе наших дискуссий сегодня я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы", — подчеркнул Блинкен.

https://ria.ru/20240426/zapad-1942368898.html

россия

сша

китай

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Кирилл Волков

Кирилл Волков

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Кирилл Волков

в мире, россия, сша, китай, энтони блинкен