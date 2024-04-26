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Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку России - РИА Новости, 26.04.2024
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14:08 26.04.2024 (обновлено: 17:51 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/kitay-1942500250.html
Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку России
Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку России - РИА Новости, 26.04.2024
Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку России
Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя поддержку РФ со стороны КНР, заявил, что, если Пекин не примет меры по "решению этой проблемы", это сделает... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:08
2024-04-26T17:51
в мире
россия
сша
китай
энтони блинкен
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя поддержку РФ со стороны КНР, заявил, что, если Пекин не примет меры по "решению этой проблемы", это сделает Вашингтон.В ходе пресс-конференции в Пекине он отметил, что Китай не может улучшить отношения с Европой, при этом поддерживая Россию. "Обеспечение трансатлантической безопасности — это коренной интерес США. В ходе наших дискуссий сегодня я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы", — подчеркнул Блинкен.
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в мире, россия, сша, китай, энтони блинкен
В мире, Россия, США, Китай, Энтони Блинкен
Блинкен пригрозил Китаю последствиями за поддержку России

Блинкен: если Китай не решит проблему с поддержкой России, это сделают США

© AP Photo / Andrew HarnikГоссекретарь США Энтони Блинкен
Госсекретарь США Энтони Блинкен - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Andrew Harnik
Госсекретарь США Энтони Блинкен. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Госсекретарь США Энтони Блинкен, комментируя поддержку РФ со стороны КНР, заявил, что, если Пекин не примет меры по "решению этой проблемы", это сделает Вашингтон.
В ходе пресс-конференции в Пекине он отметил, что Китай не может улучшить отношения с Европой, при этом поддерживая Россию.
"Обеспечение трансатлантической безопасности — это коренной интерес США. В ходе наших дискуссий сегодня я ясно дал понять, что, если Китай не решит эту проблему, это сделаем мы", — подчеркнул Блинкен.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Мир посредством силы. Запад объявил крестовый поход
08:00
 
В миреРоссияСШАКитайЭнтони Блинкен
 
 
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