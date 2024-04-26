https://ria.ru/20240426/kitay-1942491889.html

Блинкен утверждает, что США не стремятся сдерживать развитие Китая

Блинкен утверждает, что США не стремятся сдерживать развитие Китая - РИА Новости, 26.04.2024

Блинкен утверждает, что США не стремятся сдерживать развитие Китая

США не стремятся сдерживать развитие Китая и противостоять ему посредством союзов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T13:35

2024-04-26T13:35

2024-04-26T13:41

в мире

китай

сша

энтони блинкен

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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. США не стремятся сдерживать развитие Китая и противостоять ему посредством союзов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Си Цзиньпин принял Блинкена в пятницу в Доме народных собраний в центре китайской столицы. "США не стремятся к "новой холодной войне", не стремятся изменить устройство Китая, не стремятся сдерживать развитие Китая, не стремятся противостоять ему посредством союзов и не хотят вступать в конфликт с Китаем", - сказал Блинкен, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.

https://ria.ru/20240423/blinken-1941612255.html

китай

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Кирилл Волков

в мире, китай, сша, энтони блинкен