https://ria.ru/20240426/kitay-1942491889.html
Блинкен утверждает, что США не стремятся сдерживать развитие Китая
Блинкен утверждает, что США не стремятся сдерживать развитие Китая - РИА Новости, 26.04.2024
Блинкен утверждает, что США не стремятся сдерживать развитие Китая
США не стремятся сдерживать развитие Китая и противостоять ему посредством союзов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:35
2024-04-26T13:35
2024-04-26T13:41
в мире
китай
сша
энтони блинкен
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942475378_0:268:3072:1996_1920x0_80_0_0_7ff280179ea0c86f435123bf473c31aa.jpg
ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. США не стремятся сдерживать развитие Китая и противостоять ему посредством союзов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине. Си Цзиньпин принял Блинкена в пятницу в Доме народных собраний в центре китайской столицы. "США не стремятся к "новой холодной войне", не стремятся изменить устройство Китая, не стремятся сдерживать развитие Китая, не стремятся противостоять ему посредством союзов и не хотят вступать в конфликт с Китаем", - сказал Блинкен, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
https://ria.ru/20240423/blinken-1941612255.html
китай
сша
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/04/1a/1942475378_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_37b3c730253247933c2d1627366a714a.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, китай, сша, энтони блинкен
В мире, Китай, США, Энтони Блинкен
Блинкен утверждает, что США не стремятся сдерживать развитие Китая
Блинкен: США не стремятся сдерживать развитие Китая и противостоять ему
ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. США не стремятся сдерживать развитие Китая и противостоять ему посредством союзов, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на встрече с председателем КНР Си Цзиньпином в Пекине.
Си Цзиньпин принял Блинкена в пятницу в Доме народных собраний в центре китайской столицы.
"США не стремятся к "новой холодной войне", не стремятся изменить устройство Китая, не стремятся сдерживать развитие Китая, не стремятся противостоять ему посредством союзов и не хотят вступать в конфликт с Китаем", - сказал Блинкен, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.