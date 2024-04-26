https://ria.ru/20240426/kitay-1942466464.html

В Китае отреагировали на обвинения в шпионаже со стороны Германии

В Китае отреагировали на обвинения в шпионаже со стороны Германии - РИА Новости, 26.04.2024

В Китае отреагировали на обвинения в шпионаже со стороны Германии

Китай сделал Германии строгое представление в связи с обвинением Пекина в шпионаже, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:23

2024-04-26T12:23

2024-04-26T12:23

в мире

китай

германия

пекин

европарламент

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ПЕКИН, 26 апр - РИА Новости. Китай сделал Германии строгое представление в связи с обвинением Пекина в шпионаже, заявил на брифинге в пятницу официальный представитель МИД КНР Ван Вэньбинь. Накануне посол ФРГ в Китае Патрисия Флор заявила, что была вызвана в МИД КНР после ареста граждан Германии по подозрению в шпионаже в пользу Пекина. "Так называемое дело о китайском шпионаже ни на чем не основано, Китай сделал Германии строгое представление в связи с ее необоснованными обвинениями", - сказал Ван Вэньбинь. Дипломат подчеркнул, что "Китай выступает решительно против клеветы и очернения Китая и требует, чтобы Германия проявляла бдительность, когда дело касается попыток нанести ущерб двусторонним отношениям, проявляла больше сдержанности и немедленно прекращала злонамеренные спекуляции". В понедельник генеральная прокуратура ФРГ сообщила, что в Германии задержаны три человека по подозрению в шпионаже на Китай с целью передать спецслужбам КНР информацию о технических инновациях двойного назначения. Также сообщалось об аресте человека, работавшего на Максимилиана Кра, главного кандидата от АдГ на выборах в Европарламент, в связи с подозрениями в шпионаже в пользу КНР.

https://ria.ru/20240421/germaniya-1941315470.html

https://ria.ru/20240108/kitay-1920112130.html

китай

германия

пекин

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, китай, германия, пекин, европарламент