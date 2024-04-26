https://ria.ru/20240426/kitay-1942461272.html

Китай надеется, что США прекратят развертывание ракет в АТР

Китай надеется, что США прекратят развертывание ракет в АТР - РИА Новости, 26.04.2024

Китай надеется, что США прекратят развертывание ракет в АТР

Китай надеется, что США прекратят развертывание ракет средней дальности в АТР и перестанут подрывать интересы стратегической безопасности КНР, заявил в пятницу... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:02

2024-04-26T12:02

2024-04-26T12:02

в мире

сша

филиппины

ван и (политик)

энтони блинкен

китай

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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Китай надеется, что США прекратят развертывание ракет средней дальности в АТР и перестанут подрывать интересы стратегической безопасности КНР, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Мы надеемся, что США сделают правильный выбор, будут двигаться навстречу с Китаем, добьются позитивного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, откажутся от создания узких кругов, не будут принуждать страны региона выбирать ту или иную сторону", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР по итогам встречи в Пекине. Он также выразил надежду, что США "прекратят развертывание ракет средней дальности наземного базирования (в АТР- ред.), перестанут наносить ущерб интересам стратегической безопасности Китая и подрывать завоеванные с трудом мир и стабильность в регионе". Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. ВС США 15 апреля сообщили, что впервые развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC на Филиппинах. Развертывание было проведено 11 апреля в рамках учений Salaknib 24. Комплекс был переброшен с американской базы на борту C-17 Globemaster.

https://ria.ru/20240426/blinken-1942459458.html

https://ria.ru/20240408/kitay-1938545024.html

сша

филиппины

китай

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

в мире, сша, филиппины, ван и (политик), энтони блинкен, китай