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Китай надеется, что США прекратят развертывание ракет в АТР - РИА Новости, 26.04.2024
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12:02 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/kitay-1942461272.html
Китай надеется, что США прекратят развертывание ракет в АТР
Китай надеется, что США прекратят развертывание ракет в АТР - РИА Новости, 26.04.2024
Китай надеется, что США прекратят развертывание ракет в АТР
Китай надеется, что США прекратят развертывание ракет средней дальности в АТР и перестанут подрывать интересы стратегической безопасности КНР, заявил в пятницу... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:02
2024-04-26T12:02
в мире
сша
филиппины
ван и (политик)
энтони блинкен
китай
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Китай надеется, что США прекратят развертывание ракет средней дальности в АТР и перестанут подрывать интересы стратегической безопасности КНР, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. "Мы надеемся, что США сделают правильный выбор, будут двигаться навстречу с Китаем, добьются позитивного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, откажутся от создания узких кругов, не будут принуждать страны региона выбирать ту или иную сторону", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР по итогам встречи в Пекине. Он также выразил надежду, что США "прекратят развертывание ракет средней дальности наземного базирования (в АТР- ред.), перестанут наносить ущерб интересам стратегической безопасности Китая и подрывать завоеванные с трудом мир и стабильность в регионе". Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса. ВС США 15 апреля сообщили, что впервые развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC на Филиппинах. Развертывание было проведено 11 апреля в рамках учений Salaknib 24. Комплекс был переброшен с американской базы на борту C-17 Globemaster.
https://ria.ru/20240426/blinken-1942459458.html
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в мире, сша, филиппины, ван и (политик), энтони блинкен, китай
В мире, США, Филиппины, Ван И (политик), Энтони Блинкен, Китай
Китай надеется, что США прекратят развертывание ракет в АТР

Ван И надеется, что США перестанут подрывать интересы безопасности Китая

© AP Photo / Mark SchiefelbeinМинистр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Mark Schiefelbein
Министр иностранных дел Китая Ван И во время встречи с госсекретарем США Энтони Блинкеном в Пекине
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Китай надеется, что США прекратят развертывание ракет средней дальности в АТР и перестанут подрывать интересы стратегической безопасности КНР, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
"Мы надеемся, что США сделают правильный выбор, будут двигаться навстречу с Китаем, добьются позитивного взаимодействия в Азиатско-Тихоокеанском регионе, откажутся от создания узких кругов, не будут принуждать страны региона выбирать ту или иную сторону", - заявил Ван И, слова которого приводит МИД КНР по итогам встречи в Пекине.
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Он также выразил надежду, что США "прекратят развертывание ракет средней дальности наземного базирования (в АТР- ред.), перестанут наносить ущерб интересам стратегической безопасности Китая и подрывать завоеванные с трудом мир и стабильность в регионе".
Ранее представитель Тихоокеанского командования американской армии заявил РИА Новости, что США нацелены до конца текущего года разместить в Азиатско-Тихоокеанском регионе ракетные системы среднего радиуса.
ВС США 15 апреля сообщили, что впервые развернули ракетный комплекс средней дальности действия MRC на Филиппинах. Развертывание было проведено 11 апреля в рамках учений Salaknib 24. Комплекс был переброшен с американской базы на борту C-17 Globemaster.
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