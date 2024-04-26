https://ria.ru/20240426/kitay-1942397259.html
Законные права Китая на развитие постоянно подавляются, отметил Ван И
Законные права Китая на развитие постоянно подавляются, отметил Ван И - РИА Новости, 26.04.2024
Законные права Китая на развитие постоянно подавляются, отметил Ван И
Законные права Китая на развитие постоянно подавляются, а его основные интересы сталкиваются с вызовами, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T05:00
2024-04-26T05:00
2024-04-26T10:33
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ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Законные права Китая на развитие постоянно подавляются, а его основные интересы сталкиваются с вызовами, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном. Ван И отметил, что отношения Китая и США сталкиваются с различными препятствиями. "Законные права Китая на развитие необоснованно подавляются, а основные интересы Китая постоянно сталкиваются с вызовами", - заявил Ван И, слова которого приводит Центральное телевидение Китая. По его словам, то, будут ли Китай и США твердо придерживаться правильного пути стабильности и движения вперед или же вновь опустятся по спирали к ошибкам прошлого, является серьезным вопросом, стоящим перед обеими странами, который проверяет их искренность и возможности.
https://ria.ru/20240426/kitay-1942396837.html
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в мире, китай, сша, ван и (политик), энтони блинкен
В мире, Китай, США, Ван И (политик), Энтони Блинкен
Законные права Китая на развитие постоянно подавляются, отметил Ван И
Глава МИД КНР Ван И: законные права Китая на развитие постоянно подавляются
ПЕКИН, 26 апр – РИА Новости. Законные права Китая на развитие постоянно подавляются, а его основные интересы сталкиваются с вызовами, заявил в пятницу министр иностранных дел КНР Ван И на встрече с госсекретарем США Энтони Блинкеном.
Ван И отметил, что отношения Китая и США сталкиваются с различными препятствиями.
"Законные права Китая на развитие необоснованно подавляются, а основные интересы Китая постоянно сталкиваются с вызовами", - заявил Ван И, слова которого приводит Центральное телевидение Китая.
По его словам, то, будут ли Китай и США твердо придерживаться правильного пути стабильности и движения вперед или же вновь опустятся по спирали к ошибкам прошлого, является серьезным вопросом, стоящим перед обеими странами, который проверяет их искренность и возможности.