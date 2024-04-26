https://ria.ru/20240426/kiselev-1942600272.html

Телекомпания ТВЦ поздравила Киселева с юбилеем

Телекомпания ТВЦ поздравила Киселева с юбилеем - РИА Новости, 26.04.2024

Телекомпания ТВЦ поздравила Киселева с юбилеем

Телекомпания ТВ Центр поздравила с 70-летием генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, отметив, что его творческие и... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T19:13

2024-04-26T19:13

2024-04-26T19:14

общество

россия

москва

дмитрий киселев

санкт-петербургский государственный университет

вгтрк

общество русской словесности

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Телекомпания ТВ Центр поздравила с 70-летием генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, отметив, что его творческие и профессиональные достижения принесли журналисту непререкаемый авторитет в профессиональной среде и уважение коллег. "Уважаемый Дмитрий Константинович! Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего юбилея! Во многом благодаря Вашим знаниям, энергии, целеустремленности, журналистскому и организаторскому таланту МИА "Россия сегодня" - один из признанных лидеров на российском и международном информационном пространстве, а ваши творческие и профессиональные достижения принесли Вам непререкаемый авторитет в профессиональной среде, искреннее уважение коллег, друзей и единомышленников", - говорится в письме. Телекомпания ТВ Центр пожелала Киселеву новых творческих идей и достижений, успехов в жизни и профессии, а также реализации всех намеченных планов и замыслов, личного и творческого долголетия, счастья и радости в жизни. Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет). Работал на различных федеральных и международных телеканалах в качестве ведущего и комментатора политических программ. С июля 2008 года — заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). В августе 2012 года стал ведущим программы "Вести недели". Девятого декабря 2013 года указом президента РФ назначен генеральным директором международного информационного агентства "Россия сегодня". Киселев - член Совета при президенте России по русскому языку (с 2014 г.), президиума Общества русской словесности. Награжден орденами Дружбы (2011) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики". Владеет английским, французским, шведским и норвежским языками.

https://ria.ru/20240426/pozdravlenie-1942403663.html

https://ria.ru/20240426/kiselev-1942466000.html

россия

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Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

общество, россия, москва, дмитрий киселев, санкт-петербургский государственный университет, вгтрк, общество русской словесности