https://ria.ru/20240426/kiselev-1942600272.html
Телекомпания ТВЦ поздравила Киселева с юбилеем
Телекомпания ТВЦ поздравила Киселева с юбилеем - РИА Новости, 26.04.2024
Телекомпания ТВЦ поздравила Киселева с юбилеем
Телекомпания ТВ Центр поздравила с 70-летием генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, отметив, что его творческие и... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T19:13
2024-04-26T19:13
2024-04-26T19:14
общество
россия
москва
дмитрий киселев
санкт-петербургский государственный университет
вгтрк
общество русской словесности
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Телекомпания ТВ Центр поздравила с 70-летием генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, отметив, что его творческие и профессиональные достижения принесли журналисту непререкаемый авторитет в профессиональной среде и уважение коллег. "Уважаемый Дмитрий Константинович! Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего юбилея! Во многом благодаря Вашим знаниям, энергии, целеустремленности, журналистскому и организаторскому таланту МИА "Россия сегодня" - один из признанных лидеров на российском и международном информационном пространстве, а ваши творческие и профессиональные достижения принесли Вам непререкаемый авторитет в профессиональной среде, искреннее уважение коллег, друзей и единомышленников", - говорится в письме. Телекомпания ТВ Центр пожелала Киселеву новых творческих идей и достижений, успехов в жизни и профессии, а также реализации всех намеченных планов и замыслов, личного и творческого долголетия, счастья и радости в жизни. Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет). Работал на различных федеральных и международных телеканалах в качестве ведущего и комментатора политических программ. С июля 2008 года — заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). В августе 2012 года стал ведущим программы "Вести недели". Девятого декабря 2013 года указом президента РФ назначен генеральным директором международного информационного агентства "Россия сегодня". Киселев - член Совета при президенте России по русскому языку (с 2014 г.), президиума Общества русской словесности. Награжден орденами Дружбы (2011) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики". Владеет английским, французским, шведским и норвежским языками.
https://ria.ru/20240426/pozdravlenie-1942403663.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
общество, россия, москва, дмитрий киселев, санкт-петербургский государственный университет, вгтрк, общество русской словесности
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Киселев, Санкт-Петербургский государственный университет, ВГТРК, Общество русской словесности
Телекомпания ТВЦ поздравила Киселева с юбилеем
Телекомпания ТВ Центр отметила непререкаемый авторитет Дмитрия Киселева
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Телекомпания ТВ Центр поздравила с 70-летием генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, отметив, что его творческие и профессиональные достижения принесли журналисту непререкаемый авторитет в профессиональной среде и уважение коллег.
"Уважаемый Дмитрий Константинович! Примите самые искренние поздравления по случаю Вашего юбилея! Во многом благодаря Вашим знаниям, энергии, целеустремленности, журналистскому и организаторскому таланту МИА "Россия сегодня" - один из признанных лидеров на российском и международном информационном пространстве, а ваши творческие и профессиональные достижения принесли Вам непререкаемый авторитет в профессиональной среде, искреннее уважение коллег, друзей и единомышленников", - говорится в письме.
Телекомпания ТВ Центр пожелала Киселеву новых творческих идей и достижений, успехов в жизни и профессии, а также реализации всех намеченных планов и замыслов, личного и творческого долголетия, счастья и радости в жизни.
Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве
. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет
). Работал на различных федеральных и международных телеканалах в качестве ведущего и комментатора политических программ. С июля 2008 года — заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК
). В августе 2012 года стал ведущим программы "Вести недели".
Девятого декабря 2013 года указом президента РФ
назначен генеральным директором международного информационного агентства "Россия сегодня".
Киселев - член Совета при президенте России по русскому языку (с 2014 г.), президиума Общества русской словесности
. Награжден орденами Дружбы (2011) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики". Владеет английским, французским, шведским и норвежским языками.