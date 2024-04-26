Нарышкин отметил уникальный стиль подачи информации Киселевым
Нарышкин назвал уникальный стиль подачи информации Киселева эталоном мастерства
© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поздравил с 70-летием генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, назвав его уникальный стиль подачи информации эталоном журналистского мастерства.
Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте СВР.
«
"Известный во всем мире российский журналист, политолог, медиаменеджер и общественный деятель, имеющий богатейший опыт и обширные знания, Вы по праву заслужили большой авторитет и признание в профессиональном сообществе. Посвятив свою жизнь избранному делу, за прошедшие годы Вы успешно реализовали свой многогранный талант как автор и ведущий общественно-политических телепрограмм, компетентный эксперт событий, происходящих в стране и мире, объективные оценки которого вызывают огромный общественный интерес, а особый уникальный стиль освещения информации стал эталоном журналистского мастерства", - написал Нарышкин.
Многолетняя плодотворная деятельность Киселева в средствах массовой информации и достигнутые успехи отмечены высокими государственными наградами, отметил директор СВР.
"Под Вашим ответственным руководством международное информационное агентство "Россия сегодня" вносит значительный вклад в отстаивание национальных интересов, формирование и развитие в обществе патриотизма и гражданственности", - подчеркнул Нарышкин.
Нарышкин пожелал Киселеву доброго здоровья, счастья, бодрости и оптимизма, новых творческих идей и профессиональных побед на благо российского государства и его граждан.
Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет). Работал на различных федеральных и международных телеканалах в качестве ведущего и комментатора политических программ. С июля 2008 года — заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). В августе 2012 года стал ведущим программы "Вести недели".
Девятого декабря 2013 года указом президента РФ назначен генеральным директором международного информационного агентства "Россия сегодня".
Киселев - член Совета при президенте России по русскому языку (с 2014 г.), президиума Общества русской словесности. Награжден орденами Дружбы (2011) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики". Владеет английским, французским, шведским и норвежским языками.
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