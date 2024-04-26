https://ria.ru/20240426/kiselev-1942498992.html

Нарышкин отметил уникальный стиль подачи информации Киселевым

Нарышкин отметил уникальный стиль подачи информации Киселевым - РИА Новости, 26.04.2024

Нарышкин отметил уникальный стиль подачи информации Киселевым

Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поздравил с 70-летием генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, назвав его... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T14:02

2024-04-26T14:02

2024-04-26T14:02

общество

россия

москва

дмитрий киселев

сергей нарышкин

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

санкт-петербургский государственный университет

вгтрк

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поздравил с 70-летием генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, назвав его уникальный стиль подачи информации эталоном журналистского мастерства. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте СВР. "Известный во всем мире российский журналист, политолог, медиаменеджер и общественный деятель, имеющий богатейший опыт и обширные знания, Вы по праву заслужили большой авторитет и признание в профессиональном сообществе. Посвятив свою жизнь избранному делу, за прошедшие годы Вы успешно реализовали свой многогранный талант как автор и ведущий общественно-политических телепрограмм, компетентный эксперт событий, происходящих в стране и мире, объективные оценки которого вызывают огромный общественный интерес, а особый уникальный стиль освещения информации стал эталоном журналистского мастерства", - написал Нарышкин. Многолетняя плодотворная деятельность Киселева в средствах массовой информации и достигнутые успехи отмечены высокими государственными наградами, отметил директор СВР. "Под Вашим ответственным руководством международное информационное агентство "Россия сегодня" вносит значительный вклад в отстаивание национальных интересов, формирование и развитие в обществе патриотизма и гражданственности", - подчеркнул Нарышкин. Нарышкин пожелал Киселеву доброго здоровья, счастья, бодрости и оптимизма, новых творческих идей и профессиональных побед на благо российского государства и его граждан. Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет). Работал на различных федеральных и международных телеканалах в качестве ведущего и комментатора политических программ. С июля 2008 года — заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). В августе 2012 года стал ведущим программы "Вести недели". Девятого декабря 2013 года указом президента РФ назначен генеральным директором международного информационного агентства "Россия сегодня". Киселев - член Совета при президенте России по русскому языку (с 2014 г.), президиума Общества русской словесности. Награжден орденами Дружбы (2011) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики". Владеет английским, французским, шведским и норвежским языками.

https://ria.ru/20240426/pozdravlenie-1942403663.html

https://ria.ru/20240426/kiselev-1942466000.html

https://ria.ru/20230927/sotrudniki-1898862032.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

общество, россия, москва, дмитрий киселев, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), санкт-петербургский государственный университет, вгтрк