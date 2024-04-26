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Нарышкин отметил уникальный стиль подачи информации Киселевым - РИА Новости, 26.04.2024
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14:02 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/kiselev-1942498992.html
Нарышкин отметил уникальный стиль подачи информации Киселевым
Нарышкин отметил уникальный стиль подачи информации Киселевым - РИА Новости, 26.04.2024
Нарышкин отметил уникальный стиль подачи информации Киселевым
Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поздравил с 70-летием генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, назвав его... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T14:02
2024-04-26T14:02
общество
россия
москва
дмитрий киселев
сергей нарышкин
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
санкт-петербургский государственный университет
вгтрк
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поздравил с 70-летием генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, назвав его уникальный стиль подачи информации эталоном журналистского мастерства. Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте СВР. "Известный во всем мире российский журналист, политолог, медиаменеджер и общественный деятель, имеющий богатейший опыт и обширные знания, Вы по праву заслужили большой авторитет и признание в профессиональном сообществе. Посвятив свою жизнь избранному делу, за прошедшие годы Вы успешно реализовали свой многогранный талант как автор и ведущий общественно-политических телепрограмм, компетентный эксперт событий, происходящих в стране и мире, объективные оценки которого вызывают огромный общественный интерес, а особый уникальный стиль освещения информации стал эталоном журналистского мастерства", - написал Нарышкин. Многолетняя плодотворная деятельность Киселева в средствах массовой информации и достигнутые успехи отмечены высокими государственными наградами, отметил директор СВР. "Под Вашим ответственным руководством международное информационное агентство "Россия сегодня" вносит значительный вклад в отстаивание национальных интересов, формирование и развитие в обществе патриотизма и гражданственности", - подчеркнул Нарышкин. Нарышкин пожелал Киселеву доброго здоровья, счастья, бодрости и оптимизма, новых творческих идей и профессиональных побед на благо российского государства и его граждан. Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет). Работал на различных федеральных и международных телеканалах в качестве ведущего и комментатора политических программ. С июля 2008 года — заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). В августе 2012 года стал ведущим программы "Вести недели". Девятого декабря 2013 года указом президента РФ назначен генеральным директором международного информационного агентства "Россия сегодня". Киселев - член Совета при президенте России по русскому языку (с 2014 г.), президиума Общества русской словесности. Награжден орденами Дружбы (2011) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики". Владеет английским, французским, шведским и норвежским языками.
https://ria.ru/20240426/pozdravlenie-1942403663.html
https://ria.ru/20240426/kiselev-1942466000.html
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общество, россия, москва, дмитрий киселев, сергей нарышкин, служба внешней разведки российской федерации (свр россии), санкт-петербургский государственный университет, вгтрк
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Киселев, Сергей Нарышкин, Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), Санкт-Петербургский государственный университет, ВГТРК
Нарышкин отметил уникальный стиль подачи информации Киселевым

Нарышкин назвал уникальный стиль подачи информации Киселева эталоном мастерства

© РИА Новости / Станислав Красильников | Перейти в медиабанкГенеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Генеральный директор Международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин поздравил с 70-летием генерального директора медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева, назвав его уникальный стиль подачи информации эталоном журналистского мастерства.
Текст поздравительной телеграммы опубликован на сайте СВР.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Лавров поздравил Киселева с юбилеем
07:08
«
"Известный во всем мире российский журналист, политолог, медиаменеджер и общественный деятель, имеющий богатейший опыт и обширные знания, Вы по праву заслужили большой авторитет и признание в профессиональном сообществе. Посвятив свою жизнь избранному делу, за прошедшие годы Вы успешно реализовали свой многогранный талант как автор и ведущий общественно-политических телепрограмм, компетентный эксперт событий, происходящих в стране и мире, объективные оценки которого вызывают огромный общественный интерес, а особый уникальный стиль освещения информации стал эталоном журналистского мастерства", - написал Нарышкин.
Многолетняя плодотворная деятельность Киселева в средствах массовой информации и достигнутые успехи отмечены высокими государственными наградами, отметил директор СВР.
"Под Вашим ответственным руководством международное информационное агентство "Россия сегодня" вносит значительный вклад в отстаивание национальных интересов, формирование и развитие в обществе патриотизма и гражданственности", - подчеркнул Нарышкин.
Нарышкин пожелал Киселеву доброго здоровья, счастья, бодрости и оптимизма, новых творческих идей и профессиональных побед на благо российского государства и его граждан.
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
СЖР поздравил Киселева с 70-летием
12:20
Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет). Работал на различных федеральных и международных телеканалах в качестве ведущего и комментатора политических программ. С июля 2008 года — заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). В августе 2012 года стал ведущим программы "Вести недели".
Девятого декабря 2013 года указом президента РФ назначен генеральным директором международного информационного агентства "Россия сегодня".
Киселев - член Совета при президенте России по русскому языку (с 2014 г.), президиума Общества русской словесности. Награжден орденами Дружбы (2011) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики". Владеет английским, французским, шведским и норвежским языками.
Логотип международной медиагруппы Россия сегодня - РИА Новости, 1920, 27.09.2023
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