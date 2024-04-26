СЖР поздравил Киселева с 70-летием
СЖР поздравил гендиректора МИА "Россия сегодня" Киселева с 70-летием
Дмитрий Киселев. Архивное фото
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Союз журналистов России в поздравлении с 70-летием генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева пожелал ему творческих успехов и неиссякаемой энергии, сообщается в Telegram-канале СЖР.
Киселеву 26 апреля исполняется 70 лет.
"Уважаемый Дмитрий Константинович! Союз журналистов России от всего сердца поздравляет Вас с юбилеем! Желаем Вам творческих успехов, неиссякаемой энергии, верных друзей, здоровья и удачи", - говорится в сообщении.
Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет). Работал на различных федеральных и международных телеканалах в качестве ведущего и комментатора политических программ. С июля 2008 года — заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). В августе 2012 года стал ведущим программы "Вести недели".
Девятого декабря 2013 года указом президента РФ назначен генеральным директором международного информационного агентства "Россия сегодня".
Киселев - член Совета при президенте России по русскому языку (с 2014 г.), президиума Общества русской словесности. Награжден орденами Дружбы (2011) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики". Владеет английским, французским, шведским и норвежским языками.