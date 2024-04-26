https://ria.ru/20240426/kiselev-1942466000.html

СЖР поздравил Киселева с 70-летием

СЖР поздравил Киселева с 70-летием - РИА Новости, 26.04.2024

СЖР поздравил Киселева с 70-летием

Союз журналистов России в поздравлении с 70-летием генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева пожелал ему творческих... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T12:20

2024-04-26T12:20

2024-04-26T12:20

общество

россия

москва

дмитрий киселев

союз журналистов россии

санкт-петербургский государственный университет

вгтрк

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Союз журналистов России в поздравлении с 70-летием генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева пожелал ему творческих успехов и неиссякаемой энергии, сообщается в Telegram-канале СЖР. Киселеву 26 апреля исполняется 70 лет. "Уважаемый Дмитрий Константинович! Союз журналистов России от всего сердца поздравляет Вас с юбилеем! Желаем Вам творческих успехов, неиссякаемой энергии, верных друзей, здоровья и удачи", - говорится в сообщении. Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет). Работал на различных федеральных и международных телеканалах в качестве ведущего и комментатора политических программ. С июля 2008 года — заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). В августе 2012 года стал ведущим программы "Вести недели". Девятого декабря 2013 года указом президента РФ назначен генеральным директором международного информационного агентства "Россия сегодня". Киселев - член Совета при президенте России по русскому языку (с 2014 г.), президиума Общества русской словесности. Награжден орденами Дружбы (2011) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики". Владеет английским, французским, шведским и норвежским языками.

https://ria.ru/20240426/kiselev-1942025722.html

https://ria.ru/20240426/yanukovich-1942446670.html

https://ria.ru/20240426/kiselev-1942464033.html

россия

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

общество, россия, москва, дмитрий киселев, союз журналистов россии, санкт-петербургский государственный университет, вгтрк