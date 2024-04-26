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СЖР поздравил Киселева с 70-летием - РИА Новости, 26.04.2024
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12:20 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/kiselev-1942466000.html
СЖР поздравил Киселева с 70-летием
СЖР поздравил Киселева с 70-летием - РИА Новости, 26.04.2024
СЖР поздравил Киселева с 70-летием
Союз журналистов России в поздравлении с 70-летием генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева пожелал ему творческих... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T12:20
2024-04-26T12:20
общество
россия
москва
дмитрий киселев
союз журналистов россии
санкт-петербургский государственный университет
вгтрк
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Союз журналистов России в поздравлении с 70-летием генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева пожелал ему творческих успехов и неиссякаемой энергии, сообщается в Telegram-канале СЖР. Киселеву 26 апреля исполняется 70 лет. "Уважаемый Дмитрий Константинович! Союз журналистов России от всего сердца поздравляет Вас с юбилеем! Желаем Вам творческих успехов, неиссякаемой энергии, верных друзей, здоровья и удачи", - говорится в сообщении. Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет). Работал на различных федеральных и международных телеканалах в качестве ведущего и комментатора политических программ. С июля 2008 года — заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). В августе 2012 года стал ведущим программы "Вести недели". Девятого декабря 2013 года указом президента РФ назначен генеральным директором международного информационного агентства "Россия сегодня". Киселев - член Совета при президенте России по русскому языку (с 2014 г.), президиума Общества русской словесности. Награжден орденами Дружбы (2011) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики". Владеет английским, французским, шведским и норвежским языками.
https://ria.ru/20240426/kiselev-1942025722.html
https://ria.ru/20240426/yanukovich-1942446670.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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7 495 645-6601
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общество, россия, москва, дмитрий киселев, союз журналистов россии, санкт-петербургский государственный университет, вгтрк
Общество, Россия, Москва, Дмитрий Киселев, Союз журналистов России, Санкт-Петербургский государственный университет, ВГТРК
СЖР поздравил Киселева с 70-летием

СЖР поздравил гендиректора МИА "Россия сегодня" Киселева с 70-летием

© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкДмитрий Киселев
Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Дмитрий Киселев. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Союз журналистов России в поздравлении с 70-летием генерального директора международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрия Киселева пожелал ему творческих успехов и неиссякаемой энергии, сообщается в Telegram-канале СЖР.
Киселеву 26 апреля исполняется 70 лет.
Генеральный директор МИА Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Биография Дмитрия Киселева
02:27
"Уважаемый Дмитрий Константинович! Союз журналистов России от всего сердца поздравляет Вас с юбилеем! Желаем Вам творческих успехов, неиссякаемой энергии, верных друзей, здоровья и удачи", - говорится в сообщении.
Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве. В 1978 году окончил филологический факультет Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне — Санкт-Петербургский государственный университет). Работал на различных федеральных и международных телеканалах в качестве ведущего и комментатора политических программ. С июля 2008 года — заместитель генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). В августе 2012 года стал ведущим программы "Вести недели".
Бывший президент Украины Виктор Янукович - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Киселев рассказал, как учил Януковича выступать на публике
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Девятого декабря 2013 года указом президента РФ назначен генеральным директором международного информационного агентства "Россия сегодня".
Киселев - член Совета при президенте России по русскому языку (с 2014 г.), президиума Общества русской словесности. Награжден орденами Дружбы (2011) и "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2014). Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики". Владеет английским, французским, шведским и норвежским языками.
Генеральный директор Международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
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ОбществоРоссияМоскваДмитрий КиселевСоюз журналистов РоссииСанкт-Петербургский государственный университетВГТРК
 
 
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