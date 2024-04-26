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Киселев рассказал, как ему предложили возглавить МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 26.04.2024
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11:19 26.04.2024 (обновлено: 15:54 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/kiselev-1942446829.html
Киселев рассказал, как ему предложили возглавить МИА "Россия сегодня"
Киселев рассказал, как ему предложили возглавить МИА "Россия сегодня" - РИА Новости, 26.04.2024
Киселев рассказал, как ему предложили возглавить МИА "Россия сегодня"
Журналист Дмитрий Киселев в фильме на телеканале "Россия 1" рассказал, как президент Владимир Путин предложил ему возглавить медиагруппу "Россия сегодня". РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T11:19
2024-04-26T15:54
россия
дмитрий киселев
владимир путин
медиа - общество
миа "россия сегодня"
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр — РИА Новости. Журналист Дмитрий Киселев в фильме на телеканале "Россия 1" рассказал, как президент Владимир Путин предложил ему возглавить медиагруппу "Россия сегодня". Как уточнил журналист, ему позвонили на мобильный телефон, когда он ехал на мотоцикле. Медиаменеджера соединили с тогдашним главой администрации президента Сергеем Ивановым, который сообщил Киселеву, что его вызывает к себе глава государства. По словам журналиста, никто не знал, что ему предложат. Он пришел в назначенное время к президенту, его встретил Иванов, который подчеркнул, что "в этом кабинете не отказываются" от предложений. "И Владимир Владимирович говорит: "Вот у меня указ, мне нужно вписать фамилию. Мы создаем медиагруппу "Россия сегодня", туда еще войдут РИА Новости и "Голос России", то есть иновещание на зарубеж. Вот я вижу вас руководителем". Я говорю: "Ну, вообще-то, неожиданно, Владимир Владимирович, мне, наверное, нужно как-то подумать все-таки", — рассказал журналист в фильме "Тот самый Киселев" в эфире телеканала "Россия 1".После этого Путин поинтересовался у Киселева, ездит ли он на мотоцикле, на что тот ответил утвердительно."Ну, вообще-то, как-то не очень это дело, вы бы это делали пореже", — вспомнил журналист совет президента. Киселев добавил, что согласился с Путиным. Тогда глава государства спросил медиаменеджера, подумал ли он уже насчет новой должности.&quot;Я говорю: ну да, подумал. (Путин сказал. — Прим. ред.) &quot;Думаю, вы справитесь, желаю вам успехов, вы теперь мой сотрудник&quot;, — рассказал Киселев.Гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву 26 апреля исполняется 70 лет.
https://ria.ru/20240426/kiselev-1942025722.html
https://ria.ru/20240426/yanukovich-1942446670.html
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РИА Новости
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5
4.7
96
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
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россия, дмитрий киселев, владимир путин, медиа - общество, миа "россия сегодня"
Россия, Дмитрий Киселев, Владимир Путин, Медиа - Общество, МИА "Россия сегодня"
Киселев рассказал, как ему предложили возглавить МИА "Россия сегодня"

Киселев рассказал, как Путин предложил ему возглавить МИА "Россия сегодня"

© РИА Новости / Виталий Белоусов | Перейти в медиабанкГенеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Генеральный директор международной медиагруппы Россия сегодня Дмитрий Киселев - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Виталий Белоусов
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Генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев. Архивное фото
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ПЕТРОПАВЛОВСК-КАМЧАТСКИЙ, 26 апр — РИА Новости. Журналист Дмитрий Киселев в фильме на телеканале "Россия 1" рассказал, как президент Владимир Путин предложил ему возглавить медиагруппу "Россия сегодня".
Как уточнил журналист, ему позвонили на мобильный телефон, когда он ехал на мотоцикле. Медиаменеджера соединили с тогдашним главой администрации президента Сергеем Ивановым, который сообщил Киселеву, что его вызывает к себе глава государства. По словам журналиста, никто не знал, что ему предложат. Он пришел в назначенное время к президенту, его встретил Иванов, который подчеркнул, что "в этом кабинете не отказываются" от предложений.
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"И Владимир Владимирович говорит: "Вот у меня указ, мне нужно вписать фамилию. Мы создаем медиагруппу "Россия сегодня", туда еще войдут РИА Новости и "Голос России", то есть иновещание на зарубеж. Вот я вижу вас руководителем". Я говорю: "Ну, вообще-то, неожиданно, Владимир Владимирович, мне, наверное, нужно как-то подумать все-таки", — рассказал журналист в фильме "Тот самый Киселев" в эфире телеканала "Россия 1".
После этого Путин поинтересовался у Киселева, ездит ли он на мотоцикле, на что тот ответил утвердительно.
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"Ну, вообще-то, как-то не очень это дело, вы бы это делали пореже", — вспомнил журналист совет президента.
Киселев добавил, что согласился с Путиным. Тогда глава государства спросил медиаменеджера, подумал ли он уже насчет новой должности.
«

"Я говорю: ну да, подумал. (Путин сказал. — Прим. ред.) "Думаю, вы справитесь, желаю вам успехов, вы теперь мой сотрудник", — рассказал Киселев.

Гендиректору международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрию Киселеву 26 апреля исполняется 70 лет.
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РоссияДмитрий КиселевВладимир ПутинМедиа - ОбществоМИА "Россия сегодня"
 
 
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