Биография Дмитрия Киселева
© РИА Новости / БелТА | Перейти в медиабанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев
Российский тележурналист, генеральный директор международной медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Константинович Киселев родился 26 апреля 1954 года в Москве.
Учился в медицинском училище № 6. В 1978 году окончил норвежское отделение филологического факультета Ленинградского государственного университета имени А.А. Жданова (ныне – Санкт-Петербургский государственный университет).
С 1978 по 1989 годы работал на Иновещании (Московское радио) Гостелерадио СССР в норвежской и польской редакциях, в службе Всемирного радио на английском языке.
В 1989 году начал работать на телевидении. Был комментатором программы "Время", парламентским корреспондентом.
В 1989-1991 годах – ведущий новостей ТСН (ежедневная программа новостей, выходившая на Центральном телевидении). В январе 1991 года, после отказа зачитывать официальное заявление в связи с событиями в странах Балтии, вместе с ведущей Татьяной Митковой был отстранен от ведения информационных программ.
После закрытия ТСН в мае 1991 года сотрудничал с Первым немецким телевидением ARD, крупнейшим немецким частным каналом RTL, японской телекомпанией NHK.
В 1992-1994 годах – руководитель регионального бюро телекомпании "Останкино" (позднее – ОРТ, Первый канал) в странах Северной Европы и Бенилюкса.
В 1994-1995 годы – ведущий программы "Час Пик" на ОРТ.
В 1994-1996 годах – автор и ведущий программы "Окно в Европу" на ОРТ.
В период 1995-2001 годов был автором и ведущим программы "Национальный Интерес" на телеканалах REN-TV, РТР, ТНТ, ТВЦ. В 1999-2000 годы был автором и ведущим программы "В центре событий" на ТВЦ.
В 2000-2004 годах – главный редактор информационной службы телеканала ICTV (Украина), ведущий информационной программы "Факты" и ежедневной информационно-аналитической программы "Подробно с Дмитрием Киселевым" (до 2006 года).
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков | Перейти в медиабанкГенеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий информационно-аналитической программы "Вести недели" Дмитрий Киселев во время подготовки программы к выходу в эфир
Генеральный директор МИА "Россия сегодня", ведущий информационно-аналитической программы "Вести недели" Дмитрий Киселев во время подготовки программы к выходу в эфир
С 2003 года начал работать на канале "Россия", где вел новую программу "Утренний разговор с Дмитрием Киселевым".
В 2003-2004 годах был ведущим программы "Парламентский час". Работал с документальными программами.
В 2005 году стал ведущим программы "Вести. Подробности".
В 2005-2006 годах – ведущий информационно-аналитической программы "Вести+".
С 2006 по 2008 – вел программу "Вести" в 20.00 в паре с Марией Ситтель.
С 2006 по март 2012 года – ведущий общественно-политического ток-шоу "Национальный интерес".
С июля 2008 года по июль 2012 года занимал должность заместителя генерального директора Всероссийской государственной телевизионной и радиовещательной компании (ВГТРК). Курировал все информационное направление медиакорпорации: дирекцию информационных программ канала "Россия", канал "Вести 24", информационные службы радиостанций "Маяк", "Радио России", "Вести FM".
С марта по июнь 2012 года – ведущий общественно-политического ток-шоу "Исторический процесс".
С сентября 2012 года и по настоящее время – автор и ведущий программы "Вести недели" на телеканале "Россия".
9 декабря 2013 года указом президента России назначен генеральным директором ФГУП "Международное информационное агентство "Россия сегодня" (ныне международная медиагруппа "Россия сегодня"), созданного на базе "РИА Новости".
С января 2014 года (кроме 2017 года) по 2019 год был ведущим традиционных рождественских интервью со Святейшим патриархом Кириллом.
С сентября 2015 года по декабрь 2015 года вел интеллектуальную игру "Знание - сила" на телеканале "Россия".
В 2003 году по инициативе Дмитрия Киселева и его друзей появился Джазовый фестиваль Koktebel Jazz Party.
© РИА Новости / Евгений Биятов | Перейти в медиабанкПредседатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму
Председатель Оргкомитета Международного фестиваля Koktebel Jazz Party, генеральный директор МИА "Россия сегодня" Дмитрий Киселев на Международном джазовом фестивале Koktebel Jazz Party 2020 в Крыму
Председатель Совета по СМИ российско-китайского комитета мира, дружбы и развития.
Член президиума Общества русской словесности.
Член Общественной палаты России (2023-2026).
Входит в комиссию по развитию информационного общества, СМИ и массовых коммуникаций Общественной палаты РФ.
Автор документальных фильмов "Сахаров", "100 дней Горбачева", "100 дней Ельцина", "1/6 часть суши", "Великая русская революция" (2017), "Красный проект" (2022).
Соавтор книги "Киселев vs Zlobin. Битва за глубоко личное" (2019).
Лауреат премии Союза журналистов РФ "Золотое перо России (2023) в номинации "Золотое перо российской журналистики".
Владеет английском, французском, норвежским и шведским языками.
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