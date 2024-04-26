https://ria.ru/20240426/khezbolla-1942390202.html

"Хезболла" нанесла удары по позициям израильских военных

"Хезболла" нанесла удары по позициям израильских военных - РИА Новости, 26.04.2024

"Хезболла" нанесла удары по позициям израильских военных

Ливанское шиитское движение "Хезболлах" нанесло артиллерийские удары по позициям израильских военных на приграничной с Ливаном территории Израиля, говорится в... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T01:46

2024-04-26T01:46

2024-04-26T05:50

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израиль

ливан

хезболла

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ТУНИС, 26 апр - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" нанесло артиллерийские удары по позициям израильских военных на приграничной с Ливаном территории Израиля, говорится в заявлении организации."В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа… после тщательной разведки и отслеживания перемещений израильских вражеских сил на границе, исламское сопротивление нанесло точные артиллерийские удары по их военным на позиции Аль-Маликия (заброшенная палестинская деревня на границе с Ливаном)", — говорится в заявлении.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.

https://ria.ru/20240414/izrail-1939865367.html

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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году