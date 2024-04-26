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"Хезболла" нанесла удары по позициям израильских военных - РИА Новости, 26.04.2024
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01:46 26.04.2024 (обновлено: 05:50 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/khezbolla-1942390202.html
"Хезболла" нанесла удары по позициям израильских военных
"Хезболла" нанесла удары по позициям израильских военных - РИА Новости, 26.04.2024
"Хезболла" нанесла удары по позициям израильских военных
Ливанское шиитское движение "Хезболлах" нанесло артиллерийские удары по позициям израильских военных на приграничной с Ливаном территории Израиля, говорится в... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T01:46
2024-04-26T05:50
в мире
израиль
ливан
хезболла
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ТУНИС, 26 апр - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" нанесло артиллерийские удары по позициям израильских военных на приграничной с Ливаном территории Израиля, говорится в заявлении организации.&quot;В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа… после тщательной разведки и отслеживания перемещений израильских вражеских сил на границе, исламское сопротивление нанесло точные артиллерийские удары по их военным на позиции Аль-Маликия (заброшенная палестинская деревня на границе с Ливаном)&quot;, — говорится в заявлении.Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
https://ria.ru/20240414/izrail-1939865367.html
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в мире, израиль, ливан, хезболла, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ливан, Хезболла, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
"Хезболла" нанесла удары по позициям израильских военных

Движение "Хезболла" нанесло артиллерийские удары по позициям израильских военных

© РИА Новости / Михаил Алаеддин | Перейти в медиабанкВоеннослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута
Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Михаил Алаеддин
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Военнослужащие Ливанской армии на одной из улиц Бейрута. Архивное фото
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ТУНИС, 26 апр - РИА Новости. Ливанское шиитское движение "Хезболлах" нанесло артиллерийские удары по позициям израильских военных на приграничной с Ливаном территории Израиля, говорится в заявлении организации.
«

"В поддержку нашего стойкого палестинского народа в секторе Газа… после тщательной разведки и отслеживания перемещений израильских вражеских сил на границе, исламское сопротивление нанесло точные артиллерийские удары по их военным на позиции Аль-Маликия (заброшенная палестинская деревня на границе с Ливаном)", — говорится в заявлении.

Последствия израильского авиаудара по южному Ливану - РИА Новости, 1920, 14.04.2024
Армия Израиля нанесла удары по объектам "Хезболлы"
14 апреля, 00:15
Ситуация на израильско-ливанской границе обострилась после начала военных действий Израиля в секторе Газа в октябре 2023 года. Израильская армия и бойцы ливанского движения "Хезболлах" ежедневно ведут обстрелы позиций друг друга в районах вдоль границы. По данным ливанского МИД, около 100 тысяч человек были вынуждены покинуть свои дома на юге Ливана из-за обстрелов со стороны Израиля. Израильская сторона сообщала о порядка 80 тысячах жителей севера Израиля, которые оказались в аналогичной ситуации.
 
В миреИзраильЛиванХезболлаОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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