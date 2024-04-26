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"Это хаос": Тимошенко выступила с критическим заявлением - РИА Новости, 26.04.2024
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05:52 26.04.2024 (обновлено: 15:26 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/khaos-1942399803.html
"Это хаос": Тимошенко выступила с критическим заявлением
"Это хаос": Тимошенко выступила с критическим заявлением - РИА Новости, 26.04.2024
"Это хаос": Тимошенко выступила с критическим заявлением
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала решение Киева приостановить консульские услуги в отношении находящихся за границей украинцев призывного РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T05:52
2024-04-26T15:26
в мире
украина
россия
юлия тимошенко
дмитрий кулеба
партия "батькивщина"
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала решение Киева приостановить консульские услуги в отношении находящихся за границей украинцев призывного возраста, видео своего выступления в Раде она разместила в Facebook*.Как заявила политик, в консульствах Украины во всем мире начался хаос из-за противозаконного, по ее мнению, указа МИД страны.По ее словам, в правах ограничили людей с инвалидностью, многодетных отцов, раненых военных, а также молодежь, которая выехала из страны еще до совершеннолетия и по нынешним законам не подпадает под мобилизацию."Они не могут получить паспорта своей родной страны. И они, если страна так будет к ним относиться, просто получат паспорта других государств и оставят нашу страну, нашу территорию", — возмутилась Тимошенко.Фракция "Батькивщины" в Раде внесла на рассмотрение парламента постановление, регулирующее вопрос предоставления консульских услуг."Я не могу смириться с тем, что делает сегодня непрофессиональная команда во власти. Это хаос, непрофессионализм, некомпетентность и, как следствие, беда для людей", — заявила Тимошенко.При этом, по ее словам, нет никаких сомнений, что военнообязанные мужчины призывного возраста должны пойти в украинскую армию.МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении украинцев призывного возраста, исключение — оформление удостоверения личности для возвращения в страну, писали местные СМИ.Глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам. Издание "Страна.ua" накануне опубликовало постановление правительства Украины, согласно которому военнообязанные мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
https://ria.ru/20240425/bezuglaya-1942382462.html
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в мире, украина, россия, юлия тимошенко, дмитрий кулеба, партия "батькивщина"
В мире, Украина, Россия, Юлия Тимошенко, Дмитрий Кулеба, Партия "Батькивщина"
"Это хаос": Тимошенко выступила с критическим заявлением

Тимошенко раскритиковала запрет на консульские услуги для украинцев

© Кадр из видео, выложенного Юлией Тимошенко в социальной сетиГлава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде Украины. 25 апреля 2024 года
Глава партии Батькивщина Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде Украины. 25 апреля 2024 года
© Кадр из видео, выложенного Юлией Тимошенко в социальной сети
Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко во время выступления в Верховной раде Украины. 25 апреля 2024 года
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МОСКВА, 26 апр — РИА Новости. Глава партии "Батькивщина" Юлия Тимошенко раскритиковала решение Киева приостановить консульские услуги в отношении находящихся за границей украинцев призывного возраста, видео своего выступления в Раде она разместила в Facebook*.
Как заявила политик, в консульствах Украины во всем мире начался хаос из-за противозаконного, по ее мнению, указа МИД страны.
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По ее словам, в правах ограничили людей с инвалидностью, многодетных отцов, раненых военных, а также молодежь, которая выехала из страны еще до совершеннолетия и по нынешним законам не подпадает под мобилизацию.
"Они не могут получить паспорта своей родной страны. И они, если страна так будет к ним относиться, просто получат паспорта других государств и оставят нашу страну, нашу территорию", — возмутилась Тимошенко.
Фракция "Батькивщины" в Раде внесла на рассмотрение парламента постановление, регулирующее вопрос предоставления консульских услуг.
"Я не могу смириться с тем, что делает сегодня непрофессиональная команда во власти. Это хаос, непрофессионализм, некомпетентность и, как следствие, беда для людей", — заявила Тимошенко.
При этом, по ее словам, нет никаких сомнений, что военнообязанные мужчины призывного возраста должны пойти в украинскую армию.
МИД Украины ранее направил руководителям украинских заграничных дипучреждений документ с требованием приостановить с 23 апреля все консульские действия в отношении украинцев призывного возраста, исключение — оформление удостоверения личности для возвращения в страну, писали местные СМИ.
Глава МИД Дмитрий Кулеба подтвердил приостановку оказания консульских услуг находящимся за границей украинским военнообязанным мужчинам. Издание "Страна.ua" накануне опубликовало постановление правительства Украины, согласно которому военнообязанные мужского пола больше не смогут получить внутренний и заграничный паспорт за пределами государства.
* Деятельность Meta (соцсети Facebook и Instagram) запрещена в России как экстремистская.
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