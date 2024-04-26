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ХАМАС готов к любым идеям по сделке по заложникам - РИА Новости, 26.04.2024
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23:20 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/khamas-1942642009.html
ХАМАС готов к любым идеям по сделке по заложникам
ХАМАС готов к любым идеям по сделке по заложникам - РИА Новости, 26.04.2024
ХАМАС готов к любым идеям по сделке по заложникам
Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности к любым предложениям, которые "принимают во внимание права" палестинцев, по соглашению по постоянному... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T23:20
2024-04-26T23:20
в мире
израиль
рафах (провинция)
сша
биньямин нетаньяху
хамас
оон
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности к любым предложениям, которые "принимают во внимание права" палестинцев, по соглашению по постоянному прекращению огня в секторе Газа и обмену похищенными движением заложниками, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление движения, к которому оно получило доступ. "В заявлении ... движение заявило, что ХАМАС открыт для любых идей и предложений, которые принимают во внимание потребности и права народа (палестинцев - ред.)", - сообщило агентство, цитируя заявление движения. Согласно данным Синьхуа, в заявлении ХАМАС указывается необходимость постоянного прекращения огня, вывод израильских сил из Газы и "безоговорочное или ограниченное возвращение перемещенных лиц" в свои дома в секторе Газа. "В заявлении подчеркиваются сопутствующие меры, такие как реконструкция, прекращение блокады, удовлетворение гуманитарных потребностей и продвижение соглашения об обмене заложниками (похищенных движением 7 октября - ред.)", - отмечает агентство. Отмечается, что ХАМАС также заявил, что "с интересом следит" за заявлением 18 стран с призывом освобождения заложников. Ранее лидеры 18 государств в совместном заявлении призвали палестинское движение ХАМАС немедленно освободить заложников, удерживаемых в Газе. Заявление выпустили лидеры США, Аргентины, Австрии, Бразилии, Болгарии, Канады, Колумбии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Испании, Таиланда и Британии. Заявление распространил Белый дом. Ранее новостной сайт Ynet со ссылкой на источники сообщил, что Израиль готов смягчить требования к ХАМАС для прекращения огня в секторе Газа, сократив число освобождаемых заложников с 40 до 33. Соответственно, Израиль требует, чтобы срок перемирия был короче шести недель, о которых шла речь до сих пор. Израильская армия в настоящее время готовится к проведению наземной операции в Рафахе, который расположен на самом юге сектора Газа у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС, где продолжают действовать батальоны движения. План операции был уже утвержден правительством, однако для ее проведения требуется эвакуация более миллиона перемещенных лиц, которые сосредоточены в этом районе. Многие страны, включая США, а также ООН выступают против проведения этой операции, однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что это единственный способ добиться решительной победы над ХАМАС. Каир, в свою очередь, обеспокоен тем, что израильская операция в Рафахе может привести к попаданию на территорию Египта тысяч палестинских беженцев. СМИ ранее сообщали, что израильские власти отложили вторжение в Рафах, дата которого официально не объявлялась, но проводят мобилизацию двух резервистских бригад для нужд операции в секторе Газа. Ранее в апреле Нетаньяху заявил, что дата начала операции израильской армии в Рафахе уже согласована. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240422/tsakhal-1941461422.html
https://ria.ru/20240426/izrail-1942406681.html
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в мире, израиль, рафах (провинция), сша, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Рафах (провинция), США, Биньямин Нетаньяху, ХАМАС, ООН, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
ХАМАС готов к любым идеям по сделке по заложникам

ХАМАС готов к идеям по сделке по заложникам, учитывающим "права палестинцев"

© AP Photo / Abed Abu ReashПалестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© AP Photo / Abed Abu Reash
Палестинские бойцы едут на захваченной израильской военной машиной в секторе Газа. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности к любым предложениям, которые "принимают во внимание права" палестинцев, по соглашению по постоянному прекращению огня в секторе Газа и обмену похищенными движением заложниками, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление движения, к которому оно получило доступ.
«
"В заявлении ... движение заявило, что ХАМАС открыт для любых идей и предложений, которые принимают во внимание потребности и права народа (палестинцев - ред.)", - сообщило агентство, цитируя заявление движения.
Аарон Халива - РИА Новости, 1920, 22.04.2024
Глава разведки ЦАХАЛ объявил об уходе в отставку
22 апреля, 11:18
Согласно данным Синьхуа, в заявлении ХАМАС указывается необходимость постоянного прекращения огня, вывод израильских сил из Газы и "безоговорочное или ограниченное возвращение перемещенных лиц" в свои дома в секторе Газа.
«
"В заявлении подчеркиваются сопутствующие меры, такие как реконструкция, прекращение блокады, удовлетворение гуманитарных потребностей и продвижение соглашения об обмене заложниками (похищенных движением 7 октября - ред.)", - отмечает агентство.
Отмечается, что ХАМАС также заявил, что "с интересом следит" за заявлением 18 стран с призывом освобождения заложников.
Ранее лидеры 18 государств в совместном заявлении призвали палестинское движение ХАМАС немедленно освободить заложников, удерживаемых в Газе. Заявление выпустили лидеры США, Аргентины, Австрии, Бразилии, Болгарии, Канады, Колумбии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Испании, Таиланда и Британии. Заявление распространил Белый дом.
Ранее новостной сайт Ynet со ссылкой на источники сообщил, что Израиль готов смягчить требования к ХАМАС для прекращения огня в секторе Газа, сократив число освобождаемых заложников с 40 до 33. Соответственно, Израиль требует, чтобы срок перемирия был короче шести недель, о которых шла речь до сих пор.
Родственники заложников ХАМАС во время пешего марша с требованием освободить пленных - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
СМИ: Израиль готов смягчить требования к ХАМАС для прекращения огня
Вчера, 08:02
Израильская армия в настоящее время готовится к проведению наземной операции в Рафахе, который расположен на самом юге сектора Газа у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС, где продолжают действовать батальоны движения. План операции был уже утвержден правительством, однако для ее проведения требуется эвакуация более миллиона перемещенных лиц, которые сосредоточены в этом районе. Многие страны, включая США, а также ООН выступают против проведения этой операции, однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что это единственный способ добиться решительной победы над ХАМАС.
Каир, в свою очередь, обеспокоен тем, что израильская операция в Рафахе может привести к попаданию на территорию Египта тысяч палестинских беженцев.
СМИ ранее сообщали, что израильские власти отложили вторжение в Рафах, дата которого официально не объявлялась, но проводят мобилизацию двух резервистских бригад для нужд операции в секторе Газа. Ранее в апреле Нетаньяху заявил, что дата начала операции израильской армии в Рафахе уже согласована.
Мужчина на обломках разрушенных после израильского авиаудара зданий в лагере беженцев Джабалия на севере сектора Газа - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
Израиль и Палестина: история, причины и возможные последствия конфликта
Вчера, 19:55
Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек.
Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч.
Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС.
МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
Иерусалим - РИА Новости, 1920, 21.04.2024
Израиль выразит протест странам, голосовавшим за членство Палестины в ООН
21 апреля, 00:04
 
В миреИзраильРафах (провинция)СШАБиньямин НетаньяхуХАМАСООНОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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