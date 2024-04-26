https://ria.ru/20240426/khamas-1942642009.html

ХАМАС готов к любым идеям по сделке по заложникам

ХАМАС готов к любым идеям по сделке по заложникам - РИА Новости, 26.04.2024

ХАМАС готов к любым идеям по сделке по заложникам

Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности к любым предложениям, которые "принимают во внимание права" палестинцев, по соглашению по постоянному... РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T23:20

2024-04-26T23:20

2024-04-26T23:20

в мире

израиль

рафах (провинция)

сша

биньямин нетаньяху

хамас

оон

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e7/0a/07/1901216798_131:354:3072:2008_1920x0_80_0_0_bddf2924e87e75ecd0279efd751ab649.jpg

МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Палестинское движение ХАМАС заявило о готовности к любым предложениям, которые "принимают во внимание права" палестинцев, по соглашению по постоянному прекращению огня в секторе Газа и обмену похищенными движением заложниками, передает агентство Синьхуа со ссылкой на заявление движения, к которому оно получило доступ. "В заявлении ... движение заявило, что ХАМАС открыт для любых идей и предложений, которые принимают во внимание потребности и права народа (палестинцев - ред.)", - сообщило агентство, цитируя заявление движения. Согласно данным Синьхуа, в заявлении ХАМАС указывается необходимость постоянного прекращения огня, вывод израильских сил из Газы и "безоговорочное или ограниченное возвращение перемещенных лиц" в свои дома в секторе Газа. "В заявлении подчеркиваются сопутствующие меры, такие как реконструкция, прекращение блокады, удовлетворение гуманитарных потребностей и продвижение соглашения об обмене заложниками (похищенных движением 7 октября - ред.)", - отмечает агентство. Отмечается, что ХАМАС также заявил, что "с интересом следит" за заявлением 18 стран с призывом освобождения заложников. Ранее лидеры 18 государств в совместном заявлении призвали палестинское движение ХАМАС немедленно освободить заложников, удерживаемых в Газе. Заявление выпустили лидеры США, Аргентины, Австрии, Бразилии, Болгарии, Канады, Колумбии, Дании, Франции, Германии, Венгрии, Польши, Португалии, Румынии, Сербии, Испании, Таиланда и Британии. Заявление распространил Белый дом. Ранее новостной сайт Ynet со ссылкой на источники сообщил, что Израиль готов смягчить требования к ХАМАС для прекращения огня в секторе Газа, сократив число освобождаемых заложников с 40 до 33. Соответственно, Израиль требует, чтобы срок перемирия был короче шести недель, о которых шла речь до сих пор. Израильская армия в настоящее время готовится к проведению наземной операции в Рафахе, который расположен на самом юге сектора Газа у границы с Египтом. Этот город считается последним оплотом ХАМАС, где продолжают действовать батальоны движения. План операции был уже утвержден правительством, однако для ее проведения требуется эвакуация более миллиона перемещенных лиц, которые сосредоточены в этом районе. Многие страны, включая США, а также ООН выступают против проведения этой операции, однако премьер Израиля Биньямин Нетаньяху утверждает, что это единственный способ добиться решительной победы над ХАМАС. Каир, в свою очередь, обеспокоен тем, что израильская операция в Рафахе может привести к попаданию на территорию Египта тысяч палестинских беженцев. СМИ ранее сообщали, что израильские власти отложили вторжение в Рафах, дата которого официально не объявлялась, но проводят мобилизацию двух резервистских бригад для нужд операции в секторе Газа. Ранее в апреле Нетаньяху заявил, что дата начала операции израильской армии в Рафахе уже согласована. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. По данным минздрава Газы, погибли более 34 тысяч человек, пострадали свыше 77 тысяч. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части, а Израиль готовится к наземной операции в Рафахе, который считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240422/tsakhal-1941461422.html

https://ria.ru/20240426/izrail-1942406681.html

https://ria.ru/20240426/konflikt-1915630213.html

https://ria.ru/20240421/izrail-1941287362.html

израиль

рафах (провинция)

сша

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, рафах (провинция), сша, биньямин нетаньяху, хамас, оон, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году