https://ria.ru/20240426/kamchatka-1942410274.html
На Камчатке вертолет МЧС вылетел для поиска пропавших мужчин
На Камчатке вертолет МЧС вылетел для поиска пропавших мужчин - РИА Новости, 26.04.2024
На Камчатке вертолет МЧС вылетел для поиска пропавших мужчин
Вертолет МЧС России вылетел для поисков двоих мужчин, пропавших на Камчатке после того, как они отправились на лодке в море, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T08:49
2024-04-26T08:49
2024-04-26T09:27
происшествия
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камчатка
усть-большерецкий район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вертолет МЧС России вылетел для поисков двоих мужчин, пропавших на Камчатке после того, как они отправились на лодке в море, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее сообщалось, что двое мужчин перестали выходить на связь после того, как отправились на лодке в море, спасательные жилеты на плавсредстве отсутствуют, самостоятельные поиски пропавших мужчин результатов не принесли. На их поиски выдвигались спасатели на автомобилях повышенной проходимости. "На Камчатке вертолет Ми-8 МЧС России вылетел для поисков пропавших в Усть-Большерецком районе мужчин. На его борту - сотрудники нескольких спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Камчатскому краю", - говорится в сообщении МЧС России. Отмечается, что с собой у них все необходимое оборудование, в том числе беспилотный летательный аппарат. Также сообщается, что наземная группировка спасателей уже достигла поселка Усть-Большерецк и скоро приступит к поискам.
https://ria.ru/20240422/sk-1941645437.html
https://ria.ru/20230914/turisty-1896244036.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, камчатка, усть-большерецкий район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Камчатка, Усть-Большерецкий район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
На Камчатке вертолет МЧС вылетел для поиска пропавших мужчин
На Камчатке вертолет МЧС вылетел для поиска мужчин, пропавших на лодке в море