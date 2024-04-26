https://ria.ru/20240426/kamchatka-1942410274.html

На Камчатке вертолет МЧС вылетел для поиска пропавших мужчин

На Камчатке вертолет МЧС вылетел для поиска пропавших мужчин - РИА Новости, 26.04.2024

На Камчатке вертолет МЧС вылетел для поиска пропавших мужчин

Вертолет МЧС России вылетел для поисков двоих мужчин, пропавших на Камчатке после того, как они отправились на лодке в море, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.04.2024

2024-04-26T08:49

2024-04-26T08:49

2024-04-26T09:27

происшествия

россия

камчатка

усть-большерецкий район

мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

ми-8 амтш

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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вертолет МЧС России вылетел для поисков двоих мужчин, пропавших на Камчатке после того, как они отправились на лодке в море, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее сообщалось, что двое мужчин перестали выходить на связь после того, как отправились на лодке в море, спасательные жилеты на плавсредстве отсутствуют, самостоятельные поиски пропавших мужчин результатов не принесли. На их поиски выдвигались спасатели на автомобилях повышенной проходимости. "На Камчатке вертолет Ми-8 МЧС России вылетел для поисков пропавших в Усть-Большерецком районе мужчин. На его борту - сотрудники нескольких спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Камчатскому краю", - говорится в сообщении МЧС России. Отмечается, что с собой у них все необходимое оборудование, в том числе беспилотный летательный аппарат. Также сообщается, что наземная группировка спасателей уже достигла поселка Усть-Большерецк и скоро приступит к поискам.

https://ria.ru/20240422/sk-1941645437.html

https://ria.ru/20230914/turisty-1896244036.html

россия

камчатка

усть-большерецкий район

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

происшествия, россия, камчатка, усть-большерецкий район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш