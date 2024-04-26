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На Камчатке вертолет МЧС вылетел для поиска пропавших мужчин - РИА Новости, 26.04.2024
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08:49 26.04.2024 (обновлено: 09:27 26.04.2024)
https://ria.ru/20240426/kamchatka-1942410274.html
На Камчатке вертолет МЧС вылетел для поиска пропавших мужчин
На Камчатке вертолет МЧС вылетел для поиска пропавших мужчин - РИА Новости, 26.04.2024
На Камчатке вертолет МЧС вылетел для поиска пропавших мужчин
Вертолет МЧС России вылетел для поисков двоих мужчин, пропавших на Камчатке после того, как они отправились на лодке в море, сообщает пресс-служба ведомства. РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T08:49
2024-04-26T09:27
происшествия
россия
камчатка
усть-большерецкий район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
ми-8 амтш
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вертолет МЧС России вылетел для поисков двоих мужчин, пропавших на Камчатке после того, как они отправились на лодке в море, сообщает пресс-служба ведомства. Ранее сообщалось, что двое мужчин перестали выходить на связь после того, как отправились на лодке в море, спасательные жилеты на плавсредстве отсутствуют, самостоятельные поиски пропавших мужчин результатов не принесли. На их поиски выдвигались спасатели на автомобилях повышенной проходимости. "На Камчатке вертолет Ми-8 МЧС России вылетел для поисков пропавших в Усть-Большерецком районе мужчин. На его борту - сотрудники нескольких спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Камчатскому краю", - говорится в сообщении МЧС России. Отмечается, что с собой у них все необходимое оборудование, в том числе беспилотный летательный аппарат. Также сообщается, что наземная группировка спасателей уже достигла поселка Усть-Большерецк и скоро приступит к поискам.
https://ria.ru/20240422/sk-1941645437.html
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россия
камчатка
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происшествия, россия, камчатка, усть-большерецкий район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), ми-8 амтш
Происшествия, Россия, Камчатка, Усть-Большерецкий район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Ми-8 АМТШ
На Камчатке вертолет МЧС вылетел для поиска пропавших мужчин

На Камчатке вертолет МЧС вылетел для поиска мужчин, пропавших на лодке в море

© РИА Новости / Александр Пирагис | Перейти в медиабанкТихоокеанское побережье полуострова Камчатка
Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Александр Пирагис
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Тихоокеанское побережье полуострова Камчатка. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Вертолет МЧС России вылетел для поисков двоих мужчин, пропавших на Камчатке после того, как они отправились на лодке в море, сообщает пресс-служба ведомства.
Ранее сообщалось, что двое мужчин перестали выходить на связь после того, как отправились на лодке в море, спасательные жилеты на плавсредстве отсутствуют, самостоятельные поиски пропавших мужчин результатов не принесли. На их поиски выдвигались спасатели на автомобилях повышенной проходимости.
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"На Камчатке вертолет Ми-8 МЧС России вылетел для поисков пропавших в Усть-Большерецком районе мужчин. На его борту - сотрудники нескольких спасательных подразделений Главного управления МЧС России по Камчатскому краю", - говорится в сообщении МЧС России.
Отмечается, что с собой у них все необходимое оборудование, в том числе беспилотный летательный аппарат. Также сообщается, что наземная группировка спасателей уже достигла поселка Усть-Большерецк и скоро приступит к поискам.
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ПроисшествияРоссияКамчаткаУсть-Большерецкий районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Ми-8 АМТШ
 
 
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