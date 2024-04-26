https://ria.ru/20240426/kadry-1942614928.html
Ким Чен Ын призвал воспитывать больше кадров, готовых к войне
Ким Чен Ын призвал воспитывать больше кадров, готовых к войне - РИА Новости, 26.04.2024
Ким Чен Ын призвал воспитывать больше кадров, готовых к войне
Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения Военной академии имени Ким Ир Сена по случаю 92-летия создания Корейской народно-революционной армии... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T19:55
2024-04-26T19:55
2024-04-26T20:01
ким чен ын
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения Военной академии имени Ким Ир Сена по случаю 92-летия создания Корейской народно-революционной армии призвал воспитывать больше военных кадров, готовых к современной войне, сообщило агентство ЦТАК. "В свете священной миссии нашей армии - защиты суверенитета, обеспечения мира и безопасности страны, а также чувства безграничной ответственности за будущее Родины и революции, в авангарде создания которого должна быть наша армия - надо воспитывать больше кадров в области военного дела, полностью готовых к современной войне, надежных военных командиров армии Трудовой партии Кореи... Чем вернее будет Военная академия имени Ким Ир Сена своей священной ответственной обязанности, тем всесторонне будет расти и крепнуть боевая мощь нашей армии, а у врага прямо пропорционально этому будут еще более возрастать страх и тревога", - приводит агентство слова северокорейского лидера. Верховный главнокомандующий КНДР призвал всех преподавателей, научных сотрудников и курсантов верно и "со стойким революционным духом, с переменами в военном обучении и страстью к учебе" служить во имя непрестанного развития корейской армии, которая "всегда будет демонстрировать свое несравнимое могущество в мире". Ким Чен Ын также посетил аудиторные занятия в военной академии и заслушал дискуссию в кабинете по изучению методики обучения, а также ознакомился с ходом модернизации образовательного процесса, выразив "большое удовлетворение успехами академии в образовании". Он подчеркнул, что академия должна постоянно придерживаться и последовательно претворять в жизнь линию партии на приближение содержания военного образования к настоящему бою и тем самым готовить всех слушателей "умными и смелыми универсальными командирами, которые абсолютно верны партии и революции, и обладают высокой военной квалификацией".
https://ria.ru/20240425/voyna-1942130761.html
https://ria.ru/20240314/kndr-1932842471.html
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ким чен ын, ким ир сен, в мире
Ким Чен Ын, Ким Ир Сен, В мире
Ким Чен Ын призвал воспитывать больше кадров, готовых к войне
ЦТАК: Ким Чен Ын призывал воспитывать больше кадров, готовых к современной войне
МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Председатель Госсовета КНДР Ким Чен Ын в ходе посещения Военной академии имени Ким Ир Сена по случаю 92-летия создания Корейской народно-революционной армии призвал воспитывать больше военных кадров, готовых к современной войне, сообщило агентство ЦТАК.
«
"В свете священной миссии нашей армии - защиты суверенитета, обеспечения мира и безопасности страны, а также чувства безграничной ответственности за будущее Родины и революции, в авангарде создания которого должна быть наша армия - надо воспитывать больше кадров в области военного дела, полностью готовых к современной войне, надежных военных командиров армии Трудовой партии Кореи... Чем вернее будет Военная академия имени Ким Ир Сена своей священной ответственной обязанности, тем всесторонне будет расти и крепнуть боевая мощь нашей армии, а у врага прямо пропорционально этому будут еще более возрастать страх и тревога", - приводит агентство слова северокорейского лидера.
Верховный главнокомандующий КНДР призвал всех преподавателей, научных сотрудников и курсантов верно и "со стойким революционным духом, с переменами в военном обучении и страстью к учебе" служить во имя непрестанного развития корейской армии, которая "всегда будет демонстрировать свое несравнимое могущество в мире".
Ким Чен Ын также посетил аудиторные занятия в военной академии и заслушал дискуссию в кабинете по изучению методики обучения, а также ознакомился с ходом модернизации образовательного процесса, выразив "большое удовлетворение успехами академии в образовании".
Он подчеркнул, что академия должна постоянно придерживаться и последовательно претворять в жизнь линию партии на приближение содержания военного образования к настоящему бою и тем самым готовить всех слушателей "умными и смелыми универсальными командирами, которые абсолютно верны партии и революции, и обладают высокой военной квалификацией".