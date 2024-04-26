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Песков ответил на вопрос о "доме" замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 26.04.2024
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13:53 26.04.2024
https://ria.ru/20240426/ivanov-1942497230.html
Песков ответил на вопрос о "доме" замминистра обороны Иванова
Песков ответил на вопрос о "доме" замминистра обороны Иванова - РИА Новости, 26.04.2024
Песков ответил на вопрос о "доме" замминистра обороны Иванова
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал официальных заявлений насчет якобы дома арестованного заместителя министра обороны Тимура... РИА Новости, 26.04.2024
2024-04-26T13:53
2024-04-26T13:53
происшествия
россия
тимур иванов
дмитрий песков
дело замминистра обороны тимура иванова
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал официальных заявлений насчет якобы дома арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова на Рублевке, идет следствие, надо ориентироваться на официальные данные. "Ну знаете, мне неизвестно, я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет. Естественно, идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности, это не наша прерогатива. В любом случае по этому делу я по-прежнему предлагаю ориентироваться только на официальные заявления", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, что у Иванова нашли дом на Рублевке, который по оценкам стоит 1 миллиард рублей. Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца, вину он не признает.
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происшествия, россия, тимур иванов, дмитрий песков, дело замминистра обороны тимура иванова
Происшествия, Россия, Тимур Иванов, Дмитрий Песков, Дело замминистра обороны Тимура Иванова
Песков ответил на вопрос о "доме" замминистра обороны Иванова

Песков заявил, что не слышал заявлений о "доме" Тимура Иванова на Рублевке

© РИА Новости / Сергей Пивоваров | Перейти в медиабанкТимур Иванов
Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 26.04.2024
© РИА Новости / Сергей Пивоваров
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Тимур Иванов. Архивное фото
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МОСКВА, 26 апр - РИА Новости. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что не слышал официальных заявлений насчет якобы дома арестованного заместителя министра обороны Тимура Иванова на Рублевке, идет следствие, надо ориентироваться на официальные данные.
"Ну знаете, мне неизвестно, я не слышал официальных заявлений следствия на этот счет. Естественно, идет следствие, поэтому мы не можем сказать, насколько эта информация соответствует действительности, это не наша прерогатива. В любом случае по этому делу я по-прежнему предлагаю ориентироваться только на официальные заявления", - сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, что у Иванова нашли дом на Рублевке, который по оценкам стоит 1 миллиард рублей.
Иванов, назначенный замминистра обороны в 2016 году и курировавший работу военно-строительного комплекса, был задержан вечером 23 апреля. Следствие полагает, что Иванов вступил в преступный сговор с третьими лицами для получения взятки в особо крупном размере в виде оказания услуг имущественного характера при проведении подрядных и субподрядных работ для нужд министерства. Суд отправил Иванова под стражу на два месяца, вину он не признает.
Заместитель министра обороны России Тимур Иванов - РИА Новости, 1920, 24.04.2024
Замминистра обороны Иванова могут отправить под арест в среду, пишут СМИ
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ПроисшествияРоссияТимур ИвановДмитрий ПесковДело замминистра обороны Тимура Иванова
 
 
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